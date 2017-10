ENFIN !! (Part.II)

Ne sais pas nager, ne fais rien pour apprendre, persiste à rester au fond de la piscine pour faire rire les petits camarades !! L’une de mes expressions favorite apprise de l’adjudant Geay en 1972 au T6… Face à de nombreux commentaires et contradictions apportées à mon article ENFIN !!, je propose cette série de réponses et indications permettant de préciser ma vision des choses pour repartir sur de bonnes bases.

Rappel des évènements.

Le fond de mon article était basé sur le fait divers (ça y est, ça hurle déjà !!) de l’assassinat de deux jeunes filles à Marseille.

Il consistait, en schématisant bien sûr, à s’étonner du manque de réactivité de la police de Lyon face à un individu sans papiers et en état de séjour irrégulier dans le pays ainsi que de la quasi systématique disparition physique de l’auteur du meurtre par élimination pure et simple.

Je me refuse complètement à croire que des gens soient assez stupides, bornés, azimutés ou déficients intellectuellement pour croire ou même penser un seul instant que je cherche à cautionner ce genre d’acte. Se traîner une telle dose d’idiotie me paraît impossible, et, si c’est le cas, doit constituer pour l’entourage une charge que je n’aimerais pas porter !!

Je préfère et de loin l’idée que mes congénères humains aient à cœur de contredire pour ne pas dire dénigrer, un auteur d’article comme moi qui, cela semble évident pour certains, aime étaler une science qu’il ne possède pas…

Je l’accepte bien volontiers.

Ceux qui se prennent pour le nombril du monde se sont souvent trompé de trou...

Me faire traiter d’imbécile me sied parfois à merveille, suivant la personne qui délivre l’appréciation.

Au moins, ça, c’est dit !!

Pour ce qui est de la compassion :

J’avais fait une remarque en préambule – remarque répétée à l’envi dans les quelques réponses à ce sujet – sur la douleur réelle ou même la compassion que les gens ressentaient lors de la disparition de personnes. Ces mêmes personnes qui se fichent comme de leur première chemise de la disparition de la voisine âgée d’à côté – octogénaire, moitié sourde et répétant toujours la même chose !! – se trouvent d’un coup d’une tristesse extrême lorsqu’il s’agit d’un(e) inconnu(e) dont tout le monde parle… Réfléchissez bien et vous verrez que c’est vrai !! Moi, je peux vous dire que je n’ai pas été élevé dans une boîte en sucre avec un carambar planté là où je pense, et je peux vous dire qu’il y a certaines personnes sur la tombe desquelles je n’irai pas porter des chrysanthèmes à la Toussaint pour rester correct dans mes expressions. Vous m’aurez compris !!

J’ai été dès mon plus jeune âge confronté à la mort, à Saintes, en 72, mon copain Cyril s’est jeté d'un pont dans la Charente parce que poussé à bout par le régime subi à cette époque. Nous avions à peine 16 ans. Je crois me souvenir avoir eu des larmes à la cérémonie, à la Base Aérienne 722, mais surtout aussi une sacré rage interne, rage qui m’a plus dressé et éduqué que traumatisé. Mes parents sont décédés, mon père a eu une attaque le lendemain d’une fête que nous avions fait ensembles – je me suis reproché de l’avoir un peu incité à la picole, peut-être – et ma mère est quasiment décédée dans mes bras, il faut dire que je la gardais depuis des années à la maison, avec l’aide précieuse de mon épouse.

J’ai perdu nombre de collègues, de copains. Certains petits malins se sont amusés à savoir qui se cachait derrière le pseudo « Le421 », grands enquêteurs du web où je ne cache que ce que je souhaite, et le fait que j’ai été un compétiteur automobile ou maintenant un pilote d’avion de tourisme a permis aux plus perspicaces de savoir qui j’étais.

D’ailleurs, ceux qui m’ont surnommé « nénette » par dérision, ont zappé ou raté le fait que « 421 », c’était mon numéro de course à mon club de Sarlat. Tu parles de Sherlock Holmes en puissance !! Plutôt des « inspecteurs gadgets » mais bon, on se fait plaisir comme on peut. Et parfois on peut peu…

La petite histoire, bien triste d’ailleurs, fait que des 5 premiers du championnat d’Aquitaine 2009, il n’en reste qu’un, ma petite personne. J’ai été à l’enterrement de tous ces excellents camarades et ce n’est pas une partie de plaisir.

Donc, les donneurs de leçons en ce qui concerne le ressenti ou les marques de sympathies envers de quelconques victimes, je les invite à retourner sur Face book avec leur Smartphone ou mieux, à continuer la partie en cours sur leur console favorite…

Pour étoffer mon article de façon plus sérieuse, je vais prendre le costume du grand psychologue que je ne suis absolument pas, ça vous donnera une excellente occasion de ricaner une fois de plus !!

