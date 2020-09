Ensauvagement ? Les faux semblants des chiffres de la délinquance

Face à l’inflation récente des discours sécuritaires, ce billet se propose de les recontextualiser et remettre quelques faits en place grâce aux apports des sciences sociales concernant les faits de délinquance sur une période longue. Nous assistons régulièrement à des véritables « paniques morales » lorsque médias, politiciens et groupes de pression joignent leurs discours pour dénoncer les mœurs des jeunes (surtout ceux issus des milieux populaires). Ces paniques morales sont entretenues par les discours déclinistes qui colonisent la presse et nos écrans. Le sociologue Laurent Muchielli, dont je synthétise les travaux ici[1], a démontré il y a quelques années comment les idées autour de l’augmentation de la délinquance sont des jugements qui ont des raisons sociales mais n’en constituent pas pour autant une démonstration scientifique.

La délinquance est constituée par l’ensemble des transgressions définies par le droit pénal, connues et poursuivies par les acteurs du contrôle social. Cette définition ouvre immédiatement trois problèmes. Le premier est que le droit évolue en permanence. La délinquance ne cesse par définition d’augmenter à cause de l’inflation des catégories d’infraction et la sophistication des instruments de mesure. Le second problème tient à l’effectivité des poursuites. Une transgression que les acteurs du contrôle social constatent mais décident, pour diverses raisons, de ne pas poursuivre officiellement ne constitue pas une délinquance. Mais ils font face à une forte injonction politique et de l’opinion publique pour accentuer les poursuites pénales. Il en découle le troisième problème : l’on ne saurait analyser l’évolution de la délinquance juvénile indépendamment de l’évolution des processus de renvois vers le système pénal, liés au fonctionnement des différentes agences de contrôle social. Le quatrième problème, de taille, est l’imprécision du terme délinquance. Qu’y a-t-il de commun (hors leur caractère juridiquement répréhensible) entre un meurtre, un viol, une bagarre, un vol de scooter, un graffiti, une insulte à fonctionnaire ou encore le fait de conduire une voiture sans permis ? L’on comprend ici qu’à la question « la délinquance des jeunes augmente-t-elle, oui ou non ? », il ne peut y avoir que de mauvaises réponses. Faisant un bilan des travaux nord-américains, Marc Le Blanc dans les Annales de Vaucresson en 1977 rappelle que, selon les études, les pays et les questionnaires, 70 à 90 % des jeunes déclarent avoir commis au moins un acte de délinquance au cours de leur vie. L’auteur de ces lignes reconnait avoir « tchouré » à 13 ans une tablette de chocolat dans un magasin pour relever un défi lancé par des copains… Faut-il rappeler la normalité de certaines transgressions et conduites à risque, au sens où cela fait partie du « processus de socialisation des adolescents » (Le Blanc, 1977, p. 23) ? La première idée forte est que la vie adolescente est une « réserve inépuisable de délinquance cachée ».

La meilleure façon de cerner le problème est de croiser les sources policières, judiciaires mais aussi les enquêtes de délinquance autorévélée, ce que ne font généralement jamais les journalistes qui collent aux faits-divers.

Deuxième idée forte, le rajeunissement de la délinquance est une vue de l’esprit du point de vue des magistrats

Figure 1 : Comparaison de la courbe par âge de l’ensemble des condamnés en 1989-1990 et en 2005-2006 (pourcentage de chaque tranche d’âge dans l’ensemble). Source : ministère de la Justice, série « Les condamnations ».

On relève une très forte similarité des courbes. La part des mineurs de 13 à 18 ans n’est que très légèrement supérieure contrairement à la tranche des 40-60 ans. Elle s’affaisse pendant la période de rentrée dans la vie active.

Pourtant du côté des sources policières, l’augmentation de la part des mineurs mis en cause par grandes catégories d’infractions sur une longue période (1974-2007) est bien réelle.

Figure 2 : Évolution des mineurs mis en cause par grandes catégories d’infractions (1974-2007).Source : ministère de l’Intérieur.

Tout d’abord, le nombre de majeurs mis en cause ayant également beaucoup augmenté sur cette période, la part des mineurs dans l’ensemble est passée de 14 à seulement 18 % et elle est même en baisse depuis dix ans. En soi, cela suggère déjà que si augmentation de la délinquance des mineurs il y a, elle ne constitue pas un phénomène spécifique. D’autre part, en trente ans, la structure de la délinquance enregistrée des mineurs s’est en effet profondément modifiée. Au début des années 1970, les vols (notamment de voitures) représentaient 75 % de la délinquance, 40% en 2008. Ce que le graphique montre est l’augmentation des délinquances d’ordre public (stupéfiants, heurts avec les policiers, destructions et dégradations) qui portent cette évolution, suivies par les agressions verbales, physiques et sexuelles. Nous observons par ailleurs que les délits représentent 96,4 % de l’ensemble des condamnations et que les contraventions et les crimes sont très rares. Le phénomène marquant est la très forte augmentation des affaires sexuelles et l’explosion des violences suivies d’ITT de moins de huit jours (les violences plus graves avec ITT de plus de huit jours sont en baisse). Bref, à part les viols, la forte augmentation des actes violents commis par des mineurs constatée dans les statistiques de police repose en réalité sur des faits de faible gravité. Les plus graves sont stables ou en diminution. Une réponse parait couler de source : la sophistication du contrôle social et de l’appareil sécuritaire des Etats déplace les effets des tensions sociales de la société de la criminalité vers la délinquance. Qui peut se permettre aujourd’hui de braquer les banques avec une chance minime de s’en sortir ?

