Esclavage et repentance

Un sujet peu abordé mais franchement torché... Il y aurait eu un parallèle à faire sur les formes modernes d’esclavage. Ne parle-t’on pas de « marché du travail » , qui n’est qu’un marché aux esclaves à peine plus subtil que les anciens ? Ne nous encourage-t’on pas à savoir nous « vendre » ?

Il se trouve que dans une société telle que nous l’avons laissée s’organiser, la condition sine qua non de survie, passe pour l’immense majorité des gens par le salariat aux conditions imposées par les structures économiques. Et quand tout concours à rendre la main d’oeuvre abondante, comme la course planétaire à l’augmentation de la productivité (quand l’offre est excédentaire et la demande fortement contrainte), il vaut mieux savoir se vendre à vil prix, celui imposé par les détenteurs de capitaux par ex...

Il y aurait eu aussi un parallèle à faire sur les motivations profondes conduisant toutes les civilisations humaines à tolérer des formes d’esclavage, à savoir un racisme fondamental des humains, qui n’ont seulement font une échelle verticale entre races (supérieures aux échelons supérieurs selon des critères malicieusement choisis bien sûr) et non horizontales* (reconnaissant la diversité tout simplement).

C’est bien parce ce que notre connerie innée nous fait penser que nous sommes « supérieurs » à un ver de terre ou une mitochondrie, que nous nous sommes hasardés à penser que les Troyens, les bretons, les arabes, les noirs, etc... sont inférieurs et à ce titre éligible à une discrimination justifiée...

C’est illustré au quotidien par notre consommation banalisée de bout de cadavres, attestant que les autres formes de vie ne sont que des ressources et des marchandises et que leur droit à l’existence ne dépend que de notre bon vouloir. Juste un pas à franchir, pour que cela s’applique à des humains noirs de peau ou de confession juive...