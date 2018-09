Erdogan, le sultan national-islamiste

Je viens de terminer la lecture de l’essai de Carlo Domenico Gallo sur la vie et l’œuvre du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans ce livre, l’auteur analyse le comportement et les actes d’Erdogan ainsi que son évolution depuis ses premiers pas dans l’Islam politique avec Erbakan jusqu’à aujourd’hui. L’auteur analyse minutieusement l’évolution politique et idéologique du président turc. Il donne également les clés de la compréhension du comportement de la Turquie dans la région et dans le monde, notamment en ce qui concerne les « Printemps arabes », Israël, l’Europe, Chypre, la Grèce, l’Arménie, la Russie, la Syrie, l’Iran, les États-Unis, l’État Islamique et les Kurdes. Enfin, il décrypte la doctrine néo-ottomane du gouvernement islamo-conservateur actuel de la Turquie ; le rôle de l’ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu, dans la conception et la mise en œuvre de cette politique est primordial. Le président Erdogan a fait sienne cette doctrine et l’applique sur le terrain.

Recep Tayyip Erdogan est à la tête de la Turquie depuis plus de quinze années. Il a réussi tout au long de ces années à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, laissant de côté, tour à tour, son mentor Necmettin Erbakan, les militaires et son grand rival Fethullah Gülen.

A l’intérieur de son parti, l’islamo-conservateur AKP, il a écarté tous ses rivaux tels que l’ancien président Abdullah Gül et l’ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu. Il est actuellement entouré d’un cercle très restreint de fidèles.

Parallèlement, son pouvoir est devenu de plus en plus personnel, autocratique et antidémocratique.

Quand on considère l’importance géostratégique de la Turquie cela fait peur...

