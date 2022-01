Entre rêve et réas, combien de non vaccinés ?

On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

Adam avait-il un nombril ?

On nous cache tout on nous dit rien

Socrate a-t-il bu sa cigüe ?

L’aventure est-elle au coin de la rue ?

On nous cache tout on nous dit rien

La vérité sur Dagobert

Quel était son manager ?

On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

La vérité sur La Palice

Quand c’est rugueux c’est pas lisse

On nous cache tout on nous dit rien

Et l’affaire du masque de fer

Est-ce que Louis Quatorze était son frère ?

On nous cache tout on nous dit rien

La vérité sur l’Obélisque

A-t-il été déclaré au fisc ?

On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

Savoir pourquoi Napoléon

Mettait la main dans son giron

On nous cache tout on nous dit rien

L’affaire trucmuche et l’affaire machin

Dont on ne retrouve pas l’assassin

On nous cache tout on nous dit rien

On nous cache-cache et cache-tampon

Colin-maillard et tartempion

Ce sont les rois de l’information