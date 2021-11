Eric Zemmour rend justice aux petits militants du FN

Le jeudi 4 novembre, sur C-News, Christine Kelly avait invité Eric Zemmour pour un entretien d'anthologie. Exceptionnel, cet entretien le fut par la teneur des propos de Zemmour, sa fougue, son courage, sa sincérité supposée. Mais aussi par l'audience atteinte par la chaîne, ce soir-là. Plus d'un million pour le direct, sans compter les replays et autres réseaux sociaux. L'effet Zemmour ne s'érode pas, il permet de débattre, d'échanger, de retrouver de la lucidité. On pense ce que l'on veut du personnage, mais les vérités qu'il déballe sont rafraichissantes après des années de politiquement correct. En comparaison, le président du sénat, un dénommé Larcher (LR) au physique digne des caricatures de Daumier et au discours incolore, sans intérêt ni perspectives n'a réuni qu'une poignée de téléspectateurs pour son direct sur la même chaine. L'un (Zemmour) parle au peuple, l'autre (Larcher) s'adresse aux sénateurs et aux rentiers. Deux conceptions de la politique.

L'émission complète avec Monsieur Z. est à revoir sur Youtube :

Revenons sur le passage le plus intéressant. C'est à la minute 34:23 En voici la transcription, en style parlé pour en conserver la spontanéité…



Minute 34:23, Christine Kelly, sans détour, pose une question épineuse concernant le RN : Votre stratégie de taper sur le Rassemblement national, alors que vous prônez l'union des droites… Certains disent que l'on ne comprend pas cette stratégie alors que le Rassemblement national était le premier à vous défendre pour la liberté d'expression.

Lorsque vous ne parliez pas, qu'on voulait vous faire taire. Et l'on ne comprend pas. Et l'on a l'impression d'une petite trahison. Vous allez réussir à faire l'union des Droites ?

Eric Zemmour : Certains du Front national m'ont défendu, pour défendre ma liberté d'expression. C'est vrai ! Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont défendu à ce propos. Il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner à mes procès et qui n'étaient pas du Front national.

Je voudrais dire deuxièmement que, moi, j'aime les gens du Front national, ses militants, les électeurs évidemment. Mais, les militants. Ce sont eux qui, en partie, regardaient mes émissions.

Ce sont eux qui achètent mes livres, qui viennent dans mes conférences, ce sont eux qui m'aiment. Et moi, je leur rends cet amour. Je pense qu'ils…, vous savez, ça n'a pas été facile pour eux depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans… Ils ont été ostracisés, virés de leurs boulots parfois… Obligés de se cacher comme si c'était des pestiférés… Uniquement parce qu'ils voulaient défendre la France.

Christine Kelly : Maintenant, c'est l'extrême droite décomplexée ?

Eric Zemmour : Non, non. Je vous dis… Moi, ces gens-là je les aime et je les défends. C'est justement, justement pour ceux-là que je fais ce que je fais ! Si vous voulez bien comprendre la situation politique, le Front national est à la fois la victime et l'acteur d'un piège mortel tendu par Mitterrand, il y a 40 ans. Et qui a fait des idées nationales, patriotiques, l'exclusivité, le monopole de ce parti pour mieux l'enfermer dans un statut de paria.

Christine Kelly : Et vous voulez les libérer ?

Eric Zemmour : Exactement !

Christine Kelly : Vous allez y arriver ?

Eric Zemmour : Dieu vous entende ! Mais, c'est ça mon objectif : c'est les libérer pour leur donner enfin la possibilité de défendre leur pays efficacement. C'est tout le drame malheureusement du Front national. Alors, oui ! Il faut rassembler les gens de LR, les gens de la Droite qui ne se reconnaissent plus dans leurs candidats… Fin de citations.

Effectivement, quel gaulliste, bonapartiste, patriote peut se reconnaitre dans la poire Larcher et les candidats LR ? Qui vote encore pour la "droite libérale" hormis les agents immobiliers, les retraités de la Côte d'Azur et les banquiers ? Héritière du RPR et de l'UDF, cette droite a ouvert les frontières, imposé la monnaie unique qui a planté notre économie et fait exploser le coût de la vie, supprimé des milliers de postes de policiers, encouragé le communautarisme, ramené la France dans l'OTAN, renié notre souveraineté : Le général De Gaulle s'en retournerait dans sa tombe.

Certes, Zemmour fut l'employé des Bolloré et compagnie. Il ne dit pas tout sur ses amités et ses réseaux. Il veut limiter le SMIC et mettre la retraite à 64 ans. Mais au moins, il rend justice aux milliers de petits militants du Front National harcelés, humiliés, agressés, chassés de leur domicile et/ou licenciés au nom de leurs opinions. Des gens parfois issus de la gauche populaire, celle qui défendait encore les ouvriers français il y a quarante ans. Des gens qui ont pris la crise économique, migratoire et sociale en plein dans la figure et qui ont été punis pour avoir osé se défendre. Un cadre du PS nommé Cambadélis appelait cela le "harcèlement démocratique".

Une ancienne secrétaire de fédération FN me confiait ses difficultés à retrouver un emploi. Un jeune adhérent du 93 m'informait du refus de sa mairie de le recruter comme animateur. Une rescapée de l'attentat du Bataclan, qui a témoigné dans les médias de la haine sélective de ses bourreaux, et qui a quitté Paris depuis pour trouver refuge dans un village du Nord, m'a raconté le harcèlement d'une partie des habitants du patelin (les électeurs de gauche) pour son "racisme" et ses "préjugés"(!). Elle fut obligée de porter plainte pour des dégradations sur son véhicule et des vitres brisées. Sommes-nous chez les fous ? A-t-on atteint un tel degré de bourrage de crâne et de refus des réalités pour que des gens normaux, qui n'aspirent qu'à la tranquillité, soient qualifiés de "fascistes" et d'extrémistes ?

D'ailleurs, en quoi le droitiste Zemmour serait un extrémiste ? A-t-il une milice armée autour de lui ? Prône-t-il l'ouverture de camps pour interner et assassiner ses opposants ? Parle-t-il de "races supérieures" et d'une 6ème république qui durerait mille ans ?

La défense de la nation, de la souveraineté populaire, l'immigration maitrisée, l'ordre public et la lutte contre les trafics, le protectionnisme économique, tout cela est appliqué pratiquement partout ailleurs. Chine, Hongrie, Pologne, Russie, Japon... protègent d'abord leurs ressortissants. En quoi Pétain, Hitler et les autres influenceraient les dirigeants de ces pays ?

Derrière le cas Zemmour, c'est le retournement des valeurs depuis les années Mitterrand qui est en débat. A voir des "extrémistes" partout, on ne fait que nier les problèmes et refuser le débat démocratique nécessaire pour faire avancer les choses. Si les Larcher, Hidalgo, Jadot et autres n'aiment pas le peuple, alors qu'ils arrêtent la politique. Qu'ils apprennent à respecter les petites gens qui ont trop souffert de leurs manquements !