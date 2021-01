Épitaphe pour un adversaire

L’ex-juge, ex-maire, ex-conseiller général,ex-député, ex-sénateur Jean-Pierre Michel est décédé. Qu’il repose en paix et que ses proches soient consolés. De mortuis nihil nisi bonum dit le proverbe. Des morts on ne doit dire que du bien. Mais pas au prix du sacrifice de la vérité.

Il était un des fondateurs du syndicat de la magistrature, celui du « mur des cons ». Il aurait dit à propos des personnes qui y étaient épinglées qu’elles n’avaient « que ce qu’elles méritent. » Les parents de victimes qui y jouxtaient les adversaires politiques ont sans doute apprécié cette abjecte double peine.

La scandaleuse amnistie que se sont généreusement accordée les politiques corrompus en 1990 est son œuvre. Nettoyer les écuries d’Augias répugnait sans doute à ce juge.

Député progressiste convaincu, il proposera plusieurs loi précédant celle qui devait aboutir au PACS. Devenu sénateur, il fût rapporteur de la loi Taubira ouvrent le mariage aux personnes de même sexe. Il était favorable à la gestation pour autrui.

Lors des débats de 2013, il a eu ces mots :

"Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et la loi ne se réfère pas à un ordre naturel. Elle se réfère à un rapport de force à un moment donné. Et point final. C'est le point de vue marxiste de la loi."

Il était sincère et convaincu. Et dans une certaine mesure, il avait raison. La loi des hommes est imposée par le plus fort à tous, sinon elle serait inopérante. Qu’elle serve le bien commun, qu’elle protège le plus faible ou qu’elle l’asservisse aux intérêts du plus fort. Mais cette « légitimation » de la loi du plus fort laisse un goût amer : elle apparaît comme une trahison de la civilisation.

Le marxisme n’est qu’un retour à la barbarie. Mais qu’il repose en paix.

(crédit photo CC BY 2.0 Jacques Paquier)