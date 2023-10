Entre devenir de la NUPES, les terroristes islamistes Hamas et la politique d’Israël

Crimes horribles commis par l’organisation terroriste du Hamas en Israël et LFI qui ne déplore que des crimes de guerre, refusant d’affirmer que le Hamas est une organisation terroriste avec les conséquences d’excuses qui en découlent. PS, Verts et PC signeront-ils la fin de la NUPES ? L’intervention militaire au sol par Israël dans Gaza risque-t-elle d’avoir l’effet inverse au but recherché ?

Gauche modéré et gauche de type « néo-bolchevisme »

Les crimes abominables commis par l’organisation criminelle islamiste Hamas, dont certains dépassent en horreur l’horreur des horreurs que furent les crimes Nazis, quand des bébé sont tués à coup de couteaux et coupés en morceaux, mais comment peuvent-ils être relativisés, voire justifiés de la sorte par LFI ? Ce parti politique de type « néo-bolchevisme » ne s’en tenant qu’à la seule notion du constat de crimes de guerre et refusant de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. En plus des « éructations » de Jean-Luc Mélenchon, le groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale n’a pas hésité à déclarer : « L’offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est », une fois encore, pour LFI, de façon la plus désinvolte et choquante par une déclaration inadmissible dans une instance de la république, les crimes horribles commis par l’organisation terroriste du Hamas sont excusés et justifiés en rendant Israël comme étant seul responsable. Le communiqué du petit NPA de Philippe Poutou et d’Olivier Besançenot est encore plus radical : « Le NPA rappelle son soutien aux Palestinien(n)es et aux moyens de lutte qu’ils et qu’elles ont choisi pour résister ». Ainsi pas une pensée pour les victimes, dont des enfants et des bébés dans leur berceau sont, selon le NPA responsables de leur situation, c’est Inadmissible, ignoble et scandaleux ! D’ailleurs le Gouvernement a du réagir et le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) est visé par une enquête pour apologie du terrorisme.

La gauche socialiste (PS, radicaux de gauche et divers), dont l’électorat a fondu comme neige au soleil et leurs alliés Verts et PC ont quant à eux sauvé un peu leur honneur en condamnant résolument l’agression criminelle du Hamas, qu’ils taxent bien d’organisation terroriste, mais ils ne sont pas pour autant exempts de responsabilité dans cette poussée du « pro-palestinien » » à tout prix. Mais aujourd’hui, vu la situation, il n’y a pas d’autres alternatives, si le PS, comme d’ailleurs le PC de Roussel et les Verts, veulent encore avoir une »bribe » de chance de pouvoir à nouveau émerger ou simplement exister électoralement, ils doivent se retirer immédiatement de la NUPES, s’éloigner de Jean-Luc Mélenchon, de ses ami(e)s, et de leurs discours extrémistes, choquants, voire volontairement mensongers. Mr. Mélenchon et ses ami(e)s savent très bien, lorsqu’ils refusent de considérer la notion d’organisation terroriste aux islamistes criminel du Hamas, qu’il ne s’agit pas de l’armée régulière d’un pays à laquelle on ne peut qu’attribuer des crimes de guerre lorsque des populations civiles sont assassinées par des actes odieux, mais d’une organisation de type paramilitaire d’un parti politique dénommé Hamas élu depuis 2007 à la gouvernance du territoire de la bande de Gaza. Dès lors, toutes les actions criminelles odieuses commise par cette organisation sont des crimes de guerre qui relève bien de la définition organisation terroriste.

Si pour des raisons de basse tambouille politicienne, PS, Verts et PC ne se retirent pas de la NUPES et restent accrochés aux basques de Jean-Luc Mélenchon, ils filent tout droit vers un cercueil électoral. Mais, c’est à eux seuls aujourd’hui de choisir...

Changement de cap de la gauche à l’égard d’Israël à partir des années 1950

Dans le passé, en particulier avant la guerre, c’était à droite et à l’extrême droite que se développait un antisémitisme récurrent, affaire Dreyfus, par exemple, mais aussi pendant la période qui a précédé la collaboration Pétainiste avec les Nazis et pendant toutes ces périodes, la gauche luttait contre l’antisémitisme. Puis la gauche qui défendait Israël a progressivement opéré un certain transfert de solidarité des Juifs aux Palestiniens jusqu’à nos jours. Au sein du mouvement socialiste international, on assiste en effet à une évolution idéologique globale qui se traduit par un virage pro-Palestinien à partir de la fin des années 1950 et s’est nettement très progressivement marqué depuis le début des années 1970. Aujourd’hui, il repose incontestablement sur un travail souterrain de l’organisation des « frères musulmans », appuyé par l’extrême gauche, mais aussi une réévaluation de la situation au Proche et Moyen-Orient et sur l’affaiblissement du Parti travailliste israélien, conjointement à la montée en puissance de l’offensive propagandiste de l’OLP à l’intérieur de l’Internationale socialiste (IS). Pour mémoire l’IS est une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes du monde.

