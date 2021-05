Enquête sur un VIRUS, un livre intriguant qui pose beaucoup de questions

Alléché par une vidéo de France Soir vantant ce livre nous l’avons acheté et lu entièrement

Soulignons d’abord que ce livre est l’œuvre d’un journaliste dans son rôle basique : Chercher de l’information (on dit parfois dans le milieu "faire les poubelles"). Bref, enquêter, ce que l’on apprenait autrefois dans les écoles de journalistes où l’honnêteté intellectuelle passait avant la sensibilité politique et la soumission à la pensée dominante (traduction celle du propriétaire du média).

Soulignons aussi que ce journaliste au début de son enquête était totalement fermé aux idées dites complotistes.

L’auteur, Philippe AIMAR est un journaliste d’investigation professionnel (titulaire de la carte de presse no 57883) on dit dans le milieu "grand reporter" ce qui n’a rien à voir avec ces journalistes de radio télévision qui se contentent de réciter ce qu’ils lisent sur un prompteur ou encore ces journalistes de la presse écrite qui recopient les dépêches de l’AFP sans contrôle et sans apporter une touche personnelle !

C’est un assez gros pavé de 279 pages de lecture agréable et fluide, très sourcé et documenté comportant des dizaines d’illustrations, photos, articles de presse, brevets, rapports, copies de documents … On en a pour son argent (22 €).

Et ça commence très fort avec un paquet de morts mystérieuses (16 en tout) de scientifiques depuis 2017 tous impliqués dans l’industrie pharmaceutique (supposés suicides, défenestrations, homicides …) ainsi que des usines dévastées par des incendies ou mises en liquidation judiciaire (comme la société Famar de saint genis laval en France) usines fabriquant comme par hasard de la … chloroquine ?

Cerise sur le gâteau une certaine Agnès Buzyn ministre de la santé (sic) qui via l’ANSM classe la chloroquine comme substance vénéneuse le 8 octobre 2019 classement confirmé par un arrêté de Jérôme Salomon le 13 janvier 2020 !

Le décor est planté, ACTION :

Une rétrospective très détaillée de la Chine patrie des zoonoses suivie de l’Event 201 du 18 octobre 2019 à New York avec la trombine des principaux participants pour un exercice de pandémie mondiale avec émissions de télévision fictives (chaine GNN sic !). Une pandémie qui stoppe toute l’économie mondiale !

Et, coïncidence curieuse, le mème jour que l’ouverture des JO militaires à Wuhan où beaucoup d’athlètes revinrent dans leur pays avec une drôle de grippe !

L’accent est mis sur le contrôle de l’information (internet, réseaux sociaux …) : Il faut contrôler l’information au niveau gouvernemental, éditorial et, si nécessaire, couper le flux d’informations !

* Quelques mois plus tard, Andrew Pattinson responsable des opérations digitales pour L’OMS se rendra à Menlo Park pour convaincre Google, Facebook, Twitter, Instagram … de signer des accords pour censurer toute information non validée (même Trump fut censuré) !

Suivent plusieurs chapitres sur les vols de virus par des espions chinois, des virus très dangereux qui voyagent en avion au milieu des passagers, des pertes de virus (comme par exemple l’Institut Pasteur en 2014 qui perd 2349 tubes de Sars) ou des envois erronés d’Anthrax à d’autres labos aux USA en 2015 etc. On parle aussi du labo P4 de Wuhan "made in france" et des autres labos avec financements américains !

Tout est sourcé, tellement sourcé que l’on s’y perd. Ces virus couronnés ou non ne datent pas d’hier, il y eut plein d’avertissements ces dernières décennies (H1N1 et consorts, Ebola, grippe aviaire, porcine ..) mais la nouveauté avec COVID19 c’est qu’il se transmet d’homme à homme et non plus d’animal à homme !

Est-ce que l’homme a perturbé les écosystèmes et la nature se vengerait ou bien, a-t-on joué les apprentis sorciers en manipulant des virus en labo P3 ou P4 ?

Tout ça fait PEUR. C’est un fabuleux travail d’investigation !

Et là nous allons déplaire aux « complotistes » qui minimisent le coronavirus comme une simple "grippette" sans danger et nous leur répondons ATTENTION, certains de ces virus qui ont été isolés en provenance d’une espèce particulière de chauves souris "fer à cheval" peuvent être extrêmement dangereux !

Anthony Fauci directeur du NIAID et conseiller santé auprès de tous les derniers présidents US déclarait le 11 janvier 2017 que la prochaine administration sera confrontée sans aucun doute à une épidémie surprise de maladie infectieuse !

Note : Ce monsieur Fauci est actuellement sous le feu des projecteurs aux USA. Il semblerait qu’il ait des liens troubles avec l’institut de virologie de Wuhan ?

Et le journaliste continue son enquête allant de surprises en surprises (son enquête durera plus d’un an).

