Entre Racisme, Ambivalence et Construction de l’Ambassade

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est connu pour son ton acerbe dans ses déclarations sur Israël. Ses mots reflètent son plan politique populiste.

Au milieu des développements récents, il y avait une remarque frappante dans la déclaration d'Erdogan. Il a décrit Israël comme « le pays le plus fasciste et raciste du monde ». L'attaque est venue en réaction à l'adoption du droit à l'autodétermination nationale du pays approuvé par la Knesset.

Le monde arabe a rejeté ce projet de loi et l’a jugé vraiment raciste. Il instille le racisme en Israël. Tel Aviv s'est longtemps vanté d'être un Etat démocratique au Moyen-Orient.

La position arabe reflète totalement la vérité. Le discours du président turc sur Israël est similaire à ses positions verbales à plusieurs reprises. Cette fois, il a lié ce projet de loi raciste à ce qu'il a appelé l'esprit d’Hitler. « Il n'y a pas de différence entre l'obsession d’Hitler pour la race aryenne et la compréhension d'Israël que ces terres ne sont que pour les Juifs, la mentalité d'Hitler, qui a conduit le monde à un grand désastre, renaît parmi certains dirigeants israéliens ».

Israël a sa propre motivation pour inculquer le racisme. Il y a une guerre de mots entre le président Erdogan et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais ce qui est frappant, c'est le rapport qui a été publié, indiquant que la firme turque Limak a signé un contrat pour la conception et la construction de l'ambassade américaine à Jérusalem au coût de 21 millions de dollars. Limak a fait une alliance avec une compagnie américaine sous le nom de Desayild Limak. L'alliance a remporté l'appel d'offres pour la construction de l'ambassade américaine à Jérusalem après la construction de l'ambassade américaine à Bagdad.

Ceci est inhabituel pour une raison simple : la société turque Limak est l'une des plus grandes entreprises turques dans les domaines de la construction. L'entreprise construit le nouvel aéroport d'Istanbul. Elle est détenu par un milliardaire turc classé comme un ami personnel proche du président Erdogan.

Selon les médias américains, l'ancien Premier ministre turc, Binali Yıldırım, est membre du conseil d'administration du cabinet. Les médias turcs ont essayé de nier les nouvelles. Mais aucune déclaration officielle n'a été publiée par l'entreprise pour contredire la signature d'un contrat avec le Département d'Etat américain.

L'objet de mon exposé ne concerne pas l'activité d'une entreprise travaillant dans la construction. Je parle spécifiquement de l'incompatibilité entre les positions réelles sur le terrain et le discours politique turc, en particulier sur la décision de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem.

Erdogan était en colère suite à la décision de déplacer l'ambassade américaine. Il a appelé à un sommet islamique d'urgence qui s'est terminé par une déclaration nette. Erdogan, en tant que président de la treizième session de l'Organisation de la coopération islamique, a essayé de provoquer un mouvement politique sans valeur. Mais plus tard, son ami proche a signé un contrat pour la construction de l'ambassade américaine à Jérusalem.

Ici, je demande de l'auto-consistance et je renonce à faire du commerce avec les sentiments du peuple arabe et islamique. Les habitants de la région souffrent depuis longtemps du chaos, des troubles et des crises qui sévissent dans de nombreux pays de la région depuis 2011. Les conseils d'Erdogan sur la sécurité de la première Qibla (La Mecque) ne reflètent pas la menace de la seconde Qibla (Jérusalem). Ce genre d'ambivalence politique et le commerce avec la religion ont conduit beaucoup de gens arabes et musulmans à payer un prix cher ces dernières années.