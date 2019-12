Ensemble, on va sortir de cette merde !

Nota : cet article vient compléter celui-ci :

http://chroniques-humaines.over-blog.com/2019/11/le-mutualisme-ou-l-emancipation-des-peuples.html

L'autonomie, un concept individualiste ?

Oui et non, tout dépend comment on conçoit la chose. En effet, il m'arrive régulièrement d'entendre des gens se gargariser d'avoir atteint un certain niveau d'autonomie. Deux domaines sont particulièrement plébiscités : l'autonomie électrique, et la permaculture. Mais qu'est-ce réellement que l'autonomie ? Selon moi, pour être réellement autonome, il faut être capable de tout assumer de sa survie, de son confort, et ce de A à Z, et c'est complètement contre nature ! Déjà parce que dès le début, en venant au monde, nous avons besoin d'aide pour survivre et se nourrir. Nous ne sommes pas programmés pour vivre seuls. L'être humain n'a à la base, rien d'un prédateur. Nous ne sommes pas très costauds, nous n'avons pas de griffes, ni de poils en suffisance, bref, de belles proies. Et comme n'importe quelles proies, pour nous protéger, nous nous agglomérons naturellement en troupeaux. Donc, dès le début, notre propre espèce est programmée pour vivre en communauté.

L'humanité a bien avancé, mais force est de constater que nous vivons pour la plupart d'entre nous toujours en troupeaux. De la plus petite tribu d'Amazonie, aux plus grandes agglomérations, les humains s'appuient sur leurs congénères pour leur protection, leur organisation, leur survie, et de nos jours, leur confort. Et cela n'a rien de mauvais, bien au contraire. Pourquoi rechercherions-nous inlassablement l'isolement et l'individualisme ? De peur de se retrouver seul au monde ? Une épreuve difficile que la survie en solitaire, et bien qu'elle puisse être une expérience enrichissante, elle ne doit pas, selon moi, être une fin en soi. Nous nous reposons sur les savoirs de nos ancêtres, les faisons évoluer, les améliorons, et le transmettons aux générations futures. Quoi de plus beau et de plus enrichissant que le partage ?

Pour faire simple, l'autonomie « totale » consiste à se suffire à soi-même. Ce qui reste tout à fait possible, mais qui exigera des sacrifices de confort difficilement abordables de nos jours, et auxquels n'aspireront que peu d'entre nous, c'est mon cas. Pour être parfaitement autonome une fois à l'âge adulte, il faut être capable de trouver et récolter soi-même ses matières premières, et fabriquer tout ce dont on a besoin. Ceci-dit, imaginez que l'on vous lâche tout nu dans la nature, et essayez de savoir comment vous allez pouvoir vous vêtir, vous nourrir, vous abriter, vous protéger, et ce, en partant de rien ! Même avec une grande expérience survivaliste, c'est le retour à l'âge de pierre. Quant à revenir à un certain confort électrique, il faudrait que vous soyez capable d'extraire des métaux, de fabriquer les outils pour les travailler, de concevoir entièrement un système de production, de le fabriquer, et tout cela ne servira jamais à rien avant que vous ne soyez parvenu à recréer des outils ou ustensiles fonctionnant à l’électricité ! Donc, faisons un peu dégonfler les chevilles de ceux qui prétendent être « parfaitement autonomes », et revenons un peu à la raison pour essayer de comprendre vers quoi nous devons tous aller, et pourquoi.

Le cœur du problème

Nous vivons dans un monde profondément capitaliste, où la surconsommation cause des ravages, et dans lequel « l'import-export » régule une bonne partie de l'économie et des échanges internationaux. Tout cela combiné avec la centralisation des systèmes de production (production en masse), vous avez au final, le monde d'aujourd'hui. Le transport est un facteur de dérèglement écologique majeur, et « l'hyper-industrie » réduit inlassablement les coûts de production pour vendre toujours plus, ce qui impacte le niveau de vie des « travailleurs », conduit à l'exode rural, favorise l'individualisme forcené, et au final, génère la grande dépression collective dans laquelle nous sommes plongés. Je ne vous apprends rien.

