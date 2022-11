Enfant autiste tué à Marseille : un drame qui met en lumière les difficultés des parents

On demande beaucoup de choses à l’état... Or plus personne ne veut payer un fifrelin d’impôt... La justice ne marche pas, les hôpitaux ne peuvent plus rien gérer (actuellement les bronchiolites des enfants), les enseignants malades ne sont pas remplacés car il n’y plus d’enseignant, les militaires doivent démonter deux hélicoptères pour en faire marcher un 3eme... et maintenant, on demande aussi à l’état de s’occuper de l’autisme, des gros, des fumeurs, de la faim dans le monde, des fléaux de sauterelles, etc...Et bien bonne chance dans vos démarches. Wauquiez peut à la rigueur organiser un banquet pour en discuter avec vous :)