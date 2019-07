Entrer en guerre avec l’Etat pour protéger les zones humides : un passage obligé ?!

Vous manifestez pacifiquement pour la préservation de la Planète avec vos enfants et vous vous faites gazer. Vous vous résignez à la désobéissance civile et là vous finissez en taule.

Mesdames, Messieurs du Gouvernement : qu’est-ce que le citoyen français qui a conscience de votre inertie peut légalement faire pour que vous vous bougiez ?

Saint Malo, un Maire de 71 ans est prêt contre vents et marées à bétonner 25 hectares de terres agricoles remplies de zones humides et comprenant une exceptionnelle biodiversité. Bizarrement, là pas de répression, vous ne dites rien et ne faites rien.

Une journaliste pointe la collusion manifeste dans ce dossier, vous met sur un plateau les SCI et autres combines entourant le dossier et…rien. Vous demeurez muets. Non, mieux que ça, Michèle Kirry, Préfète de Bretagne, vole à son secours en défendant son projet écocide alors qu’il ne respecte pas la loi et met en jeu notre avenir.

1er Ministre, Ministre de l’Ecologie nous endorment avec leurs belles paroles, leur rapport parlementaire pour sauver les zones humides, leurs petits courriers avec de belles entêtes mais il n’y en a pas un pour dire stop aux ententes qui nous condamnent ! Non, pas un.

Emmanuelle Wargon préfère confier notre dossier à l’étude du Directeur de la DGALN pour mieux noyer le poisson plutôt que de faire son travail en défendant les zones humides de Saint Malo. Cet immonde simulacre va durer encore combien d’années ?

Vous êtes là pour défendre les intérêts de la Nature donc la continuité de la vie sur terre et plutôt que cela vous laissez une Préfète, un Maire, un Promoteur immobilier d’un autre temps saccager ce que nous avons de plus précieux : les écosystèmes naturels qui gratuitement nous protègent des inondations, de la sécheresse, permettent la pollinisation, protègent notre santé physique/mentale.

La moindre manifestation sociale est suivie de répression. Une plainte au Tribunal pour sauver les zones humides et voilà que l’Etat défend la destruction des zones humides. Ce même Etat qui fait sa Comm sur leur préservation. Toutes ces connivences donnent la nausée.

Des directives européennes à la pelle, des lois, un rapport parlementaire, des allocutions de 1er Ministre et Ministre de l’Ecologie qui vantent les mérites des zones humides et une Préfète qui veut continuer de les détruire. A quelles fins ? Que fait la Secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon prévenue à maintes reprises par une association, par des députés, par des civils ? Faut-il vraiment que l’on crève en plus grand nombre pour que le gouvernement suive d’actes ses paroles ? Parce que oui nous allons crever en nombre si nous continuons de laisser les maires aux forts appétits bétonner les sols à leur guise. La France vient de battre tous les records de chaleur, les ilots de chaleurs ont rendu invivables les villes, les bouleversements climatiques sont appelés à s’accentuer et s’accélérer. Pourtant, la Préfète de Bretagne défend la destruction des zones humides alors que justement elles ont un rôle fondamental dans l’atténuation des impacts du réchauffement climatique !

Les zones humides et la riche biodiversité de Saint Malo doivent être protégés, restaurés et valorisés.

Quel est donc ce vent d’impunité qui souffle à Saint Malo ? La population vous dira « attention ces messieurs de Saint Malo ont le bras long ». Vraiment ? Long à quel point ? De baigner dans des histoires de phrase manquante dans le rapport de l’Autorité Environnementale, d’inventaires manquants dans le dossier public, de SCI non soldées, de dites erreurs de déclaration de patrimoine ne suffisent pas ; la Préfète de Bretagne en 2019 se voit obligée de défendre un projet immobilier écocide vieux de 30 ans bâti sur le non-respect de la loi ?

Le bétonnage entre copains et copines doit cesser. Il est navrant qu’une Préfète n’ait rien d’autre à avancer comme arguments juridiques pour la destruction des zones humides de Saint Malo que :

la loi a changé et ne peut être rétroactive (non-sens), aller construire ailleurs aurait engendré plus de dégâts écologiques (non prouvé), Saint Malo a un besoin urgent de 800 logements pour se repeupler (St Malo coûte trop cher, voilà pourquoi elle se dépeuple !)

Madame la Préfète de Bretagne, quelles que soient les pressions que vous subissez, vous n’avez pas le droit de défendre en 2019 une ligne de conduite écocide qui engage notre avenir !

Madame la Secrétaire d’Etat nous sommes en overdose de votre Comm qui n’est jamais suivie d’actions alors que vous connaissez exactement la situation écocide de ce dossier qui ne respecte ni la biodiversité, ni les zones humides, ni la loi littoral, ni la séquence ERC, ni la vie !

Aujourd’hui, que devons-nous faire pour protéger les zones humides de Saint Malo quand l’Etat a décidé de les raser à tout prix ?!