En effet, le système actuel repose sur un principe de base complètement ahurissant, qui veut que les moyens de chacun soient de plus en plus faibles, mais que la consommation de tous doit continuer d'être excessive. C'est pourquoi nous utilisons sans vergogne des pesticides pour faire pousser plus vite des aliments empoisonnés, ou que nous nous retrouvons avec des usines toujours plus grandes et toujours plus automatisées pour fabriquer les objets du quotidien d'une qualité toujours plus médiocre. Et pire, nous allons jusqu'à créer de la pollution radioactive pour notre confort et faire tourner ces industries, avec les risques et les conséquences incroyables que cela génère. Les pollutions et la misère que cela engendre ont fini par pousser les gens de ce pays dans la rue avec une colère palpable. Mais n'oublions pas que tout cela n'est possible qu'avec la participation de chacun à ce système qui, d'un côté, facilite la vie par son accessibilité redoutablement efficace, mais qui, de l'autre, entraîne les gens à ne plus vivre que pour travailler et consommer dans un contexte concurrentiel effarant.

Comment se sortir de tout ça ?

Le retour à une forme d'autonomie aura un rôle-clef, si ne voulons pas laisser une gigantesque poubelle dénuée de valeurs morales aux générations futures. Mais d'une, elle devra s'intégrer dans un plan plus large de retour à la consommation locale, et de deux, elle impliquera que nous nous réapproprions au plus vite et le plus largement possible : l'artisanat.

Il faut à tout prix contrer ce système mondialisé, par un retour à une consommation locale dans un contexte de mutualisation générale. Bref, apprendre à faire tout le contraire de ce que l'on fait généralement aujourd'hui !

La centralisation des systèmes de production, y compris agricoles, implique de facto, une centralisation des rémunérations au profit de ceux « qui gèrent » l'ensemble de ces organisations. Revenir à des concepts locaux et partagés, aura pour effet l'éclatement des profits vers le plus grand nombre. Ce qui n'arrangera pas les tenants de la finance, j'en conviens...

Il va donc falloir que chacun d'entre nous prenne la mesure du problème, et que nous décidions ensemble, de ne plus nous dédouaner de nos responsabilités.

Les trois axes sur lesquels nous devons tous faire des efforts : alimentation, artisanat, énergie.

L'autonomie sortie du concept « trop » individualiste évoqué en début d'article, consiste simplement à se passer le plus possible de ce que le système produit en masse, souvent de la façon la plus méprisable et abjecte qui soit, impliquant généralement des moyens de transport dévastateurs, pour les remplacer par des systèmes de production plus « propres », impliquant une production au plus proche de l'habitat. Autrement dit : la décentralisation du système de production / vente. Pour ce faire, nous allons devoir connaître les différents moyens d'y parvenir, et ne pas hésiter à pallier notre manque de moyens, par la « mutualisation » des richesses de chacun, à commencer par les savoirs et les compétences.

Pour ce faire, il faut commencer par le plus simple et le plus accessible, et progresser pas à pas. Toujours en gardant à l'esprit que peu importe ce qui a été fait hier, ce qui compte, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons devoir « rapprocher » notre consommation de plus en plus près de notre habitat, donc essayer de consommer le plus local possible, tout en produisant soi-même ce que l'on peut. Consommer local pour ce qu'il n'est pas possible de produire soi-même, c'est en quelque sorte, organiser et participer à l'autonomie de son village, ou de son département, et ce n'est déjà pas mal.

En pratique :

Je pense qu'une bonne méthode consiste à lister l'ensemble de ses besoins : alimentation, matériels, énergie, et ensuite, de réfléchir à ce que l'on peut faire soi-même, en prenant bien sûr en compte nos « possibilités », puis, de chercher où l'on peut acheter tout le reste au mieux et au plus près (à un prix raisonnable, j'entends bien). Les possibilités englobant l'ensemble « espace-matériel-temps-compétences » à notre disposition. Chacun d'entre-nous aura des problématiques différentes selon tout un tas de critères, selon notre état de santé, nos finances, que l'on vive en milieu urbain ou rural, et bien sûr : selon notre cercle « d'amis ».

