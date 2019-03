Enrico Macias doit 30 millions d’euros à la liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg

L’interprète de « Les filles de mon pays » va devoir rembourser 30 millions d’euros à la liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg. L'homme avait été condamné en première instance pendant l’année 2014 à rembourser la somme. Cette décision avait été confirmée en appel plus tard, en 2017.

Un emprunt malheureux

En 2007, Enrico Macias veut rénover sa villa de Saint-Tropez. Mais, les banques françaises qu’il sollicite refusent de lui prêter la somme de cinq millions d'euros. Landsbanki Luxembourg lui propose un crédit inespéré soit, 7 fois le montant demandé. La banque lui confirme effectivement le prêt de 35 millions d'euros dont neuf millions en liquide et le solde placé essentiellement en contrats d’ « assurance-vie ». En réalité, cette technique dite de la « cavalerie » permettrait que de nouveaux emprunts servent continuellement à rembourser ceux qui ont déjà été réalisés. Lorsqu’Enrico Macias gage sa propriété en échange, il est alors convaincu de faire une "opération blanche", pensant que les intérêts de son prêt étaient couverts par le rendement des fonds placés par la banque. La suite de l’histoire va l’en dissuader.

En 2008, aux dépens du chanteur musicien et grand compositeur, la banque vit une grave crise financière. En effet, le système s'écroule et de nombreuses banques sont nationalisées. La liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg décide alors de recouvrer les créances, en vendant ou en prévoyant de vendre tous les biens hypothéqués en France. Cet évènement bouleverse complètement et ruine la vie de 150 personnes, parmi lesquelles une soixantaine d'Azuréens et Enrico Macias. D’office, la star devient le porte-drapeau des victimes de la Landsbanki. Pas question pour lui de voir la maison où il accueille les étés, tous ses enfants et petits-enfants, vendue.

Le patriarche et les autres concernés sont convaincus que tous les prêts octroyés n’étaient que des supercheries. Ils se constituent en partie civile. Selon leur compréhension des faits, Landsbanki Luxembourg et la maison-mère islandaise étaient déjà bien au courant de cette fameuse crise en 2007. Ils auraient eu l’intention de mettre la main malhonnêtement sur les biens immobiliers de leurs créanciers.

Enrico Macias de son vrai nom Gaston Ghrenassia, est le premier à porter plainte en 2009 contre Landsbanki Luxembourg. Il a signé le plus gros contrat et n’en dormira plus. Il dira sur 20 minutes.fr : « J’ai passé dix ans la peur au ventre de perdre mon seul bien ». Son épouse très malade lorsque l’affaire se révèle est décédée la même année. Il accusera d’ailleurs : « J’ai perdu ma femme à cause de cette banque. Ils peuvent prendre ma maison, je m’en fous. Je ne vais pas me laisser faire. »

Les parties civiles avaient intenté une action en justice en France pour escroquerie. L’affaire avait été jugée pendant un mois par le tribunal correctionnel de Paris. Enrico Macias avait été condamné en première instance en 2014 à rembourser cette somme, ceci quelques jours seulement après que le jury du 17e Festival du film séfarade de New York allait récompenser la star pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. Il n’avait eu que très peu de temps pour jubiler. En août 2017, le tribunal fait retomber tout espoir en confirmant en appel qu’ « il ne résulte pas du dossier que les emprunteurs ont été victimes de manœuvres frauduleuses ».

« Contraint de rembourser 30 millions d’euros »

Le jeudi 14 Mars, la justice luxembourgeoise a confirmé que le chanteur Enrico Macias est contraint de rembourser la somme de 30 millions d'euros à la liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg. Cette décision fait suite à une première condamnation au remboursement de cette somme en 2014, confirmée en appel en 2017. La procédure est toujours en cours à Paris et le jugement en appel est prévu pour le mois de mai.

Me Yvette Hamilius liquidatrice de la banque Landsbanki a indiqué à l'Agence France-Presse, Luxembourg : « Ce matin, il y a eu un rejet du pourvoi devant la Cour de cassation ». Son avocat Maître Rosario Grasso, lui, a expliqué : « Si la cour d’appel décide de réformer le jugement, il faudra voir quel impact cela pourrait avoir sur la décision luxembourgeoise ». Notons que Landsbanki Luxembourg qui avait été placée en liquidation depuis 2008 tente de recouvrer les créances. 2,2 milliards d’euros auraient déjà été recouvert sur un passif total de 2,5 milliards d’euros.

Selon France dimanche, la faillite de Landsbanki aurait conduit 400 emprunteurs à saisir la justice, rien qu'en Europe.

Me Pierre Hurt avocat luxembourgeois du chanteur Enrico Macias, s’est désolé de son coté sur les ondes de la radio luxembourgeoise RTL « Cette décision est un désastre pour notre client ».