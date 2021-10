EPI-PHARE / Le diable se cache dans les détails

Le Monde et le reste de la presse font cocorico ; l’étude porterait sur 22,6 millions de personnes de plus de 50 ans, pour moitié vaccinées pour moitié non vaccinées… Le Diable se cache une fois de plus dans les détails …

.. Covid-19 : une étude française confirme l’efficacité des vaccins sur plus de 22 millions de personnes

Fait sans précédent, ces deux analyses ont été réalisées sur un total de 22,6 millions de personnes. Ce sont « les études épidémiologiques analysant l’efficacité “en vie réelle” des vaccins qui portent sur le plus grand nombre de personnes dans le monde », souligne Antoine Flahault, professeur d’épidémiologie et directeur de l’Institut de santé globale à Genève. « Les études israéliennes sur le sujet, elles, ont inclus près de 6,5 millions de participants, les études britanniques 2,6 millions et les études nord-américaines 3,4 millions », précise l’épidémiologiste suisse.

Une étude chez 15,4 millions de personnes âgées de 50 à 74 ans (7,7 millions vaccinées comparées à 7,7 millions non vaccinées) l’autre chez 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus (3,6 millions vaccinées comparées à 3,6 millions non vaccinées). Les deux cohortes ont été suivies jusqu’au 20 juillet 2021.

Une presse d’investigation se serait posée la question des conflits d’intérêt : Véran justifiant Véran et surtout elle aurait lu l’étude…

Il me semble utile de poser quelques questions sur la fiabilité de l’étude

1) Il n’est pas vrai que la totalité des Français de plus de 50 ans soient incorporés dans cette étude et nous ne pouvons que le regretter…

L’étude porte sur 7,2 millions de Français de plus de 75 ans alors que le pays n’en compte que 6,200000

Ils auraient inventé un million d’habitants….

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structure-population/population-ages/

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474

Pour les 50 à 75 ans, ils en étudient 15,4millions, l’INSEE en compte 21M soit …

Ce serait donc plus de 85% des plus de 50 ans en France qui auraient été suivis depuis le 11 février et jusqu’au 20 juillet, pour moitié non vaccinés pour une autre moitié à partir de la première dose

2)Toutes les hospitalisations covid n’ont pas été prises en compte

Un total de 26000 hospitalisés depuis le 11 février jusqu’au 20 juillet pour cause de covid selon l’étude

Au cours de cette même période selon Geodes nous en obtenons huit fois plus pour les catégories concernées : 80% des hospitalisations covid ont disparu…

La Drees nous a habitué à des choix sélectifs et l’on ne peut que s’en inquiéter.

Nous constatons que les effets secondaires ne sont pas pris en compte pour les vaccinés, nous pouvons être certains qu’au moins 90% des hospitalisés Covid ont été testé covid via un test pcr, mais ils ne doivent être que 60% des hospitalisés non vaccinés à être certifiés covid

3 ) En réalité il n’y a pas eu de suivi de tous les Français de plus de 50 ans mais des appariements de vaccinés et non vaccinés pouvant être utilisés plusieurs fois. Un non vacciné servant ensuite après la vaccination comme non vacciné dans la poursuite de l’étude .

L’étude reconnait les appariements

Les groupes « vaccinés » et « non vaccinés » ont été constitués, en appariant chronologiquement (du 27 décembre 2020 au 30 avril 2021) chaque sujet vacciné à un sujet non vacciné à la date de vaccination (ou date index) de mêmes âge, sexe, région administrative et type de résidence (EHPAD et USLD avec/sans PUI (pharmacie à usage intérieur)). Les personnes vaccinées et non vaccinées ont été suivies de la date

de vaccination jusqu’au 20 juillet 2021.

Nous retrouvons les même défauts dans une étude israélienne, la même opacité des données avec plusieurs biais évidents :

Le biais chronologique reconnu de l’étude israélienne : risque de mettre dans le même couple un vacciné et un non vacciné mais pour des périodes chronologiques différentes, les non vaccinés sont très nombreux pour les groupes âgés en pleine pandémie ( février mars avril) et ils seront très exposés à la maladie. Si on les compare à un nombre équivalent de vaccinés en mai ou juin, les vaccinés tomberont moins malades non parce qu’ils sont vaccinés mais parce que la pandémie est terminée…

Ils nous garantissent bien un appariement chronologique entre le 27 décembre et le 30 avril … Je veux bien mais il y a un os

Très concrètement parlons des vaccinés Pfizer suivis après le 14eme jour post deuxième dose. Il y en a beaucoup parmi les plus de 75 ans après le mois de mai, qu’ils en aient trouvé 1M700 000 n’est pas difficile. Mais pour trouver un nombre équivalent de non vaccinés, il y a un os dans le yaourt…

Mais à qui feront-ils croire qu’ils ont pu suivre un nombre équivalent de plus de 75 ans non vaccinés et de vaccinés après le 30 avril ? …. Au début mai il n’y avait en France que 1,5 million de plus de 75 ans, et leur nombre n’ a cessé depuis de diminuer…

A moins d’inventer un million de plus de 75 ans non vaccinés, l’étude était impossible à réaliser pour cette période faute d’effectifs

A moins de ne pas respecter l’appariement chronologique et de comparer ce qui ne l’est pas , des vaccinés

Merci de me rassurer

Reprenons donc l’étude en attendant des précisions sur les comparaison s à long terme qui me posent problème

Plus de 75 ans : le risque d’hospitalisation réduit des deux tiers

Non vaccinés 5471/3645744 (0.15%)

Vaccinés à partir de la première dose 1540/3645744 (0.04%)

Pour les 50 74 ans Le risque d’hospitalisation réduit de moins des deux tiers et seulement de moitié avec moderna

Non vaccinés 13223/7754912 (0.17%)

Vaccinés après la première dose 4317/7754912 (0.06%)

On nous dit qu’il ne s’agit que des hospitalisations covid. Rien donc sur l’ensemble des hospitalisations qui auraient pu nous interpeler sur les effets secondaires. Cependant au cours de la deuxième semaine qui suit la première inoculation il se passe quelque chose d’étrange

Suivi du 7ème jour jusqu’au 13ème jour après la 1ère dose

Non vaccinés 179/288795 (0.06%)

Vaccinés Moderna 139/288795 (0.05%)

Non 1926/2823965 (0.07%)

Vaccinés Pfizer 1234/2823965

Il n’y a aucune différence entre vaccinés et non vaccinés

Une protection liée à la vaccination de un à trois pour les hospitalisations semble cohérente avec des statistiques d’autres pays

Pour arriver à un à neuf il faut s’appuyer sur des comparaisons post deuxième dose qui butent sur des impossibilités démographiques étudiées plus haut