Prenons l'exemple de l'alimentation, la première question à se poser c'est : que peut-on produire soi-même ? Bien sûr, encore une fois, la réponse ne sera pas la même pour tout le monde. Mais même dans un appartement, il est possible de cuisiner, c'est déjà une façon de sortir du tout prêt fait, généralement rempli de choses plus ignobles les unes que les autres, et même d'envisager une ou deux jardinières. Pourquoi, j'insiste souvent sur le principe du mutualisme, c'est parce que avec un cercle d'amis, il est aussi possible de se trouver des partenaires de jardins, des gens n'exploitant pas ou peu leurs terrains, et moyennant un échange de légumes, vous pourriez envisager de cultiver. Pour ça, il faut aussi en avoir la motivation et faire l'effort d'aller vers les autres. Vous pouvez également vous renseigner sur les jardins partagés prêt de chez vous, s'il y en a un, c'est le moment de foncer, s'il n'y en a pas, c'est le moment d'aller voir le maire de votre village pour lui en faire la demande.

Une fois que vous aurez déduit de la liste de vos besoins de ce que vous êtes en mesure de faire vous-mêmes, il ne reste plus qu'à se renseigner pour savoir où trouver le reste, le plus proche de chez vous, tout en restant vigilant évidemment sur la qualité des produits et de leurs provenances. Acheter un produit arrivant d'Argentine en bas de chez vous, n'a aucun intérêt si le supermarché du coin vous vend lui un produit régional. Il ne faut diaboliser aucun moyen, simplement pour chaque élément, faire au mieux.

Je pense toutefois que les jardins partagés sont quelque chose vers lequel nous devons tous aller, car au-delà de l'essentialité qu'il y a pour chacun à savoir produire ses propres légumes, au-delà du plaisir incomparable qu'il y a à déguster une tomate fraîche, sans pesticide, que l'on a vu pousser. Il y a aussi tout un tas de facteurs de liens sociaux qui entrent en jeu dans ce genre de démarche. Retourner à la terre, ce n'est pas retourner en arrière, c'est se rappeler que nous vivons sur une planète vivante, qui nous offre les fruits nécessaires à notre survie, pour peu que l'on respecte un minimum cet environnement.

Le matériel. Pour tout ce qui n'est pas alimentaire, c'est un peu la même chose que pour l'alimentaire à deux choses près : d'une part, un légume ne peut pas être acheté d'occasion, et d'autre part, les besoins sont plus ponctuels et varient beaucoup. Le matériel englobe tous les objets de la vie quotidienne, comme les outils, les jouets pour enfants, l'automobile... De même, à chaque nouveau besoin, il faut se demander quelle est la meilleure solution. Certains objets sont nécessaires au quotidien, comme les éléments de cuisine, d'autres en revanche ne nous servent que réellement très peu dans l'année. Certains peuvent être fabriqués avec plus ou moins de facilité, comme le mobilier, d'autres impliqueront indubitablement un achat pour la plupart d'entre nous comme un réfrigérateur. De fait, il faut axer sa réflexion en trois points : fabriquer, échanger, recycler.