Mais attention ! la destruction de Gaza par les bombardements incessants pour « éradiquer » les terroristes criminels islamistes du Hamas peuvent avoir des effets politiques néfastes pour Israël

Condamner avec force et soutenir sans réserve Israël dans sa lutte contre les terroristes islamistes criminels du Hamas ne doit pas dispenser de lui rappeler que bombarder de la façon dont il le fait à Gaza, outre les destructions avec les nombreuses victimes qui sont recensées, ne peut que liguer la population palestinienne de ce secteur et au-delà en faisant bloc derrière les terroristes islamistes criminels du Hamas. Mais aussi les pays Arabo musulmans qui n’avaient pas exprimé leur soutien aux terroristes criminels du Hamas. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Hamas est un mouvement islamiste terroriste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée, il est au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007. Cette organisation terroriste criminelle a été fondée en 1987 au cours de la première Intifada, marquée par de vastes manifestations contre l'occupation israélienne et a juré d'anéantir Israël. Le Hamas a été responsable de nombreux attentats suicides et d'autres attaques meurtrières contre des civils et des soldats israéliens.

L’une des erreurs fondamentales de la politique Israélienne a été de sous-estimer cette organisation, voire de penser qu’elle était un moyen parmi d’autres d’affaiblir l’OLP de Yasser Arafat. Mais aujourd’hui il faut se rendre à l’évidence, cette organisation terroriste criminelle qu’est le Hamas, tant par sa branche politique, que militaire qui fut sous-estimée s’est progressivement dotée de stratèges politiques et militaires de compétences indéniables, y compris dans les nouvelles technologies du numérique. Pour cela, le Hamas a incontestablement bénéficié aussi de l’aide directe ou indirecte de pays Arabo-musulmans tel le Qatar, l’Iran et d’autres. Il a ainsi pu s'appuyer sur un certain nombre de soutiens, qu'ils soient idéologiques, politiques ou encore financiers. Sur ce dernier point, c'est le Qatar qui s'érige en principal allié.

La politique des gouvernements successifs d’Israël n’a pas et n’est pas exempte d’erreurs, comme actuellement celle conduite par le Premier Ministre Benyamin Nétanyahou

Il ne faut pas sous estimer les erreurs politiques des gouvernements successifs d’Israël qui résidaient dans les relations avec les Palestiniens et qui se sont fait par des rapports violents entre dominants-dominés, avec pour effet la rancoeur, voire la haine que vouent les palestiniens à Israël en particulier et aux Juifs en général. Erreurs tant sur le plan économique par l’extension des colonies, que par rapport à l’eau qui est un problème majeur dans cette région. L’épuisement des réserves des eaux souterraines, combiné à l’arrivée de nouveaux migrants en Israël et une croissance démographique explosive du coté Palestinien où, par exemple, à Gaza 40 % de la population a moins de 15 ans et 95 % de la population n’a pas accès à de l’eau potable ou seulement 5 % de l’eau de Gaza est potable ne fait qu’accentuer le problème. Les disponibilités en eau sont d’ailleurs très préoccupantes pour Israël, car elles se situent bien en-deçà du seuil de 500 mètres cubes par an et par habitant. Les prélèvements dépassent les ressources et il y a surexploitation des nappes souterraines.

En effet les nappes phréatiques, d’un accès facile et peu coûteux, sont trop souvent surexploitées et elles peuvent connaître des rabattements importants. Cela entraîne une salinisation des eaux. Quand elles sont en position littorale, il y a appel au vide et intrusion de l’eau de mer : c’est le phénomène du biseau salé des hydrogéologues. Les exploitants pompent alors dans les puits les moins profonds de l’eau salée ou saumâtre. Ce phénomène est connu à Gaza et en Palestine, où l’eau de la nappe devient peu à peu impropre à la consommation humaine.

Dans ce contexte alarmant, Israël exploite la majeure partie des ressources en eau laissant les Palestiniens se contenter de la portion congrue. Si on y ajoute que 80 % de la population de Gaza vit de l’aide internationale pour l’accès aux produits de première nécessité, du fait du blocus Israélien, nous avons tous les ingrédients pour que les terroristes criminels islamistes du Hamas soient à Gaza et dans l’ensemble des territoires Palestiniens comme un poisson dans l’eau...

