Enlèvement inventé : dans la tête de Lisa la joggeuse

La jeune femme a donc commis un délit de dénonciation de crime imaginaire. Ce délit n’est pas très fréquent mais pas si exceptionnel non plus. Ces dernières années quelques affaires ont déjà défrayé la chronique. Selon La Voix du Nord il y aurait des centaines de fausses victimes chaque années en France. Petite liste non exhaustive en fin de billet.

Irritation

Une telle fausse dénonciation est d’une audace inouïe. Comment tout prévoir afin de tromper les gendarmes et les proches ? C’est compliqué et risqué.

Dans les commentaires de certains journalistes j’ai entendu comme une empathie pour l’affabulatrice. Est-ce parce qu’elle est femme, ou jeune ?

On cherche des raisons psychiatriques éventuelles. Les délits et crimes de femmes sont souvent passés dans une catégorie d’instabilité psychique et présentés comme une maladie et non comme un délit à part entière.

Pour la jeune femme de Mayenne on ne connaît pas encore ses motivations. Dans d’autres cas l’aspect financier (demande de rançon) est clairement établi.

Ce genre d’affaire m’irrite a priori. Je suis personnellement sensibilisé aux accusations infondées et dénonciations de crimes imaginaires. Je ne connais rien de cette jeune femme, ce qui pourrait faciliter le fait que je porte un jugement négatif rapide. Elle a mobilisé cent vingt militaires. Elle a mis ses proches et sa famille dans une angoisse terrible. Elle a fait ressurgir la mort dramatique d’Alexia Daval. Elle a accusé des hommes imaginaires.

C’est grave.

Compassion

Pourtant à l’écoute de ces journalistes je fléchis ma position. Que s’est-il passé dans sa tête ? Nous n’en savons rien. Elle a donné une première raison non vérifiée, s’être trouvée face à des cambrioleurs en 2019 et en être encore traumatisée.

Sans spéculer sur ses motivations je vois dans cette disparition temporaire ce qu’elle est : un désir de disparaître, peut-être de fuir quelque chose.

J’aimerais pouvoir parler de très grosse bêtise plus que de délit.

Un tribunal peut sanctionner mais la sanction n’explique rien. Sans minimiser son acte je pense que l’on peut aussi admettre qu’elle a dérapé. En le faisant elle a abimé sa vie. On peut bien sûr sanctionner mais d’une manière constructive. Elle n’a que 17 ans. À 17 ans on fait parfois des conneries. Elle n’a pas commis de crime de sang.

Mais cela ne peut pas non plus passer aux profits et pertes vu l’ampleur prise par l’affaire. La prison ne me paraît pas appropriée. Il y a d’autres solutions plus utiles et plus éducatives.

J’ai entendu raconter le travail formidable des policiers, leur doigté pour lui faire avouer son mensonge sans la braquer.

Bref, en écrivant ce billet, mon irritation fait place à plus de compassion. Elle a fait une grosse connerie, mais n’altérons pas ses chances.

Que décidera la justice ?

Liste

Petite liste non exhaustive, en plus du lien mis au début de ce billet.

Il y a eu la fausse agression contre Marie dans le RER D en 2004, 4 mois avec sursis et obligation de soins ;

Lola à Perpignan (2014) avait dénoncé un viol imaginaire, en pleine rue ; 300 € d'amende et à 1 € de dommages et intérêts ;

Femme de 50 ans, Bourg-en-Bresse (oct. 2021) ; pas encore jugée ;

Femme 47 ans (oct. 2021), Catalogne, voulait jouer la rançon au loto ; pas encore jugée ;

Le youtubeur Marlone7710 à Senlis (oct. 2021) qui a mis en scène une fausse agression par la police(image 3) ; en attente d’être jugé ;

Joana, Ghana (oct. 2021) ; condamnée à 6 ans ferme ;

Lycéenne de 17 ans à Besançon (juil. 2021) ; pas encore jugée ;

Mère de famille de Belfort de 30 ans (2019) ; condamnée à 6 mois avec sursis ;

Homme de Montauban (2918) ;

Fanette Dorcé, 30 ans, Haïti (avril 2021) ;

Ici, un série d’affaires dans la région de Toulouse ;

Policière dans l’Essonne (2013) ;

Au Québec, fillette de 13 ans (en 2017) a inventé un faux enlèvement en désignant un voisin comme coupable. A avoué avoir menti et tout inventé. Condamnée 4 ans plus tard à payer 10’500$ canadiens à la vraie victime, l’homme accusé.

J’arrête ici cette énumération.