Epidémie terminée : mesures liberticides maintenues : le martyre des ainés en EHPAD continue

Signez pour eux, pour nous tous https://www.leslignesbougent.org/petitions/rivotril-contre-euthanasie-secrete/ ? https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/ehpad-stop-aux-mesures-drastiques-inadaptees/91110

Les EHPADs seraient-ils devenus "des ZOOS, DES PRISONS" en quelques semaines ?

Alors que l'épidémie est terminée, les mesures drastiques continuent d'être appliquées sans commune mesure avec le risque devenu infime. Une pétition est enfin mise en ligne. EHPAD : Stop aux mesures inadaptées, illogiques et cruelles de confinement ! Laissez-nous voir humainement nos anciens comme ils le veulent !

Coïncidence ? Ce jour, un témoignage d’une proche désespérée : sa mère normande tente de visiter sa propre mère âgée de 99 ans, et là grand cinéma de lavages de main, masques, blouses, et de distance d’un mètre, sans possibilité de l’embrasser. Une stagiaire qui, elle, pour des raisons qui restent mystérieuses, a le droit de se rapprocher (moins contagieuse que la fille ?) lui répète ce que dit sa fille, car à 99 ans, on est un peu sourd et parfois même un peu démente. A cet âge, reconnaitre sa fille derrière un accoutrement bizarre où on ne peut plus lire sur les lèvres, ni décoder (inconsciemment) les messages non verbaux du visage tant aimé devient une performance épuisante.

Et qu’est le plus important embrasser son enfant en prenant un très minime risque de s‘infecter avec un virus qui a presque totalement quitté la France ou rester isolé ? Pour quelle raison impérieuse nos aînés sont-ils déchus du droit de choisir ce qui est le plus important pour eux ? Ils ont le droit de voter mais pas d’embrasser qui ils veulent. Vouloir faire le bonheur des autres contre leur volonté me paraissait un signe de tyrannie mais les choses auraient changé avec le nouveau siècle.



Malheureusement, ce n’est pas un cas unique et ce drame se répète partout en France, des résidents d’EHPAD traités comme des bêtes de zoo qu’on vient voir, en se protégeant de mille façons à un mètre de distance, sans pouvoir les serrer dans nos bras, leur transmettre à travers des gestes simples notre souffrance partagée de cette immonde séparation sans aucune utilité, si ce n’est faire mourir plus vite nos ainés, par tristesse, suicide, anorexie, automutilations. Serait-ce pour diminuer le coût des retraites ? Vous n’osez le croire, mais comment expliquer la prolongation de ces mesures alors que l’épidémie est terminée, que le covid19 tue beaucoup moins que le cancer, d’autant que les soins du fait du plan blanc ne sont toujours pas repris.



Donc en recevant ce mail, j’ai envie de partager ces pétitions afin que vous les signiez et les partagez encore et encore afin qu’elles inondent les réseaux sociaux, pour enfin arriver sur les émissions tv un peu regardées, qui permettront peut-être, à force de scandale, d’arrêter cette torture imposée à nos ainés.

Partage d’un très beau mail douloureux mais nécessaire

Alors je partage, signe et espère que vous en ferez de même sur tous vos réseaux, pour nos ainés et pour notre honneur d’Homme, s’il en reste.

Cette femme de gauche est scandalisée à juste raison, et eût-elle été de droite que le problème fut le même. C’est notre Humanité qui fout le camp, peu importe l’étiquette, tant elle ne correspond plus à grand-chose, au moins pour les plus jeunes. Les anciens se raccrochent à leurs vieilles valeurs tant piétinées, et finalement tout le monde est gaulliste. Je vous transmets le message tel quel, sorti du cœur, et c’est là l’essentiel. Du cœur, elle en a encore un. Merci à Mme C Cote.

« Si torturer et tuer, c’est de “gauche”, si on appelle l’euthanasie lente ou subite de la “protection”, alors je ne pas de “gauche”, alors je ne veux pas “protéger”.

RÉVEILLEZ-VOUS !

L’isolement augmente la mortalité de 32%. Les suicides se sont multipliés par 12 en Autriche rien qu’en Mars ! Je suis sidérée que cette pétition n’arrive en France qu’au bout de 3 mois. Je suis sidérée que beaucoup de mes destinataires, que j’informe et alerte quotidiennement laissent perpétrer ce crime contre l’humanité sans réagir... Mais que sont donc devenus les anciens “antifascistes” ? Les anciens “démocrates”, les soi-disant gens de bonne volonté ? Les anciens êtres humains ? Des “Bien-pensants qui laissent exterminer des innocents par millions et qui regardent sans rien faire ! Ce n’est pas parce qu’on appelle un génocide “protection” que ce n’est pas un génocide : rappelez-vous : “Arbeit macht frei”. Des moutons pétrifiés, anesthésiés et cruels qui récitent les dogmes et les slogans des merdias comme des perroquets. Le Décret Rivotril c’est l’injection de la mort ! “Palliative” ils appellent ça ! C’est pour ça qu’on ne veut pas de témoins auprès des anciens lors de leur “décès” (d’abord le “coma artificiel”, puis la fin). C’est pour ça que l’on ne rend pas les corps. C’est pour ça qu’on interdit les autopsies, les enterrements, les réunions. Lisez ENFIN et diffusez ! Oui, je me mets en colère. Oui, j’en ai assez... parce qu’au moins 50% de mes destinataires DORMENT et que au moins 10 ou 15% ou soutiennent même activement les bourreaux (bon j’ai épuré, car avec certains cela ne sert à rien : ils nous mènent à notre perte). ET que l’un d’entre m’a même adressé des menaces dignes de la pire période de l’humanité. (Quelqu’un qui se prétend “de gauche”) ! Nous sommes tous concernés. Vous avez le DEVOIR d’intervenir. Écrivez à vos “élus”, aux merdias, diffusez les informations, secouez les moutons. Ils vous menacent ? Oui, car les merdias sèment la haine et la division ? et alors ? Rira bien qui rira le dernier lorsque la vérité arrivera au grand jour... mais pour les morts et les abandonnés il sera trop tard ! Des médecins, des journalistes d’investigation, des activistes, des blogueurs risquent leur existence et même leur vie pour sauver la vôtre, celle de vos parents, celle de vos enfants : et vous ???? » et elle propose la lecture de notre article et des deux pétitions sur le sujet rivotril et deux pétitions urgentes.

Et signez pour eux, pour nous tous