La politique de l’extension des colonies faite par le Premier Ministre de Benjamin Netanhyahu n’a fait qu’aggraver la situation, lequel, bien qu’il y ait eu une faute des services de renseignements, a également commis une erreur grossière en réduisant la protection militaire aux abords particulièrement sensibles du territoire de la bande de Gaza où il avait fait reposer la protection des populations riveraines à Gaza sur des systèmes électronique que les spécialistes de l’organisation terroriste islamiste criminelle du Hamas ont facilement neutralisé, leur permettant ainsi d’accomplir les massacres les plus horribles. Nul doute que le calme revenu Benjamin Netanhyahu devra faire l’objet des sanctions électorales qui s’imposent, mais en attendant il faut soutenir avec force le gouvernement Israélien contre les actions terroristes islamistes criminelles du Hamas.

Il convient aussi d’avoir une pensée pour les victimes innocentes Palestiniennes et penser qu’Israël en optant d’intervenir à l’intérieur de la bande de Gaza, comme il l’a fait par des bombardements intenses et va le faire par une intervention armée au sol, n’éliminera pas totalement l’organisation terroriste criminelle islamiste du Hamas, qui pourrait même sortir renforcée. Ne pas oublier les otages, dont plusieurs de nos concitoyens pour lesquels la survie repose plus une négociation, directe ou indirecte via un pays tiers, avec les responsables politique de cette organisation terroriste que par des bombardements ou des interventions militaires au, avec sa cohorte de morts et de destructions.

Les Etats arabes ont actuellement adopté différentes attitudes, mais qu’en sera-t-il après l’intervention militaire au sol à Gaza par Israël ?

D’un côté, il y a les pays qui avaient officialisé des accords de paix avec Israël et reconnu son existence, tels l’Égypte et la Jordanie. Face à eux, existait ce que l’on nommait le camp du refus. Depuis, la situation a sensiblement évolué puisque plusieurs pays ont signé les accords d’Abraham en décembre 2020, marquant une nouvelle phase de relations avec Israël, il s’agit ses Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Il y avait également le rapprochement en cours avec Arabie saoudite, pressée depuis des mois par Washington de conclure un accord de normalisation historique avec Israël, qui jette toutefois un doute sur la possibilité d’une normalisation rapide entre ces deux pays. D’autant que les médias de l’État Saoudien ont rapporté que le prince Saoudien Mohammed ben Salmane et le président iranien Ebrahim Raïssi ont discuté par téléphone et que Mohammed ben Salmane a souligné « la position ferme du royaume en faveur de la cause palestinienne », indique le communiqué.

Le camp du refus demeure principalement structuré par l’axe de puissance iranienne dans la région. Il englobe des pays tels que l’Irak, la Syrie et, dans une certaine mesure, le Liban, principalement en raison de l’influence du Hezbollah. A lire également : https://legrandcontinent.eu/fr/2023/10/12/les-pays-arabes-et-musulmans-dans-la-guerre-de-soukkot-cartographier-une-rupture-x/

Attention ! Malgré le déplacement des populations vers le sud de la bande de Gaza, ce qui aurait dû être fait avant les premiers bombardements, l’intervention militaire au sol appuyée par la marine militaire, des drones et des avions, que l’on peut comprendre après les crimes horribles commis par l’organisation terroriste islamiste du Hamas et leur envois quasi quotidien de roquettes sur Israël, mais n’est-ce pas au fond ce que désire le Hamas sur le plan politique en jouant sur la victimisation et ainsi rassembler tous les Etats Arabo-musulmans contre Israël, y compris les signataires des accords d’Abraham de décembre 2020 ?

Pour conclure

Il est incontestable que les actions criminelles horribles de l’organisation terroriste du Hamas en Israël ont un impact politique incontestable à gauche en france, à cause des prises de position choquantes de son leader Jean-Luc Mélenchon. Mais PS, Verts et PC auront-ils le courage de mettre fin à l’existence de la NUPES ? Concernant la stratégie d’Israël pour éradiquer l’organisation terroriste islamiste criminelle du Hamas par des bombardements intensifs sur Gaza, ainsi qu’une intervention militaire au sol appuyée par mer et par air avec sa cohorte de morts et de destructions, que l’on ne peut que comprendre, bien que l’on puisse toutefois s’interroger sur les chances réelles de succès et les conséquences politiques dans la région.