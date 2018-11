Erdogan aux cérémonies de l’Armistice de 14-18 : on n’est pas à un oxymore près

@Piétinos

Vous oubliez que la France est entrée dans une « franche collaboration », comme on disait au temps du si regretté Maréchal, avec un régime de Téhéran dont les aspirations sont tout aussi génocidaires que celles des Turcs en 1915. « Il faut massacrer Israël » répétait il y a quelques mois le général Soleimani, et Khamenei, bien après Khomeiny, ne s’était pas exprimé autrement à l’époque où on négociait à Vienne les accords sur le nucléaire iranien. Tout le monde musulman rêve de nous massacrer, certes, mais « l’homme blanc », pour reprendre l’expression que Macron empruntait aux Indigènes de la République en rendant son rapport inutile à Borloo, n’est-il pas un parfait salaud ? N’avons-nous pas amplement mérité ce qui nous arrive ?



Et puis, on l’a toujours dit, mais c’est de plus en plus vrai : Erdogan incarne un islamisme « modéré ». J’ai personnellement beaucoup admiré, après le meurtre de Khashoggi, son combat exemplaire en faveur de la liberté de la presse. Pas de démocratie sans une totale liberté d’expression. A cet égard, le gouvernement d’Erdogan est un phare pour tout le monde libre, et j’attends avec impatience que les Frères musulmans, profitant d’un macronisme qui leur est favorable, prennent au plus vite le pouvoir en Europe.

Allah akbar !