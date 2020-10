Erdogan met en doute la santé mentale de Macron / Voilà ce qui arrive quand on est laxiste

« L'Elysée dénonce les propos « inacceptables » d'Erdogan contre Macron », voilà le titre de la dépêche de l’Agence France Presse qui fait la Une des médias en ce samedi 24 octobre 2020.

Plus tôt ce samedi donc, lors d'un discours télévisé, le président turc a critiqué avec virulence les décisions de son homologue français envers la communauté musulmane. « Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est : allez d'abord faire des examens de santé mentale », a-t-il déclaré[1].

Le néo-sultan d’Ankara et aspirant calife n’a jamais caché ses intentions. Quand il a été élu, il n’avait pas le pouvoir de maitriser l’armée, garante officiellement du kémalisme ; qu’à cela ne tienne : il s’est allié avec Fethullah Gülen qui l’a aidé à faire main basse sur l’armée via le scandale Ergenekon.

Une fois l’armée apprivoisée, il s’en est pris à Fethullah Gülen, exilé depuis aux Etats-Unis.

Ensuite, ce furent la Presse, les ONG, la Société civile, l’opposition, les Kurdes, les athées, les enseignants, les libres penseurs, les juges… Et tous ceux qui pouvaient de près ou de loin lui faire de l’ombre ont été mis au pilori : Abdullah Gül, Ahmet Davutoglu, Selahattin Demirtaş et tant d’autres.

A l’extérieur de ses frontières, c’est la même chose : aucun pays de la région n’a de bonnes relations avec la Turquie…

Mais, Erdogan rêve de devenir le calife du sunnisme mondial, d’où son soutien aux Frères musulmans, à Daech, à l’ « opposition » syrienne…

L'Élysée a réagi réagi à cette attaque d’Erdogan et relevé « l'absence de messages de condoléances et de soutien » de la Turquie après l'assassinat de Samuel Paty.

Toujours selon l’AFP qui rapporte les termes de la condamnation de l’Elysée de ces paroles insultantes : « Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous exigeons d'Erdogan qu'il change le cours de sa politique car elle est dangereuse à tous points de vue. Nous n'entrons pas dans des polémiques inutiles et n'acceptons pas les insultes », a ainsi commenté l'Elysée auprès de l'AFP, en annonçant le rappel pour consultation de l'ambassadeur de France à Ankara[2].

Il serait peut-être temps de passer des paroles aux actes et arrêter de caresser Erdogan dans le sens du poil, appliquer réellement des vraies sanctions de l’Union européenne contre la Turquie et arrêter de maintenir à bout de bras l’économie turque.

Mais, je suis naïf !

Plus de 20 000 entreprises européennes sont implantées en Turquie. La main d’œuvre, voyez-vous y est moins cher, beaucoup moins cher, et le capital n’a pas d’odeur ; ceux qui nous dirigent réellement, ceux qui tirent les ficelles, la finance quoi, (vous vous rappelez certainement aussi les paroles de l’autre : « la finance est mon ennemie » on a vu le résultat !), ne veulent pas toucher à la Turquie car ce n’est pas dans leur intérêt. Et, pendant qu’on y est : les entreprises allemandes, françaises, espagnoles ou italiennes sont très, très, très présentes en Turquie ; cherchez l’erreur, l’erreur de la mondialisation sauvage, l’erreur du détricotage du droit du travail… Ajoutez à cela la peur des réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie et vous avez la totalité du tableau !

Après, on se trouve démuni devant les autocrates…

Il serait peut-être temps également que l’Europe se réveille, mais elle est obsédée par la Biélorussie qui menace notre sécurité et la stabilité mondiale, tandis que la Turquie peut continuer à enrôler des djihadistes pour parachever le génocide des Arméniens, avec l’argent que l’Union européenne lui verse pour des raisons x ou y…

* Photo : Erdogan faisant le signe de ralliement des Frères musulmans, noyé dans les drapeaux turcs : le national-islamisme à son paroxysme !