Entre la Corée du Nord et l’Iran

Sous l’emprise des USA et de l’Otan

Alors qu’en 2006, Israël avait attaqué le Liban en pensant écraser le Hezbollah et en espérant provoquer une réaction de la Syrie, il prépare une nouvelle attaque du Liban en espérant cette fois susciter une riposte iranienne . Dans les deux cas, les dès sont pipés car Israël est adossé aux États-Unis.

Francesco Condemi, le réalisateur de documentaires français, a affirmé dans son film intitulé « L’affaire Peugeot » (2013) que le lobby sioniste en France avait mis beaucoup de pression sur la compagnie Peugeot pour rompre ses relations avec Iran Khodro (IKCO, une multinationale iranienne de construction automobile basée à Téhéran ).

En Iran, les manifestations pacifiques sont un droit garanti par la constitution. Au début, aucune des premières manifestations n’a été violente. Jusqu’à ce que des agents ennemis infiltrés exhortent les citoyens à brûler des drapeaux nationaux et des portraits de martyrs, attaquant des bâtiments militaires et endommageant des lieux publics en les incendiant, ce qui a dévié les manifestants de leur motivation initiale .

Tiens, Tiens, cela me rappelle quelque chose...

En 1953 les américanos avait envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, en Iran avec une valise de quelque millions de $$$$$$$$$$ pour organiser une révolte dont l’objectif été de faire tomber MOSSADEG, le président démocratiquement élu pour le remplacer par une marionnette des USA le SHAH.

Soros, BHL et consorts…

Le droit des gens à manifester pacifiquement est, sans aucun doute, un droit fondamental, mais nous devons faire attention aux infiltrations étrangères. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s’est passé – et ce qui se passe encore – en Ukraine, en Géorgie et dans d’autres pays de l’Europe de l’Est. Sans compter la manipulation des médias sur la Libye et la Syrie par des gens comme l’auto-proclamé philosophe français, Bernard-Henri Lévy (BHL) et George Soros. Diverses manifestations fabriquées ont été filmées dans un théâtre au Qatar et on a prétendu qu’elles avaient eu lieu en Libye, en Syrie et même en Ukraine.

Au cours des récents événements en Iran, les médias occidentaux « mainstream » ont utilisé les mêmes vidéos pour différentes villes iraniennes. BBC Persian, VOA Persian et Manoto essayaient de provoquer le chaos par tous les moyens possibles. Il est intéressant de mentionner que près de 200 chaînes de télévision en langue persane ont été fondées en Iran après les élections présidentielles de 2009. Ces chaînes incitent les gens à rejeter leur gouvernement en les appelant à manifester et à descendre dans la rue. En outre, ils endoctrinent l’esprit des Iraniens à travers de multiples séries et films qui attaquent leur style de vie, leurs valeurs et leurs conventions idéologiques et culturelles.

Toutes ces chaînes internationales sont soutenues et financées par les puissances occidentales , principalement l’intelligentsia britannique et américaine . En outre, des ONG comme la Brookings Institution’s Centre for Middle East Policy (Saban Center), l’International Republican Institute (IRI), le Freedom House, l’United States Agency for International Development (USAID), l’Albert Einstein Institution, le Council on Foreign Relations (CFR), l’American Enterprise Institute (AEI) et bien d’autres n’épargnent aucun effort pour interférer dans les affaires iraniennes .

DONALD J. TRUMP ET LES AUTRES, AU NOM DES DROITS DE L’HOMME, TRAVAILLENT D’ARRACHE-PIED POUR CRÉER LE CHAOS EN IRAN. EN MÊME TEMPS, ILS IGNORENT LEURS CRIMES À TRAVERS LE MONDE, TUANT, MASSACRANT, TORTURANT, COMMETTANT DES GENOCIDES, VIOLANT, ET VOLANT LA RICHESSE ET LES RESSOURCES DES NATIONS PAUVRES.

