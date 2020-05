Enseigner avec un masque ?

« ... une dizaine de maires refusent déjà d’ouvrir leurs écoles .../.... un mouvement qui va aller en s’amplifiant .../...parce qu’ils seront directement visés par les plaintes en justice dès les premières contaminations. »



Les maires ont une double casquette : il sont à la fois le maillon de l’état décentralisé (pouvoir législatif) le plus proche des électeurs-citoyens et les exécutants de terrain de l’état déconcentré (pouvoir exécutif), sous l’autorités des préfets pour « assurer l’ordre » et représenter la république à travers leurs fonctions d’officiers de police et d’officiers d’état-civil.

En leur confisquent la première casquette et en leur laissant la responsabilité des décisions concrètes et de leur mise en pratique, le gouvernement se défausse et en fait les boucs émissaires pour assumer les conséquences de décisions qui ont été prises sans eux.

Appelez ça comme vous voulez, moi j’ai une idée, mais bon...

Toujours est-il que, si la fonction de maire est amputée de ses aspects gratifiants pour flatter le narcissisme des zélus, il risque de ne pas y avoir beaucoup de candidats aux prochaines élections municipales.

Tiens, au fait, le deuxième tour, c’est pour quand ?