La surconsommation est LE point noir de nos modes de vie Occidentaux. Ainsi, beaucoup d'objets ne nécessitant que peu de travaux de réfection finissent à la poubelle. Le gaspillage est une plaie en ce bas monde, et quoi qu'il advienne, nous devons nous tourner au maximum vers le marché de l'occasion. Bien sûr cela ne colle pas avec les effets de mode promulgués par les industriels, qui eux, veulent produire toujours plus pour vendre, vendre, et vendre encore, mais ces excès, nous finissons par les payer, car de fait, ils gagnent tellement d'argent que même les nations ne s'opposent plus du tout à leurs exigences toujours plus hallucinantes. Nos derniers chefs d’État ont une publicité démentielle à la culture du bling-bling et du clinquant, et je suis conscient qu'il faudra du temps pour ramener à la raison, une population qui se jette sur les dernières technologies, et autres pâtes à tartiner bourrées d'huile de palme à la moindre promotion. Mais malgré tout, il va falloir y parvenir. Et à défaut de générer un mouvement de foule, commençons par montrer l'exemple entre gens raisonnables. Il faut réparer, recycler, customiser tout ce qui peut l'être avant de s'orienter vers du neuf.

Il faut également favoriser autant que possible l'artisanat. En cette période de fête, il n'est pas rare d'entendre que tout cela n'est que commercial, c'est faux ! C'est notre comportement qui rend tout cela commercial, mais ne serait-ce pas l'occasion de faire plaisir à nos proches en donnant un petit coup de pouce aux innombrables petits artisans et autres créateurs qui pullulent dans ce pays et qui galèrent à cause de la concurrence des supermarchés ? Objets d'art, objets uniques, livres, sont autant de possibilités de faire tourner les artisans et créateurs du coin, tout en faisant plaisir, et sans faire tourner le moindre porte-conteneurs ! Partie de ce principe, Noël redevient une fête de famille où les mugs made in China et autres paniers gourmands tout sauf gourmands peuvent être délaissés au profit de concitoyens créatifs et qui ont pour beaucoup, besoin de notre aide.

Reste le point énergétique. La plupart d'entre nous sont branchés sur le réseau électrique classique, donc nous participons globalement à la pollution nucléaire. Évidemment, c'est la forme d'autonomie la plus complexe à décentraliser, car cela a un coup, et pour les personnes vivant en immeuble et les locataires, cela devient très complexe. Mais difficile ne veut pas dire impossible.

Déjà, avant de parler d'autonomie électrique, la première chose à se demander, c'est comment moins consommer d'électricité. Chauffage, cuisine, outillage, lumière, beaucoup de choses peuvent être économisées au quotidien. En fonction de la situation de chacun et de son mode d'habitation, les problématiques diffèrent grandement et il n'y a pas de réponse générale à apporter. Toutefois, cela n'empêche pas de commencer à réfléchir à comment se donner les moyens de devenir autonome ou presque en énergie. Pour les propriétaires vivant en maison, les solutions sont simples, elles ont un coût certes, mais les panneaux solaires sont bien sûr une solution. Il y a aussi le mode de chauffage qui pourrait être plus économique, tout comme l'isolation. Il existe des aides qui vont en ce sens, et n'oublions pas également qu'un coût aujourd'hui peut devenir de belles économies avec les années. Pour les propriétaires vivant en immeuble, pourquoi ne pas évoquer la question avec le syndic, voire envisager de déménager. Pour les locataires deux solutions : soit essayer de négocier avec son propriétaire pour arranger la situation électrique de son habitat, soit se donner les moyens d’acquérir son propre logement. Là aussi, c'est compliqué pour beaucoup, mais encore une fois, il existe aujourd'hui des solutions et des projets collectifs qui pourraient peut-être vous aider en ce sens.

Pour en finir, n'oublions pas bien sûr, l'échange. Un principe mutualiste qui peut nous faire faire bien des économies ! Besoin provisoirement d'un outil, d'un déplacement, d'un bout de terrain, d'un coup de main, pourquoi ne pas demander de l'aide ? Je ne vais pas m'étendre sur ce concept puisque je l'ai déjà développé dans l'article consacré au mutualisme (voir en début d'article), mais il est important de rappeler à quel point, en mettant nos forces en commun, nous serons autrement plus efficaces.

