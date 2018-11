« ESCAPE NEWS », redoutable outil de propagande déguisé en « décodeur d’infos » pour adolescents

FRANCE 4, chaîne publique, a diffusé le 10/11/2018 la première émission de “ESCAPE NEWS”, “magazine” imaginé et présenté par le journaliste Thomas Sotto.

Un journal TV de préciser ” Le journaliste met son métier au service des jeunes en leur apprenant via un concept innovant à décrypter l’information” ; “De manière ludique le journaliste apprend à des adolescents à douter des infos sur les réseaux sociaux”.

La “récompense” pour ces adolescents : recevoir le “titre” de “certificateurs de l’info”…Tiens, tiens cela fait penser à des prétendus “décodeurs de l’info” sur le Net, très controversés.

Thème choisi pour cette première émission, "La communication du En-même temps" de Macron. Super.

Ah, ben non, raté, pas du tout. Le thème choisi est la communication de Trump sur Twitter…pour des ados de 12/14 ans, français, sur une chaîne publique française.

Et là, sous couvert de développement de l’esprit critique des ados de façon ludique, ce “magazine” se révèle être un formidable exercice de propagande anti-Trump et pro-Obama pendant près de 40 mns.

Il faudrait une émission d'au moins également 40 mns pour décrypter et mettre en lumière tous les rouages utilisés dans ce "magazine" pour discréditer lTrump en tant que Président, sa personne, sa communication et sa politique.

TOUTES les "informations" choisies pour le "challenge" des adolescents sont à charge contre Trump et les comparaisons avec Obama sont toutes en faveur d'Obama.

Plutôt que d'exercice de développement de leur esprit critique et de leur discernement pour chercher et vérifier qu'une information est exacte, les adolescents sont amenés à porter des jugements sur la personne de Trump et sa politique.

L"animateur Thomas Sotto amène les adolescents là où il veut les emmener et leur fait dire ce que ces commentaires, questions et affirmations suggèrent...à l'opposé de ce que suppose le développement de l'esprit critique et du discernement de toute personne.

Par exemple, parmi les praitques mises en oeuvre, on notera la création de la confusion et l'utilisation d'amalgames. Pour critiquer - et donc juger - Trump, sa politique et son rapport avec les médias MSM depuis qu'il est Président, il est non seulement décrit comme un adepte des "théories du complot" à son encontre mais des "tweets" datant de 2014 et même antérieurs, alors qu'il n'était pas Président, servent à étayer le "portrait" exclusivement négatif de Trump en tant que Président.

“Escape News” diffusé hier sur France 4 est visible en replay et j’invite tout un chacun à le visionner pour se forger sa propre opinion.

https://www.france.tv/france-4/escape-news/782747-dejouer-les-pieges-de-l-info.html

Pour ma part, sidéré qu'un tel "magazine" serve d'outil de propagande auprès des adolescents - qui est un public très influençable, j'ai saisi le CSA via le formulaire de saisine à remplir sur leur site Internet.

Comme cela était donc hautement prévisible, la presse MSM fait l'éloge de ce "magazine" imaginé et animé par leur confrère Thomas Sotto.

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/thomas-sotto-le-professeur-fake-news-sur-france-4_cf30cb6a-e40a-11e8-89be-2469df106ad1/

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/escape-news-vous-aussi-dejouez-les-pieges-de-l-info-avec-thomas-sotto-10-11-2018-7939422.php

https://www.programme-tv.net/news/tv/218550-pourquoi-il-faut-absolument-regarder-escape-news-la-nouvelle-emission-de-thomas-sotto-sur-france-4/