Enquête : comment le crowdfunding finance la fachosphère

Il est un seul point sur lequel ennemis et thuriféraires de la fachosphère parviennent à tomber d'accord : ces blogueurs, vidéastes, activistes et "journalistes" d'extrême-droite seraient des êtres désintéressés, idéologisés, mus par le seul désir de faire triompher leur cause : héros ou salauds, mais assurément pauvres et dépareillés. Or, un examen minutieux des rapports entretenu par ces individus avec l'argent tend à prouver tout le contraire. Il ne sera pas question ici des thèmes largement rebattus sur les millions du père Le Pen, sur l'assurance-arnaque de Dieudonné et sur les financements russes qui maintiennent en perfusion divers groupuscules et médias nationalistes. Ces sujets ont été amplement traités par de nombreux confrères journalistes, souvent au péril de leur intégrité physique. C'est sur un aspect moins connu du financement nationaliste que nous nous pencherons dans le présent article : le crowdfunding.

Anglicisme apparu au début du siècle, et introduit en France au cours des années 2010, ce mot signifie littéralement "financement par la foule". Divers artistes, groupes d'intérêts et lobbys y ont recours. Ce joli mot pour désigner la charité publique connaît un essor depuis quelques années grâce à la création de ce métier totalement débile qu'est celui de "youtubeur" : un mec (ou une fille) qui parle tout seul devant une caméra pour dire (souvent) des âneries et qui en reçoit de l'argent en échange de la part de son public pour lui permettre de poursuivre son activité, voire, pourquoi pas, d'en vivre à temps plein. Eh oui, les temps changent : passe des années à étudier dans une sombre bibliothèque, ruine-toi les yeux à écrire des mémoires et des thèses, tu pourras tout au plus prétendre à gagner le double du SMIC. Par contre, si t'as de la gouaille et que tu sais (te) vendre, là, tu peux dire n'importe quelle fadaise (personne ne vérifie), tu pourras, sans aucun diplôme ou étude, gagner autant qu'un prof de fac devenu bigleux à force de passer des nuits à étudier son domaine. Mieux, tu pourras même attaquer ces profs de fac et intellectuels en les accusant d'être ignares et de travailler pour le Système, car toi, tu as fait "tes propres recherches" et tu sais bien que ces mandarins bardés de diplômes racontent n'importe quoi.

Le saviez-vous, chers lecteurs ? Il est des youtubeurs qui gagnent mieux leur vie que le président Macron. Pourtant, ceux-là mêmes qui jacassent sur le "coût" de la première dame et de son mari, ce sont les mêmes à se précipiter sur internet pour écouter la dernière vidéo "politiquement incorrecte" de leur mascotte numérique préférée. Quand, dans le pire des cas, ils ne vont pas dépenser leurs maigres deniers pour lui verser une obole et lui permettre de poursuivre son activité "dissidente". Ces gens ignorent sans doute que la plupart des vidéos étant monétisées, leurs auteurs n'ont guère besoin de subsides supplémentaires puisqu'ils gagnent déjà leur vie bien mieux que vous et moi réunis. Ajoutons enfin que nos députés, banquiers et haut-fonctionnaires payent des impôts, si élevé que paraisse leur salaire. En revanche, les revenus perçus par la monétisation et par le crowdfunding échappent totalement au fisc – et ce n'est pas faute d'en avoir alerté le ministre Darmanin pour qu'il adopte une loi à cet égard, mes lettres sont jusque là restées… mortes.

Qu'un jeune arrogant improvisé journaliste parle de sujets qu'il ne maîtrise pas et en perçoive des subsides, cela paraît déjà choquant (du moins à mes yeux). Cela l'est doublement quand les personnes en question font de la haine leur marché. Or, s'il est une espèce de blogueurs et de vidéastes qui vivent du crowdfunding, ce sont bien les activistes de la fachosphère, dont la moitié des revenus leur vient de la plateforme Tipeee où des smicards leur versent charitablement leur pécule – l'autre moitié leur venant de la monétisation de leurs vidéos ou des liens d'affiliations sur leurs blogs.

Tipeee est une plateforme française qui existe depuis plusieurs années afin de faciliter le crowdfunding et d'aider des jeunes artistes, journalistes ou intellectuels à gagner au mieux leur vie grâce à leur activité. Jusque là, tout va bien. Les ennuis commencent quand aucun contrôle n'est exercé sur les personnes financées, sur la provenance de l'argent et sur sa destination.

