Entre l’état de l’Union et l’état de Biden

L’image d’un président américain n’a peut-être jamais été aussi bonne que celle de l’actuel président Joe Biden. Les chutes et les gaffes du résident de la Maison Blanche se poursuivent, et sa performance présidentielle est en déclin, ce qui nuit au statut et à l’influence mondiale des États-Unis.

La crise de Gaza est la crise mondiale qui a le plus propulsé le président américain sous les projecteurs des médias, où il est immédiatement sous les feux de la rampe étant donné l’intérêt du public mondial pour les développements de cette guerre et l’attention portée à la position américaine comme étant la plus à même d’exercer une pression pour mettre fin aux combats. Dans son récent discours sur l’état de l’Union, le président Biden a abordé plusieurs questions étrangères, en particulier l’Ukraine et Gaza, où il a tenté de convaincre le Congrès de voter en faveur d’une aide approuvée à l’Ukraine, en brandissant le danger pour la démocratie et en parlant du chaos potentiel qui pourrait engloutir l’Europe et d’autres régions en cas de défaite de l’Ukraine. Il a déclaré : « Si quelqu’un dans cette salle pense que Poutine s’arrêtera à l’Ukraine, je vous assure qu’il ne le fera pas : Il ne le fera pas ». Il a de nouveau évoqué la possibilité que l’Ukraine arrête la Russie « si nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine et lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre », niant que l’Ukraine ait besoin de soldats américains, et liant l’aide à l’Ukraine au leadership américain dans le monde.

Il s’est exprimé dans un contexte où les rapports se multiplient sur le déclin de l’armée ukrainienne et son passage de l’offensive à la défensive sous la pression de l’avancée des troupes russes dans plusieurs villes ukrainiennes et le déclenchement d’un débat en Europe sur l’envoi de troupes en Ukraine. Cela suggère que pour vaincre la Russie, il ne s’agit plus seulement de fournir des armes, mais aussi d’envoyer des troupes des pays de l’OTAN pour combattre aux côtés de l’Ukraine, ce qui pourrait avoir de graves conséquences stratégiques.

La rhétorique de Biden sur la nécessité de défendre l’OTAN, de soutenir l’Ukraine et d’arrêter les plans de Poutine pour contrôler l’Europe est en totale contradiction avec les idées de son rival républicain Donald Trump. Mais le plus grand obstacle à la crédibilité de cette rhétorique est que l’aide militaire américaine, qui a atteint environ 44 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, n’a pas atteint l’objectif souhaité et n’a pas réussi à stopper l’avancée de l’armée russe, et encore moins à la vaincre militairement. Le président Biden a également parlé de la guerre en cours à Gaza, où il s’est efforcé d’être équilibré en affirmant son soutien total et inébranlable à Israël pour qu’il se défende et prenne les mesures nécessaires pour le faire, tout en soulignant l’importance de la protection des civils et ses efforts pour libérer les otages, en particulier les Américains, et en se concentrant sur la fourniture d’une aide humanitaire.

Dans ce contexte, il a parlé d’ordonner à l’armée américaine de mener une mission d’urgence pour établir un quai temporaire en Méditerranée au large de la côte de Gaza qui puisse recevoir de grandes cargaisons chargées de nourriture, d’eau, de médicaments et d’abris temporaires, en soulignant qu’il n’y a pas de forces américaines sur le terrain à Gaza pour cette nouvelle mission. M. Biden a également évoqué la solution des deux États, qu’il considère comme la seule garantie de sécurité, de stabilité et de coexistence entre Israéliens et Palestiniens.

Sa position sur la guerre de Gaza a quelque peu évolué depuis le mois d’octobre.

Le discours a également abordé les réalisations économiques, notamment la croissance et la réduction du déficit commercial avec la Chine, et le président américain a salué la vigueur de l’économie de son pays et son redressement après la crise de la pandémie du COVID-19. M. Biden a déclaré : « J’ai hérité d’une économie qui était au bord du gouffre. Aujourd’hui, notre économie fait littéralement l’envie du monde entier. Quinze millions de nouveaux emplois en seulement trois ans. Un record. Un record. Le chômage est au plus bas depuis 50 ans ». Il n’a pas mentionné le niveau de l’inflation américaine.

Biden a également cherché à répondre aux critiques concernant sa candidature à la présidence à son âge (82 ans), déclarant devant les deux chambres du Congrès : « Je sais que je n’en ai pas l’air, mais je suis là depuis longtemps. À mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais », dans une réponse sarcastique à ses adversaires, afin d’éviter que ses détracteurs ne l’accusent de ne pas s’attaquer à l’éléphant dans la pièce.

Cependant, sa réponse n’a pas été suffisamment convaincante pour dissiper les inquiétudes de la plupart des électeurs quant aux effets de son âge avancé, en particulier compte tenu des erreurs constantes qui suggèrent un déclin de ses fonctions cognitives.

Les détracteurs du discours sur l’état de l’Union, au premier rang desquels son prédécesseur et rival potentiel Trump, l’ont qualifié de honte pour le pays et de « pire discours sur l’état de l’Union jamais prononcé ».

Affirmant que M. Biden ne pouvait même pas se tenir seul sur l’estrade, M. Trump a de nouveau attiré l’attention sur l’âge avancé du président et sur le déclin de la position des États-Unis dans le monde, ajoutant que les États-Unis avaient été humiliés sous la présidence de M. Biden. Il a également souligné les taux d’inflation record.

Depuis la tribune de la Chambre des représentants, Joe Biden a tenté de dissiper le stéréotype du président faible en parlant d’une voix forte et vivante et, surtout, en évitant la moindre gaffe dans son discours, alors que ses détracteurs guettaient le moindre faux pas de sa part, sachant qu’il pourrait porter un coup sérieux à son image publique de président susceptible de briguer un second mandat. Certains ont également contesté l’insistance de Joe Biden sur le fait que l’Ukraine pouvait arrêter la Russie, estimant qu’il s’agissait d’un nouveau « mensonge ». Mais dans l’ensemble, Joe Biden a beaucoup parlé de Donald Trump, le qualifiant de « prédécesseur », transformant le discours en un discours de campagne plutôt qu’en un discours sur l’état de l’Union.

Le point principal à mon avis, cependant, est que Biden n’a pas abordé de véritables réalisations, en particulier en matière de politique étrangère.

Par exemple, des questions telles que l’Iran n’ont été que brièvement abordées dans le discours et le continent africain n’a pas été abordé du tout. Le discours sur l’état de l’Union a été davantage un discours sur l’état du président, sans aucun résultat concret.