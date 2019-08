Epstein, Clinton, Kagamé....

@Giordano Bruno



Sous toute réserve….

https://www.mintpressnews.com/author/whitney-webb/

by Whitney Webb

- Hidden in Plain Sight : The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case

- Caché à la vue : Les origines choquantes de l’affaire Jeffrey Epstein

- Government by Blackmail : Jeffrey Epstein, Trump’s Mentor and the Dark Secrets of the Reagan Era

- Gouvernement par chantage : Jeffrey Epstein, le mentor de Trump et les secrets obscurs de l’ère Reagan

- Mega Group, Maxwells and Mossad : The Spy Story at the Heart of the Jeffrey Epstein Scandal.

- Mega Group, Maxwells et Mossad : l’histoire d’espionnage au cœur du scandale Jeffrey Epstein

- “Though this series has so far focused on the ties of this network to main Republican Party affiliates, the next and final installment will reveal the ties developed between this web and the Clintons. As will be revealed, despite the Clintons’ willingness to embrace corrupt dealings during the span of their political careers, their mostly friendly relationship with this network still saw them use the power of sexual blackmail to obtain certain policy decisions that were favorable to their personal and financial interests but not to the Clintons’ political reputation or agendas.”

- « Bien que cette série se soit jusqu’à présent concentrée sur les liens de ce réseau avec les principaux affiliés du parti républicain, la prochaine et dernière tranche révélera les liens développés entre ce site et les Clinton. Comme on le verra, malgré le penchant des Clinton pour la corruption tout au long de leur carrière politique, leur relation généralement amicale avec ce réseau les a encore incités à utiliser le pouvoir du chantage sexuel pour obtenir certaines décisions politiques favorables à leur vie personnelle et sociale. intérêts financiers, mais pas à la réputation politique ou aux agendas des Clinton. "

- “I’ve known Jeff for 15 years, terrific guy. He’s a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side.”

- « Je connais Jeff depuis 15 ans, mec formidable. Il est très amusant d’être avec lui. On dit même qu’il aime autant que moi les belles femmes, et beaucoup d’entre elles sont plus jeunes. »

Bien à vous.