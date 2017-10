Une "bonne" petite attaque de DAESH Bonne, bien sûr, revêt dans le contexte actuel, un caractère particulier puisqu'il ne saurait être question de cautionner le moins du monde ce genre d'acte.

Mais nous ne tomberons pas dans la grandiloquence aussi stupide que dérisoire de nos politiques qui ignorent, même dans ce domaine, ce que le mot "sobriété" veut dire.

Le plus malheureux dans un enterrement n'est pas toujours celui ou celle qui pleure à chaudes larmes, loin s'en faut.

Je vais vous soumettre quelques réflexions, certaines vont vous sembler à la limite du conspirationnisme, mais vous saurez en juger par vous-même, et de la meilleure façon...

Tout d'abord, un petit résumé des faits, du moins, ce qui a été distillé par les médias et que je ne remets pas en question. Pour le moment...

Un individu, tunisien en situation irrégulière d'une trentaine d'années et disposant de huit identités différentes (z'êtes sûr et certain que c'est pas un agent "double zéro" ?) attaque deux jeunes filles, cousines, de 20 et 21 ans, sur le parvis de la gare Saint Charles à Marseille.

Première constatation, cette même personne a été interpellée le 29 Septembre à Lyon pour un vol à l'étalage.

Rien que pour faire une simple procuration de vote, on vous passe au scanner de tous les papiers d'identité possibles et là, ben rien, nib', que dalle. Bonjour Monsieur, vous avez commis un délit, vos papiers, c'est pas la peine, écoutez, on n'a pas trop de temps en ce moment, bonne journée et arrêtez vos bêtises, hein !! Allez, circulez...

Passez à 180 sur l'autoroute et faites-vous prendre pas la police de l'autoroute, même en Porsche et par beau temps et route claire, vous allez voir !!

Donc, ce "James Bond" en puissance (alors attention, c'est sept ou huit identités différentes, et puis de toute façon, il n'a pas de papiers !!), se fait prendre à Lyon et se retrouve quelques heures plus tard à Marseille pour trucider deux personnes en criant inévitablement "Allahu Akbar", plusieurs témoins irréfutables (œuf corse !!) l'ont entendu. Je trouve même bizarre qu'avec tous ces gens scotchés sur le smartphone, il n'y en ai pas un qui ait l'appli "enregistrement terroriste" pour la repasser sur les radios et profiter d'un interview "aux petits oignons". Succès assuré.

Moralité de l'histoire, avec des charlots pareils dans les commissariats, on est bien campés !!

Ce n'est pas tout à fait ce que je pense et même loin de là... D'ailleurs, on voudrait faire croire cet état de fait que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Au fait, Lyon, Lyon, voyons !! Ce ne serait pas le gîte de Monsieur le "sinistre" de l'Intérieur, Gérard Collomb ? Ben dis donc, c'est vachement strict chez les "gones" ces derniers temps !!

Réflexion suivante...

Ca ne vous paraît pas étrange qu'à chaque fois, le gazier qui se fait choper avec un canif, face à des militaires entraînés armés comme des porte-avions et équipés de gilets pare-balles, se retrouve "rafalisé" copieusement alors qu'un imbécile de mon genre aurait rapidement calmé l'agresseur, au moins avec quelques bastos dans des zones non létales ?

De mon séjour prolongé à l'armée, il m'est resté cette règle inamovible que j'ai gardé (je ne vais pas bien abîmer mon devoir de réserve en déclarant cela) au fond de mon crâne - parce que apprise à 16 ans !! - et qui disait : "Un mort, ça ne plaide pas au tribunal".

Donc, la consigne si je devais au cours des innombrables gardes montées MAT49 à la main, c'était "pas de blessé, même si c'est un collègue !!". Vous voyez ce que je veux dire !! Et le pire, c'est que ça marche !! Dans le cas des "attentats", imaginez un instant que l'on découvre une quelconque orchestration montée afin de justifier des états d'urgence permanents à entrer dans les règles de vie courante du tout un chacun. Bien sûr, quand on n'a rien à se reprocher, caméras partout et fouille au corps paraissent bien naturels, cela va de soi. D'ailleurs, pas plus loin qu'à Bordeaux, une grande surface qui pratiquait la chose a vu "mézigue" effectuer un demi-tour réglementaire à l'entrée, à la surprise du vigile resté les bras tendus comme un couillon.

De toute façon, cela aurait été encore pour acheter l'une de ces "conneries" inutiles distribuées par ce genre de magasin, je finirais donc presque par dire merci. Je plains les gens qui se sont habitués à ce genre de société, mais bon !!

Petite synthèse :

La France de 2016, c'est 214.800 victimes d'agression, 892 homicides et 123 femmes décédées de violences conjugales.

En réalité, pour ce qui est des agressions, on approcherait les 1.1 million, mais les dépôts de plainte sont souvent abandonnés ou même pas envisagés vu la procédure nécessaire, ce qui porterais le chiffre à 3.000 par jour.

Tiens, pas plus loin qu'à Sarlat, mon bled, un type s'est fait agresser au couteau de façon très violente ce week-end. A priori, l'agresseur a été interpellé par la police sans se faire alourdir de quelques grammes de plomb**, ce qui dénote une meilleure présence d'esprit de nos pandores locaux. On a beau être des "petzouilles" par ici, ce n'est pas un simple canif qui nous impressionne, tout le monde a son "Opinel" ou autre "Nontron" dans la fouille pour le casse-croûte du matin. J'ai même dans le fourgon un "coupe-coupe" créole redoutable qui me sert à élaguer les branches gênant la réception des paraboles, c'est dire !!

Je vous quitterais sur ces notes optimistes qui sentent bon le canard confit et les grillons* et je vais vous proposer de répondre en donnant un avis éclairé sur ces constatations.

Ah, aussi !! Pardonnez-moi encore une fois de ne pas illustrer mon article de 12.458 liens différents comme certain(e)s, je compte sur votre perspicacité pour retrouver facilement l'origine de mes infos...

Agoravoxement votre !!

*grillons ... spécialité du Sud-Ouest faite de morceaux grossiers de canard mijotés dans la graisse et apparenté à un pâté.

**il n'avait pas crié Allahu Akbar !!