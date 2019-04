Enquête sur l’Europe : ahah !!!

J’adore cette concertation sur l’Europe ! Pour que nous aillions en masse voter oups ! se faire arnaquer ! Où les vraies questions ne sont jamais listées : évasion fiscale dans des paradis fiscaux européens, dumping social entre nations, compétions entre ouvriers, délocalisation de sièges sociaux au Luxembourg, parlement fantoche, commission de non élus qui décide de tout, jusqu’à la taille de la vis de mon dernier bureau à monter (m’en reste 4 des vis), des lobby qui en viennent carrément à écrire les textes de loi que les députés « défendent », des ONG sans pouvoir, des multinationales qui ont écrit la charte de la constitution, les USA, qui font la loi, et où leurs « accords » acceptés par une minorité d’inconnus feront que nous-nous empoisonnerons avec l’alimention, le big pharma qui tient la main des médecins, la finance avide qui corrompt tout, un « président » non élu tout le temps bourré, des fonctionnaires qui ne payent pas d’impôt, et qui sont là pour nourrir le mammouth, un continent (incontinent) qui sous le parapluie de l’OTAN, joue contre ses intérêts, et va sans arrêt chatouiller les russes, un continent rempli de base US, des cartels communautaristes qui font la loi à Bruxelles (parlement juif d’Europe !),une immigration anarchique vécue comme un bazar non organisé mais qui profite au grand groupe pour faire baisser le cout du travail, des immigrés de la méditerranée laissés à crever sur leurs barcasses et qu’on se rejette comme une patate chaude, des pays laminés comme la Grèce, qui mettra des décennies pour s’en remettre, des lois protégeant Monsanto et ses poisons éparpillés dans nos champs, des centrales nucléaires à bout de souffle prêtes à exploser dans les pays de l’est, un patronnât qui a retrouvé les couleurs du 19eme siècle, où en Allemagne, 1ere puissance du continent, des ouvriers sont payés 1 euro de l’heure, des catastrophes immobilières en Espagne, une corruption incroyable dans les pays baltes, les mafias italiennes qui ont pignon sur rue en investissement par milliards dans l’économie propre, une pollution liée à la corruption dans le sud italien, aucun plan concerté en ce qui est de : la pollution, le climat, l’éducation, la santé, la justice, le droit du travail... Tous ces arguments me sont sortis de mon clavier le temps de l’écrire, c’est sorti comme un vomissement sur le type de société et de lieu où je passe ma vie ; ce qui veut dire, je pense que chacun d’entre nous doit en avoir gros sur la patate ; autant d’arguments qui me sortent du ciboulot en moins de 15 minutes... combien portent en eu comme moi, ce ras le bol, cette envie de foutre cul par-dessus tête d’un « machin » qui nous exploite, nous empoisonne, nous monte les un contre les autres, nous fait perde nos racines, nos coutumes, nos musiques (voir le dernier vainqueur de l’eurovision venu d’Israël, ou l’autrichien trans)... mais où va-t-on ?),

Alors, ce questionnaire l’avenir de l’Europe, très orienté, avec plein de questions sur « la sécurité » alors que nous vivons sur le continent le plus sécurisé, le plus surveillé, le plus fliqué, ou, comme je l’ai « craché » plus haut, les vraies, vraies questions sont tombées à la trappe des trappistes déguisés en trappeurs (peux pas m’en empêcher de dire des connoiseries) ; d’ailleurs j’ai eu l’impression de remplir un truc du « gland débat » du sir macron, avec la Schiappa comme rédactrice.... tout pue l’arnaque, n’allez pas voter pour cette élection à la c..., restez à la maison à mignoter madame ou jouez au bilboquet !

Georges Zeter/avril 2019

Vous pouvez aussi participer à cette « con.certation » sur :

