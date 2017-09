Entre Loire et Loiret : 4

Carnet de bord et de doute

La représentation du samedi, c’est déjà presque la routine. Je devine beaucoup de sérénité parmi tous les participants à cette grande aventure. L’absence de pluie joue sans doute un rôle positif dans le moral des troupes mais aussi la fierté d’avoir réussi le premier examen de passage. Les figurants sont détendus, souriants ; chacun s’envoie un salut amical. Il y a une confrérie qui se crée ici.

Sur l’eau, les mariniers s’affairent. Michel plus prudemment que les autres lui qui, la veille, est tombé dans le Loiret. Ils préparent des ustensiles : filets de pêche, cônes de pain de sucre, bidons de mélasse pour avoir l’air de s'affairer véritablement durant la représentation. Ils n’oublient pas de licher un peu de Sancerre et de Rhum afin d’entretenir leur chaudière intérieure à moins que ce ne soit leur réputation. Je ne m’attarde pas sur le ponton, le risque est grand de tomber dans le piège.

Les ouvreuses s’agitent, la lampe de poche à la main et la tenue de paysanne faisant ainsi belle uchronie. Elles me font penser à l’activité d’une ruche et comme elles sont toutes fort belles, je n’y vois que des reines. Les spectateurs suivent leur vol élégant et s’installent. Ils ont tous reçu un coussin pour supporter la dureté d’un banc de pierre. Chacun fait assaut d'emmitouflage ! Voilà au moins un spectacle où il n’est pas question de faire assaut d’élégance.

Les publicités démarrent. Il faut bien que l’association trouve des subsides, s’étant vu refuser l’aide de la grande ville voisine qui, lorsqu’il est question de la Loire et de son histoire se la joue personnelle avec une incroyable morgue. Décidément, le surnom de Chien va comme un gant aux habitants de la grande ville voisine. Oublions cela pour n’être qu’à notre plaisir.

Je gamberge quelque peu. Je voudrais dérider le public que j’avais trouvé particulièrement guindé la veille. Curieusement, tout change ce samedi soir. Dès la formidable prestation de nos jeunes danseuses, les applaudissements claquent. Vendredi ce ne fut que silence jusqu’au bouquet final. Qu’est-ce qui justifie ce changement ? Mystère !

Ce sera ainsi toute la représentation. La communion a lieu. Le public excuse même mes bégaiements, moi qui ai voulu changer le ton de ma présentation. Il passe également sur les petits soucis de lumière qui ont assombri quelques débuts de scénettes tandis que l’équipe des accessoiristes brille de mille feux. Tous les changements roulent comme du papier peint d’Inde.

À la fin de la représentation, mon voisin, un homme distingué, respectable sans aucun doute m’avoue sa satisfaction tout en tenant à émettre une petite réserve. Je m’amuse de la formule qui précède toujours un grand coup de massue. Il trouve particulièrement excessive la place réservée au tableau sur l'esclavage car en réalité, les responsabilités orléanaises sont plus que limitées. Je m’amuse de cette critique. Manifestement les intentions du metteur en scène et créateur du récit sont couronnées de succès. Je laisse cet homme à sa bonne conscience de bourgeois satisfait.

Le final est réussi. Le bouquet final précède la grande farandole des figurants. Les sourires sont éclatants. Chacun a désormais conscience que le pari fou est gagné. Alain, en bafouille quand il monte sur scène pour remercier tout le monde. Il en oublie même de brancher le micro. Oui, vraiment, il a de quoi être fier de sa création tout en parvenant ainsi à effacer tous les doutes, les efforts, les coups de gueule et les obstacles qui ont parsemés, pour lui une aventure de deux années d’écriture et de travail.

La dernière approche. Déjà chacun regrette ce qui demeurera une formidable expérience collective et un souvenir inoubliable pour tous les participants.

Photographies : AB photographe Région Centre