Avant de relater plus en détails les sommes engrangées via cette plateforme par des individus haineux et interlopes, j'aimerais conter au lecteur une histoire personnelle qui attestera du fait que je parle en connaissance de cause – et que je n'ai guère honte d'assumer mes erreurs. Entre 2015 et 2017, j'ai moi-même versé plus de 800 euros à une blogueuse royaliste dont je tairai le nom par charité. Persécutée à cause de ses idées catholiques à son travail, traduite en justice pour avoir critiqué la gauche et la théorie du genre, en difficulté financière et n'ayant personne pour l'aider, la jeunette se présentait aussi pure et vulnérable que sainte Blandine sur le point d'être dévorée par un lion. Émus par ce récit dont nous n'avions pas jugé bon de vérifier l'authenticité, plusieurs jeunes étudiants ont alors desserré le cordon de leur maigre portefeuille (pour information, un étudiant boursier gagne au grand maximum 450 euros par mois) pour aider la pauvrette et lui permettre de continuer à "servir Dieu, la France et la Vérité " (amen !). J'ai été de ceux-là, sans doute ému par la vision d'une demoiselle en détresse et poussé par mon atavisme géorgien qui commande à l'homme d'agir en chevalier… Il est intéressant de relever que la plupart des donateurs ont été des jeunes de banlieue et d'origine étrangère, les "Français de souche" (sic) s'étant montrés particulièrement pingres. Or, un nationaliste repenti vient récemment de m'apprendre la réaction qu'avait eue cette jeune femme quand nous, étrangers, lui venions en aide : elle se serait esclaffée de voir ces "jeunes wallahs de quartier" (sic) être à ses pieds et prêts à tout pour elle, la catholique, la Française , la royaliste. Mais je n'ai pas attendu cette révélation pour comprendre l'arnaque : dès 2017, j'avais cessé de la financer car, premièrement, je ne me reconnaissais plus dans les valeurs de la droite et, deuxièmement, j'avais flairé l'embrouille. En effet, la jeune femme justifiait ses besoins en crowdfunding par un manque de temps pour travailler, ne pouvant concilier vie active et activité de blogueuse (car imaginez-vous qu'il lui fallait "des journées entières" pour faire un article ou une vidéo bourrée de digressions et d'erreurs historiques). En outre, elle s'apprêtait, disait-elle depuis 2014, à publier un livre pour y relater comment elle avait été touchée "par l'appel du Christ notre Sauveur" (amen !) et comme ce thème était "politiquement incorrect", elle envisageait de s'auto-éditer, ce qui requérait des fonds conséquents. A l'heure où je vous parle, elle n'a toujours rien publié, ce qui n'empêche pas ses fans white-knights de continuer à l'entretenir et d'attendre la sortie de son autobiographie comme Siméon attendait la venue du Messie. Enfin, elle promettait à ses donateurs de leur donner accès à des articles et vidéos exclusifs : or, en deux ans de donations, je n'ai pas vu l'ombre d'une exclusivité… ni même un remerciement, rien, nada, walou… Certains diront que je me suis fait pigeonner, je préfère plutôt penser que j'ai cru à tort à la bonté et à la sincérité de ceux qui prétendent servir Dieu mais ne servent que leur portefeuille. Encore que j'étais alors un étudiant de vingt ans. D'autres, dans la cinquantaine et dotés d'une plus grande expérience de la vie, s'y sont laissés prendre à un degré bien plus grand. Ainsi, un banquier et châtelain retraité, un ecclésiastique, des avocats, un universitaire, et j'en passe, qui se sont laissés attendrir par le charme méridional de la jeune brune (car elle est de celles qui mangent des "chocolatines" en guise de pains au chocolat). De même, au printemps dernier, notre héroïne avait prétendu être sous le coup d'une plainte déposée par une obscure organisation d'aide aux LGBTQIA+++ après un article critiquant la PMA : elle risquait, disait-elle, deux ans de prison, or, qui allait s'occuper de son petit chien durant tout ce temps ? (snif) Alangui par ces larmoiements et ces trémolos dans la voix, un avocat israélo-belge s'est alors proposé de la défendre gratuitement et lui a même versé, via la plateforme susmentionnée, un somme coquette. Or, un rapide coup de fil à des relations dans le monde de la justice et du journalisme m'a tout de suite permis de savoir qu'il n'y avait aucune plainte contre cette fille. L'avocat l'a dans le baba… Quand je l'ai appelé pour l'en informer, il en était pantois. La haine antisémite est souvent motivée par l'envie : des haineux écervelés prêtent aux Juifs une intelligence supérieure qu'ils ne supportent pas, confits qu'ils sont dans un complexe d'infériorité. Or, cette petite anecdote devrait les rassurer car elle prouve : 1) que la connerie est de loin ce que toute l'humanité a en commun, et aucune ethnie ou confession n'y échappe ; 2) qu'un Israélien peut se faire allègrement avoir par une brunette sudiste. Le stéréotype complotiste du lobby manipulant le monde en prend un coup, et c'est tant mieux.