Sachez que le plus terrible dans la disparition d’un être cher – je me mets dans la peau des proches – c’est d’une part, l’absence de dépouille, et d’autre part, l’absence de raison, d’explication.

Là, évidemment, les corps sont bien présents, passons à la deuxième cause.

Se limiter à l’instinct basique de dire : « C’est bon, le tueur a été descendu, le problème est réglé ! » Est un petit peu trop simple. La réflexion plus basse que terre genre « encore un qu’il aurait fallu nourrir et à qui il faudrait offrir une télé ! », pourquoi pas cigare, champagne et petits fours tant qu’on y est, devrait être bien réfléchie.

En effet.

L’absence de coupable, de fait, amène l’absence d’explication.

Et la meute de rappeler : « C’est DAESH, c’est DAESH !! »… Ouais, ouais, ça va, on a compris !!

Les pauvres femmes qui essayaient de soulager les maux à l’aide de préparations aux plantes à l’époque du Moyen Age avaient plus vite fait de se trouver brûlée vive sur la place du village que remerciée par la population. L’explication était simplissime et fournie par le clergé local, c’est une sorcière, elle a le Diable en elle… Ben voyons !! Enveloppé c’est pesé, allez, c’est pas le tout, on a du travail aux champs !! Faites quand même gaffe aux braises…

Et cette absence d’explication laisse les familles des victimes dans des doutes sordides… Les deux jeunes filles étaient-elles mal habillées, avaient-elles refusé des avances, etc, etc… Autant de petites explications dérisoires apportées à une audience de tribunal qui ne seront jamais dites. Autant de petits détails qui réconfortent un tant soit peu les proches et les amis. Les priver de ce moment est la dernière méchanceté que nous leur faisons.

Je ne parlerais pas d’une sentence que je prononcerais envers ces fous, elle serait beaucoup plus terrible que la mort souhaitée et bien trop rapide que nous leur apportons, servie sur un plateau, avec un parterre de journalistes pour mettre leur trombine de barbares en première page des journaux, en faisant ainsi des vedettes et des exemples auprès de leurs pairs. Là, c’est mon côté « ancien militaire » qui ressurgit, désolé !!

Je parlerais aussi du dispositif « Sentinelle », impliqué directement dans ce fait.

Un intervenant a souligné le fait que ce serait un réserviste, que je traduis par « peu entraîné », qui aurait porté les coups fatals à l’assassin. Excellent pour le moral de savoir que nous avons des militaires quelconques se baladant armes à la main approvisionnée, armée, au milieu de la foule dans les lieux publics… Déjà que je me méfie des professionnels, alors, des dilettantes !! Bon, bref. Je ne m’étends pas là-dessus, chacun se fera son idée.

Le dispositif Sentinelle, accompagnant l’Etat d’Urgence, a été modifié – sans faire de bruit – en date du 24 Septembre. Ah bon ? Ben oui. Non seulement les anciens collègues en avaient ras le pompon de se coltiner des heures et des heures de permanence et de surveillance avec de faibles résultats, mais les conditions d’intendance dans lesquelles s’effectue cette surcharge est devenue intenable. Tout ça parce que les têtes d’ampoules de la politique viennent de se rendre compte que sans moyens, l’état d’urgence permanent est intenable. Et comme il faut réduire la voilure, vite, un tour de passe-passe macronien. Magouille, j’t’embrouille, ni vu, ni connu !!

Le chiffre de 10.000 hommes est effectivement maintenu opérationnel, sauf que l’effectif des patrouilles dans les gares et lieux publics est ramené à 3.000 hommes. Ce qui permet de réduire les temps de permanence du petit personnel sans que ça passe sur France Info, bien évidemment. Faut pas déconner !! Mais vu le niveau intellectuel moyen, je me demande si des figurines en carton ne satisferaient pas aussi bien les pécores de la rue… C’est plus de la politique, c’est du Gérard Majax !!

Voilà. Je vais arrêter là mes conclusions qui, je l’espère, auront éclairé quelques lanternes (à pétrole !!) et levé le voile sur certaines de mes pensées.

Je ne doute pas un seul instant que vous aurez à cœur de répondre de façon aussi perspicace que vous le faites habituellement.

Il ne faudrait pas qu’en 2024, au J.O. de Paris, la seule médaille d’or que la France soit sûre de gagner soit celle de la bêtise, si la discipline est officialisée d’ici là bien sûr !!

Bonne continuation et à vos claviers.

Ah, petit rajout…

Je ne répondrais qu’aux intervenants traitant le sujet de l’article, merci de votre compréhension.