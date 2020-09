Erdogan, le plus orwellien des autocrates. Le conflit dans le Caucase

Extraits de la revue de presse turque d'aujourd'hui, 30 septembre 2020 : Réactions turques : le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, s’est rendu hier à l’ambassade d’Azerbaïdjan en Turquie et y a réitéré le soutien « total » d’Ankara à Bakou dans le conflit qui oppose ce dernier à Erevan. « Nous sommes aux côtés de l’Azerbaïdjan tant sur le terrain qu’à la table [des discussions, ndr]. Nous voulons désormais éradiquer ce problème/trouver une solution radicale à ce problème », aurait déclaré le chef de la diplomatie turque, selon Milliyet. Lors d’une conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole de l’AKP, Ömer Çelik, a dénoncé « l’agressivité de l’Arménie » et déclaré que « face à cette agressivité, nous défendrons jusqu’au bout le droit à la légitime défense de l’Azerbaïdjan. L’Arménie est en position d’occupant [dans le Haut-Karabagh, ndr]. Elle doit, en urgence, quitter les territoires azerbaïdjanais. Le problème sera automatiquement réglé lorsque l’Arménie se retirera de ces territoires ». Kemal Kılıçdaroğlu, le leader du principal parti d’opposition (CHP), a pour sa part jugé que « toutes les organisations internationales, à commercer par les Nations Unies, doivent soutenir l’Azerbaïdjan. La Turquie remplit la mission qui lui incombe et ce, conformément aux règles internationales ». « Laissez tranquilles les concitoyens arméniens ! » titre en première page le quotidien de référence Hürriyet qui blâme la recrudescence des actes hostiles à l’égard de la minorité arménienne de Turquie et se fait l’écho des messages d’appel à la retenue. L'ambassadeur de l’Azerbaïdjan en Turquie, Hazar Zarif Ibrahimoglu, a déclaré, au cours d'un entretien accordé au journal d'opposition nationaliste Aydinlik, que « certains pays tentent d'opposer l'Azerbaïdjan contre l'Iran et la Russie. Mais nous n'avons aucun problème avec eux et entretenons de bonnes relations amicales. Notre souci à nous, porte sur ceux qui occupe nos territoires » a-t-il indiqué. « Le plan d'opposer la Russie et l'Iran contre l'Azerbaïdjan peut être une stratégie de pays tiers, mais nous n'autoriserons pas cela. Les problèmes régionaux doivent être réglés avec les pays régionaux concernés. Si la Turquie et la Russie agissent ensemble, cela sera plus efficace (pour régler le conflit qui oppose l’Azerbaïdjan contre l'Arménie) » a indiqué l'ambassadeur azerbaïdjanais. Situation sur le terrain : Milliyet cite des sources de sécurité et avance que « l’Arménie a envoyé 300 terroristes du PKK/YPG dans le Haut-Karabagh. Ces terroristes formeraient les milices qui mènent des attaques dans les régions civiles ». Milliyet fait remarquer également que les affrontements entre les deux pays sont devenus une véritable source de préoccupation pour la communauté internationale car les régions qui sont visées par les attaques arméniennes se situent non loin des lignes énergétiques cruciales en Azerbaïdjan. La presse progouvernementale relève en première page les affrontements entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes dans le Haut Karabakh. Yeni Şafak et Türkiye rapportent en Une les allégations arméniennes selon lesquelles un avion de chasse arménien Su-25 aurait été « abattu par un F-16 turc sur le Haut Karabakh ». Yeni Şafak reprend le démenti du directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun. « Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a qualifié de ‘fantaisie arménienne’ cette allégation » note le quotidien. Yeni Şafak indique que « l’Arménie a menacé Bakou d’intervenir avec des missiles S-300 ». « Les unités des S-300 seront détruites dès leur pénétration sur les sols occupés du Haut Karabakh » aurait déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense, selon le quotidien. Sous le titre « C’est vous qui l’avez voulu », Türkiye estime en Une que « cette fois-ci l’Arménie paye très cher son banditisme ». Selon le quotidien « Erevan a interdit la sortie du territoire à ses ressortissants hommes entre 18 et 55 ans pour les empêcher de fuir le pays de peur d’être mobilisé ».