Cette personne n'est qu'une des nombreuses "étoiles" gravitant dans la constellation fachosphérique et vivant du crowdfunding, de la crédulité des fans. Il suffit de se rendre sut la plateforme Tipeee où tout est affiché publiquement : on y verra un pandémonium nationaliste à glacer le sang. Tout le catalogue maudit des complotistes et des fachos s'y affiche au grand complet, tel un macabre cortège de mensonges et de duplicité. L'administrateur anonyme de Mr.Mondialisation (un site complotiste aux relents antisionistes et antimaçonniques) y cumule plus de 3000 donateurs et une somme mensuelle de 10 000 euros ! Rendez-vous compte : l'auteur d'articles stupides et non-vérifiés gagne deux fois plus qu'un universitaire en fin de carrière, autant qu'un ambassadeur dans un pays en guerre, à peine moins que le Président de la République. Il est suivi de près par "J'suis Pas Content", un autre site prétendument satirique qui ridiculise Mme. Schiappa en faisant des montages abjects de ses photographies et qui sème des théories complotistes sur le féminisme et l'affaire Benalla. Figurez-vous que leur revenu sur le seul site de Tipee s'élève à 2055 euros par mois, soit autant qu'un professeur agrégé après cinq années d'enseignement. Vincent Lapierre, un reporter viré par Soral qui le considérait trop extrémiste, tire son épingle du jeu en parvenant à récolter des dons supérieurs à 3000 euros par mois, soit autant qu'un avocat après dix ans de dur travail. Daniel Conversano et Yann Merkado, y gagnent quant à eux 1000 euros chacun, à quoi il faut ajouter l'argent des monétisations de leurs vidéos et des billets de leurs conférences payantes, ainsi que des bootcamps et des "ouvrages" insipides écrits par le sieur Conversano. De manière plus surprenante, on y voit aussi des sites et des personnes qui ne sont plus actives. Ainsi, le "Bréviaire des Patriotes" (un site maurrasso-pétainiste) y est toujours inscrits et perçoit des revenus mensuels de quelques "tipeurs" qui semblent ignorer que le site n'est plus actif depuis mars 2017. Il est question, certes, de 100 à 150 euros par mois, mais en deux ans cela fait tout de même 3000 euros indus qui sont allés dans les caisses du rédacteur d'un site qui n'existe plus. D'autres figures de la fachosphère, également inscrits sur Tipee, préfèrent ne pas afficher publiquement le nombre de leurs donateurs et la somme récoltée. Ainsi, le Raptor Dissident, un youtubeur particulièrement vulgaire et habité par une islamophobie maladive, masque totalement son profil. Or, quand on sait que 700 000 personnes regardent ses vidéos (ce qui lui fait déjà un confortable revenu de 12 000 à 15 000 euros par mois), on est en droit de s'imaginer que ses tipeurs doivent lui en reverser environ 3000 à 5000 sur sa plateforme. Soit, un revenu mensuel de 20000 euros, net d'impôts ! Raptor plus riche que Macron, qui l'eût cru ?

Toutes les informations ici énoncées sont vérifiables par un simple tour sur le site Tipeee. Voilà donc, chers lecteurs, le vrai visage de la fachosphère. L'erreur des démocrates est d'avoir sous-estimé l'aspect financier de ces personnes : les avoir vus comme des fanatiques pouilleux touchant à peine le RSA. Pendant que nous les déconsidérions et riions d'eux, ils s'enrichissaient et prospéraient sur le terreau de la haine, de la division. Ne nous faisons guère d'illusions : nous ne pouvons hélas éradiquer cette idéologie. La haine de l'autre a existé depuis les origines et existera sans doute jusqu'à la fin de l'humanité. Il n'est pas si effrayant de voir de telles idéologies que de voir des gens assez bêtes pour s'enlever le pain de la bouche et les financer. Or, si l'on met souvent en exergue – à juste titre, comme le démontre hélas l'actualité – la cruauté et la xénophobie de l'extrême-droite, on oublie trop souvent d'évoquer sa cupidité. Le discours de haine véhiculé par l'extrême-droite s'est de plus en plus banalisé et ne choque même plus les oreilles : qu'un journaliste fasse l'éloge d'un général génocidaire ou qu'un élu arrache le voile à une femme devant son enfant éploré. Nous ne vaincrons pas l'extrême-droite en continuant sur l'aire du "oh-la-la, regardez-ce-sont-des-haineux !". Malheureusement, cela indiffère le commun du peuple qui serait prêt à se laisser gouverner par des nazis pourvu qu'ils lui donnent le pain et la sécurité. Si nous, journalistes, voulons vaincre l'extrême-droite et dissuader le peuple de se donner à elle, nous devons insister davantage sur l'incompétence et la malhonnêteté de cette dernière ainsi que sur sa cupidité pécuniaire.

Nicolas Kirkitadze