Le bémol : « ouais, mais tu vas tuer des emplois ! »

Non, non et non ! Il faut arrêter avec ça, c'est un faux problème. Le monde de l'emploi compte trop sur l'industrie, et pas assez sur le service. L'économie est littéralement en train d'exploser à cause de ça. Les métiers évoluent avec le temps. Qui parlait de développeur web il y a trente ans ? Qu'est-ce qu'un taillandier ? Je m’aperçois aujourd'hui que les zones commerciales commencent à voir pousser des magasins spécialisés dans le marché de l'occasion, avec des systèmes de vides greniers permanents par exemple, n'est-ce pas préférable à tous ces magasins qui bradent des produits de mauvaise qualité arrivant de l'autre bout de la planète ? Beaucoup de métiers aujourd'hui sont particulièrement ingrats et je ne verrais aucun mal à les voir disparaître pour, au contraire, développer les métiers de la terre, ou du service à la personne. Le chômage n'est pas dû à un manque de « besoin » mais bel et bien à une organisation pourrie ! Ne manquons-nous pas de personnels soignants ? De personnels pour l'éducation ? Si le service public n'était pas détruit tel qu'il l'est aujourd'hui, nous aurions de l'emploi pour tous, et bien plus gratifiant que de passer sa journée derrière une caisse enregistreuse à faire bip bip toute la journée.

Quelques exemples. Il est difficile de trouver de quoi aiguiller les gens en matière de local, car évidemment, chaque région à ses spécificités, mais voici quelques exemples de ce qui existe dans ce pays :

Le mouvement citoyen Colibris, initié par Pierre Rabhi :

« Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent concrètement, pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l’être humain. »

Sur leur site, Pierre Rabhi nous raconte d'où il tire le nom de son mouvement, qui s'inspire d'une légende Amérindienne :

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! "

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." »

Je partage totalement cette vision des choses, il ne faut pas attendre que tout le monde s'y mette, mais commencer soi-même en s'appuyant sur d'autres personnes partageant la même volonté.

https://www.colibris-lemouvement.org/

L'association : Point Local, recense différents points de consommation et défend la consommation locale :

« Point Local est une association de loi 1901, cette association a pour principaux buts de promouvoir toutes formes d’initiatives, de politiques et d’idées en lien direct ou indirect avec le consommer autrement, via les acteurs du zéro déchet, du consommer local et du consommer bio, et d’organiser des actions qui s’en rapportent.

Nous sommes intéressés par le local, le bio et le vrac. En tant que citoyens, nous essayons de réfléchir à notre impact à la fois sur notre écosystème et sur l’économie locale et cherchons à mettre en pratique un mode de vie plus vertueux pour nous, la planète et les acteurs locaux. »

https://www.pointlocal.fr/parole-conso/manger-local-cest-important-temoignage-14060

L'application : manger local, est une application bénévole et participative qui recense elle aussi différents points de consommation locaux. L'application est en devenir et a besoin d'aide pour se développer et devenir de plus en plus précise.

« L'application a été crée par Armelle SLAGHUIS et Thibault FERRIER, deux jeunes voyageurs originaires du Limousin, dans le but de donner de la visibilité aux producteurs locaux dans tout l'hexagone. »

https://manger-local.org/index.html

Le blog : La ville pousse, vous donnera tout un tas de bons conseils pour lancer un jardin partagé, et vous y trouverez d'autres articles consacrés au sujet :

http://www.lavillepousse.fr/comment-creer-mon-jardin-partage-le-lieu/

Vous cherchez un jardin à partager ? Le site : Savez-vous planter chez nous , pourrait vous y aider :

https://www.plantezcheznous.com/

Toujours pour les jardins partagés, le réseau : Le jardin dans tout ces états :

« Dès 1997, un réseau informel se met en place et s’organise rapidement,

le réseau du JARDIN DANS TOUS SES ETATS, JTSE.

Unis par des valeurs communes, formalisées par une chartes membres représentent la plupart des régions de France métropolitaine, dans lesquelles ils agissent pour favoriser la mise en œuvre, par les habitants, de jardins partagés.