Vous connaissiez le club BILDERBERG une réunion annuelle de personnages très puissants qui se réunissent dans un hôtel du même nom et bien, dans ce livre vous découvrirez le club DOLDER du nom de l’hôtel de Zurich où se réunissent discrètement les PDG des 25 plus grands laboratoires pharmaceutiques autrement dit BIG PHARMA.

Ce club dîna avec Emmanuel Macron à l’Élysée le 9 juillet 2018 mais pour parler de quoi ?

On sait seulement que le discours d’introduction a été fait par le directeur général de SANOFI, Olivier Brandicourt !

Pour info les contribuables américains donnèrent généreusement ONZE MILLIARDS de DOLLARS à ces labos en janvier 2021 pour fabriquer des vaccins !

Face à ces montants colossaux la petite molécule d’hydroxychloroquine ne pèse pas bien lourd !

Le livre parle aussi des tests PCR modifiés et contaminés par avance, des faux positifs en se focalisant plus particulièrement sur l’Allemagne et le docteur Christian Drosten, un drôle de bonhomme !

Ce qui se passe en Allemagne est pire qu’en France !

Bill Gates qui est en première de couverture n’est pas oublié. Ce milliardaire philanthrope (sic) distribue généreusement son argent à la presse mondiale par l’entremise de sa fondation Bill & Melinda Gates, plus de 4 millions de dollars au journal Le Monde et 14 millions au Guardian (Le Monde fait petit bras en comparaison LOL). On le voit partout, reçu comme un chef d’état par le premier ministre britannique, le président français …

Au passage signalons que la société Microsoft a été choisie pour gérer la base de données "santé" des Français. Sachant qu’il existe des "portes dérobées" dans ce système d’exploitation, gageons que tout sera visible et visité par la NSA entre autres !

Vacciner ou tracer toute la population mondiale ? Réponse, les deux mon capitaine !

Les vaccins (un business à plus de CENT MILLIARDS de DOLLARS) c’est l’affaire de BIG PHARMA, Bill en est un gros actionnaire mais ce qui l’intéresse c’est de disposer d’une base données internationale alimentée par tous les états avec les données de chaque personne vaccinée. Voilà le véritable but du passeport vaccinal !

* 5 mois avant que le virus n’apparaisse en Chine la commission européenne avait préparé un rapport spécial sur le vaccin : Commission proposal for a common vaccination card/ passport for EU citizens by 2022

** le 20 juin 2019 Microsoft déposa le brevet 060606 (OUI 666 LOL) qui fut enregistré le 22 avril 2020 pour suivre à la trace des personnes grâce à des nanopuces implantées dans le corps …

Le dernier chapitre pose la question qui tue : Virus naturel ou virus artificiel ?

On y parle du professeur Luc Montagnier, des travaux du mathématicien Jean Claude Perez, du Professeur Fourtillan, d’Étienne Decroly chercheur au CNRS, de l’américain Steven Quay président d’Atossa Therapeutics qui déclare : « une analyse bayésienne conclut au-delà d'un doute raisonnable que le Sars-CoV-2 ne soit pas une zoonose naturelle, mais plutôt un dérivé de laboratoire. ».

Note : Le journal Le Monde et la chaine CNN (ainsi que d’autres médias) commencent à évoquer cette hypothèse ; un retournement de veste ?

Au final, ce livre remarquablement sourcé pose plus de questions qu’il n’en résout et donne une impression confuse. D’ailleurs l’auteur ne conclut pas !

Qui est RESPONSABLE de tout ce CIRQUE : La nature vengeresse, un virus manipulé en labo qui s’est échappé par erreur ou intentionnellement répandu dans le monde entier, le deep state, BIG PHARMA, des lobbyistes messianiques, la CHINE ... ????

Trop d’intérêts divergents en jeu, trop de pognon, trop de non dits, trop de coïncidences, trop de désinformation, trop de mensonges font qu’au final, on ne connaîtra certainement jamais la Vérité.

Une chose est certaine : PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT et ça, ça fait vraiment c... :-(

+++++++

Addendum : L’encyclopédie politiquement correcte Wikipédia écrivait le 2 mai 2021 sur ce journaliste :

En 2019, les éditions du « Jardin des Livres » lui confie une enquête sur les raisons de la zoonose qui va bientôt paralyser la planète. Le livre sort avec plus de six mois de retard tant l’information sur le sujet est complexe.

Le résultat de cette longue enquête est publié en 2021 sous le titre Covid-19. Enquête sur un virus, l'auteur avançant que cette pandémie de Covid-19 proviendrait d'une manipulation biologique, politique et médiatique, organisée notamment par la fondation Bill Gates, le John Hopkins Center, le World Economic Forum.

Et le 15 mai 2021 on lit :

En 2020, les éditions du « Jardin des Livres » lui confie une enquête sur les raisons de la pandémie qui va bientôt paralyser la planète. Le livre sort avec plus de six mois de retard tant l’information sur le sujet est complexe. Le résultat de cette longue enquête est publié en 2021 sous le titre Covid-19. Enquête sur un virus.

C’est tout LOL.

Gageons que dans quelques mois la page sera supprimée LOL deux fois !