Le hic est que l’année 1994 dans le graphique semble une année charnière. Pourquoi ? Il faut revenir sur la distorsion entre les sources judiciaires et ceux de la police. Au début des années 1990, environ la moitié des affaires policières étaient classées sans suite par la justice, pour des motifs divers : « infractions mal caractérisées », « mineurs mis hors de cause », « préjudice trop peu important », « victime désintéressée ou retirant sa plainte ». Mais, soumis à une pression médiatique, politique et populiste de « réponse pénale », le parquet a accompli une véritable révolution au cours des années 1990 en inventant les « alternatives aux poursuites » qui sont un ensemble de modes de sanction rapides destinés au traitement de la petite délinquance. Elles permettent d’éviter l’engorgement des prisons, dont on sait, au vu des conditions de détention, qu’elles peuvent être des sas vers une délinquance plus dure encore. D’autre part, la jeunesse délinquante étant par définition une catégorie transitoire, le bon sens et l’éthique des magistrats poussent à apporter des réponses éducatives à chaque fois que cela est possible. Enfermer les jeunes avec des peines incompressibles dans un statut de « délinquant » est le plus sûr moyen d’enkyster les comportements criminels (l’absurdité des réponses pénales américaines, parmi les plus répressives, est là pour le montrer). Le « rappel à la loi » représente à lui seul 70 % de ces différentes formes de mesures alternatives, soit environ 30 % de l’ensemble des réponses apportées par les parquets. Il ne s’agit pas d’affirmer que ces réponses alternatives sont efficaces. Elles représentent au mieux un moindre mal. On assiste en effet à une concentration des délinquants dans les quartiers les plus pauvres, à un durcissement manifeste du conflit entre les jeunes et les institutions, à une aggravation de la situation socio-économique des auteurs et de leurs familles, ainsi qu’à un alourdissement tant des antécédents judiciaires des jeunes poursuivis que des peines prononcées à leur égard.

Figure 3 :Évolution de l’orientation des affaires de mineurs par les parquets (1992-2007).Source : ministère de la Justice, annuaire statistique.

La figure 3 explique donc en partie le hiatus entre les sources judiciaires et policières. Les policiers se plaignent constamment de voir « leurs » délinquants libres dans la rue. À tous égards, on a assisté au cours des années 1990 et 2000 à l’enkystement de cette « délinquance d’exclusion » (Salas, 1997) liée d’une part à un échec scolaire précoce et massif dans ces quartiers (Lagrange, 2007), et, par effet miroir, à l’intériorisation des images dépréciatives souvent racialisées que la société leur tend (« racailles » et autres « sauvageonnerie » issues des imaginaires coloniaux). Nous assistons donc à un triple processus : un processus de ghettoïsation, de stigmatisation et à un processus de criminalisation, de renvoi et de judiciarisation qui ont transformé notre regard face à la jeunesse des banlieues dans les années 1990. L’auteur de ces lignes confesse avoir enseigné dans les quartiers sensibles ; par ailleurs historien du fait politique, ma connaissance des phénomènes de délinquance n’est pas seulement livresque ; j’ai pu l’éprouver à plusieurs reprises.

Les enquêtes de délinquance autoreportée ont certes leurs limites mais elles permettent de révéler une « délinquance cachée » qui constitue potentiellement une source inépuisable d’extension de la prise en charge pénale.

Figure 4 :Évolution de la victimation chez les adolescents garçons et filles de 1994 à 2006 dans l’enquête HBSC (en %). Note : l’enquête HBSC porte sur des adolescents âgés de 11 à 15 ans. Source : Navarro, Godeau, Vignes, 2008.

On le voit, les faits de délinquance du point de vue des jeunes victimes sont en baisse voire en stagnation. Ce qu’il faut comprendre de tout ceci, c’est que les statistiques de police et de justice ne constituent pas un enregistrement de la délinquance des mineurs réelle, mais un baromètre de son traitement institutionnel. Aussi levons tout de suite l’équivoque à propos de l’augmentation de la délinquance, de source policière (figure 2). L’année 1994 est bien connue des pénalistes, c’est celle de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, provoquant l’inflation de la prise en charge de faits de délinquance. De plus, dans les années 2000, l’intolérance aux diverses formes d’incivilités et de violences allant croissantes, le nombre de plaintes de ce qui autrefois était toléré ou vu comme une fatalité allait exploser.