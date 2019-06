Enfin ils ont implosé !!!

En 1990 dans un rendez vous militant organisé à Montpellier pour recevoir Pierre JOXE à la FD de l'Hérault, je l'interrogeais sur la position du parti pour combler le vide politique laissé par l'effondrement du pseudo communisme dictatorial de l'URSS. "Nous poursuivrons la politique définie depuis 1984". C'est à dire la Sociale démocratie. Ainsi le PS était devenu un parti de Droite social démocrate. Il avait abandonné la lutte contre l'exploitation de l'Homme par l'homme au bénéfice d'un réalisme dit politique afin de gérer le Capitalisme par la redistribution. Cela le rendait à l'égal des gaullistes de la Droite sociale. Le PS n'était plus Socialiste. Il avait abandonné le socialisme réformiste qui s'opposait au socialisme revolutionaire de Marx qui avait conduit à trois scissions syndicales de la CGT de 1884, devenue CGT et CGT- FO. Face à cette évolution politique induite par Mitterrand et les dirigeant du PS, l'ensemble des militants sont restés attachés à l'acronyme PS qui représentaient à leurs yeux l'histoire du socialisme réformiste qui a lutté contre les droites démocrates capitalistes sociales ou non, les partis fascisants et le socialisme révolutionaire Marxiste.

Le pays allait entrer dans une confusion politique sans précédant. Durant toutes ces années l'intelligentsia, les medias, les politologues ont continué à classer à Gauche le PS, alors qu'il ne combattait plus le capitalisme ni l'exploitation de l'Homme par l'homme. Gérant au nom du marché et du libéralisme le Capitalisme vainqueur. J'ai espéré cinq ans avant de quitter les amis avec lesquels l'on avait milité pour emmener le Socialisme réformiste au pouvoir, il aura vécu trois ans.

Depuis 1984 c'est la sociale démocratie qui se succède au pouvoir de la France. Mitterrand de 84 à 95, Chirac de 95 à 2002, Chirac de 2002 à 2007, Sarkozy de 2007 à 2012, Hollande de 2012 à 2017, et aujourd'hui Macron. Chacun d'eux ont géré le capitalisme au nom du libéralisme économique et de l'imaginaire et idéologique Loi du Marché.

J'ai mainte fois expliqué ce qu'est cette loi. Un patron verse 100€ à son salarié pour accomplir un travail qu'il lui revend quand il devient client à 200€ pour dégager sa marge de 100€ nécessaire.

La lutte contre l'exploitation de l'Homme par l'homme est lutter contre cela. Quelle que soit le salaire que vous versera le patron ou l'employeur il le revendra avec sa marge au même salarié, car c'est la classe la plus nombreuse 24 millions pour 4 d'employeurs pour lesquels ils gagnent leurs revenus. Les baisés comptez-vous. J'espère qu'il devient plus facile de comprendre pourquoi les citoyens sont en colère, car chaque candidat à la présidentielle leur disait qu'il allait changer leur vie pour le meilleur, sauf que le meilleur ce sont les capitalistes qui l'ont eu et j'espère que c'est plus clair pourquoi il y a de plus en plus de grands groupes économiques et de milliardaires.

Je n'ai jamais cessé de dénoncer cette tromperie politique dans laquelle les citoyens ont été tenus par les politologues, les medias, les partis sociodémocrates, PS, RPR, UMP, LR aijourd'hui. Dans des articles sur mon blog ou sur Ago j'ai souvant écrit qu'il fallait que le PS et UMP/LR éclatent pour que cesse la tromperie politique. J'espérais que Mélenchon pourrait créer ou écrire une autre histoire politique pour renouer avec le Socialisme réformiste et libéral, j'ai même écrit "Mélenchon sera-t-il une autre histoire (sur mon blog), c'est encore possible sous réserve qu'il ne fasse pas croire que c'est en faisant "raquer" les patrons, maintenant que nous savons qu'ils nous reprennent plus qu'ils nous ont donné. En 74 où je n'étais pas bien féru mais revendicatif, mon PDG me disait je vous paierais volontier 1 million par mois pourvu que je puisse vous le revendre, et que pour cela je vous prête même ce qu'il vous manque. Alors oui je suis content qu'enfin le PS et le LR aient implosé car si le RN a gagné ces élections europeenes, c'est le résultat de leur gestion du capitalisme. Mais ne nous imaginons pas qu'avec le RN au pouvoir ce serait différent, ce sont aussi des sociaux démocrates anti libéraux mais capitaliste.