Géré par un collectif d’une dizaine de structures régionales, associatives et coopératives, ce réseau est un interlocuteur reconnu par les différentes instances officielles, force de proposition à l’origine de nombreuses publications, formations ou rencontres autour de la question du jardin en partage. »

http://jardins-partages.org/spip.php?page=presentation

Le site : Prêter son jardin propose à ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur terrain, de le laisser aux bons soins d'un jardinier :

« L’objectif de ce site est de mettre en relation des personnes qui possèdent un coin de jardin avec des jardiniers. Ce réseau est entièrement gratuit. Il suffit juste de s’inscrire pour déposer une offre ou consulter les propositions dans votre région. »

Donc, vous cherchez un jardin, ou que ne vous ne savez pas quoi faire du vôtre, c'est par là :

http://www.pretersonjardin.com/

Même à Paris il y a des jardins partagés !

https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203/

Et comme il n'y a pas que le jardin dans la vie, voyons un peu ce qui se fait en matière d'échange et de solidarité.

Le site : Allo-voisin, met en relation... des voisins ! Échange, partage, , location entre particuliers, service, trouvez votre bonheur à côté de chez vous :

https://www.allovoisins.com/

Le site : YakaSaider, est un site d'échange de services entre particulier avec un concept innovant, puisque la monnaie d'échange c'est le temps !

http://www.yakasaider.fr/

Le site : Merci de rien, favorise la « consommation collaborative », et mets en relation des particuliers pour promouvoir l'échange, le troc, l'entraide :

http://www.merci-de-rien.com/#mw999

Si vous êtes intéressés par les Habitats collaboratifs, le site Terraeco est fait pour vous. Il recense différents projets partout en France :

https://www.terraeco.net/Habitat-partage-ou-sont-les,51559.html

Mettons en avant l'initiative de Josette Ancilotto, et de son mouvement : On passe à l'acte.

« Josette a décidé de créer des maisons partagées. Ce sont des lieux organisés de cohabitation entre personnes vieillissantes. Etant elle-même directrice de maison de retraite, elle a fait 2 constats :

Les EHPAD et maisons de retraite ne sont pas toujours les lieux de vie les mieux adaptés

Le coût de la vie augmente et de moins en moins de personnes peuvent assurer le paiement d'une prise en charge en institution

C'est pourquoi elle a décidé d'innover et a créé sa solution, un lieu de vie alternatif peu coûteux (les habitants de ces maisons partagées sont nourris, blanchis, accompagnés et assurés pour 1000 € par mois), qui retarde les départs en maison de retraite et qui permet à nos aînés d'être "acteur de leur vie" le plus longtemps possible.



Pour Josette ce projet permet aussi "d'interroger la société sur le devenir des personnes fragilisées pour qu'elles puissent avoir une alternative à la maison de retraite". »

https://onpassealacte.fr/initiative.experimenter-une-alternative-a-la-maison-de-retraite-l-habitat-partage-pour-senior.95018605952.html

En ce qui concerne l'énergie, le blog : JusteBien, vous donne des conseils pour votre consommation électrique, et vous aiguille vers les différentes alternatives :

https://www.justebien.fr/autonomie-energetique-comment-sy-mettre/

La chaîne Youtube Zango Média, axe son travail sur les solutions alternatives :

https://www.youtube.com/channel/UCdyVkCCE38454PhQueaCEuA/videos

La chaîne de Chaillot Barnabé, incontournable quand on veut aller vers plus d'autonomie :

https://www.youtube.com/channel/UCg7HRuQ93hl9v8dTSt_XDHA/featured

La chaîne Permaculture agroécologie ect... plus axée sur le jardin, est aussi une mine d'informations :

https://www.youtube.com/channel/UCsM4_jihNFYe4CtSkXvDR-Q

Et enfin, la chaîne de l'Archi Pelle vous guidera vers différentes maisons autonomes, c'est une source de savoir et d'inspiration :

https://www.youtube.com/channel/UCOc43VE8KbZbwMX7fikucyw