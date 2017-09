Du latin aequilibrium : du latin aequus, égal, et libra, balance, on définit “l’équilibre” comme un état de repos, dans lequel aucune force présente ne surpasse une autre (source : Larousse).

État de repos dans lequel aucune force ne surpasse une autre…

Quelle est l’étymologie du vocable “repos” ?

En latin classique, on le traduit par oisiveté, sommeil, paix ou encore tranquilité . Ce sont sur ces deux aspects que nous discuterons plus particulièrement, dans cet article.

En effet, Paix et tranquilité , qui n’en n’a jamais rêvé ?

Cet état d’harmonie générale et profonde est poursuivi par la grande majorité de personnes peuplant notre Humanité.

Et pour cause, il nous apporte la sensation tant espérée de plénitude , dans un monde frénésique et conflictuel.

Notre état de santé physique et mental en subit les conséquences : tout étant placés dans les extrêmes : nos modes de vie, nos travails, nos exigeances, nos plaisirs...

Il n'existe plus d'entre-deux, il n'existe plus d'équilibre.

Sous prétexte que nous n'avons qu'une Vie ! (Et encore !). Faut-il donc la passer à courir toute sa jeunesse après des paradis artificiels ? À se mettre une pression écrasante et démesurée pour réussir dans ? À finir ses jours assit sur une chaise ou couché dans un lit à compter les médicaments et les jours qu'il nous reste ? À payer : pour ces excès passés ? Où est passé la raison qui fait de nous des individus censés ? Où est passée la modération qui nous permet d'apprécier chaque chose à sa juste mesure ?

Beaucoup diront : Et le plaisir ? Et La satisfaction du désir dans tous ça ? Nous sommes Humains après tout !

OUI, nous sommes Humains, OUI, nous avons nos failles, nos besoins, nos désirs, nos souvenirs, nos envies. OUI, nous sommes voués à une mort imminente, dont l'arrivée ne veut se dévoiler.

Nous tous, êtres-humains sommes poussés par ce besoin de découverte, d'épanouïssement qui fait évoluer chaque individu et qui lui confère une expèrience. Cependant, nos expériences vécues ne devraient pas faire de nous leur victime ! Une envie de découverte, peu importe la chose qui vous intrigue,..n'est pas supposée vous rapprocher de vos derniers jours.

Elles sont là pour vous donner envie de vivre plus intensément. Chaque instant plus fort que le précédent, avec une sensation de bien-être et d'harmonie avec votre environnement !

La cigarette vous affaiblit, trop d'alcool vous détraque, les orgies de nourriture (ou jeûnes prolongés) vous ramollissent et cela est valable pour tout excès (même le sexe !).

Quelques fois, de temps en temps, cela ne nuit pas (excepté pour la cigarette et autres toxines), car le Corps Humain est une formidable machine qui sait se réguler toute seule.

Donc chercher à combler tous ses désirs reviendrait à essayer de contenir tous les rayons émanant du soleil : cela est irréalisable et épuisant.

Alors arrêtons nous une seconde, Une Vie ce sont des moments partagés en famille, des printemps, des hivers, des repas, des célébrations, des disputes, des déchirures, des baisers et des embrassades.

Repensons à tout cela, à toutes ces petites choses qui ornent notre quotidien et qui nous satisfons davantage que n'importe quelle pulsion spontannée. Le chant des oiseaux au petit matin, une rose qui se dévoile dans un jardin voisin, la chaleur du soleil qui caresse votre peau, la pureté de la neige qui tombe en Hiver, l'odeur du café qui embaume votre Coeur. Toutes ces petites choses sont elles aussi spontannées ou habituelles, toutefois prenons le temps de les reconsidérer , elles nous offrent tellement plus, faut-il encore en prendre conscience !