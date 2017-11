Esclavage vous dites !!!

Il y a longtemps, pas si longtemps en fait !

Pour un homme de peau noire, comment prononcer cet adjectif sans un profond embarras. Dans l’esprit de la plupart des individus, ce n’est qu’une de ces nombreuses dates qui jalonnent l’Histoire de notre espèce et qui rappellent le souvenir d’une autre époque. Longue période, trop longue à mon gré, et combien méconnue ! Mais, à la vérité, l’une des plus pleines et des plus atroces de l’Histoire de l’humanité.

C’était en 1848 le monde trembla. Jamais, à aucun moment de son Histoire, on n’assista à égal profusion d’idées. Jamais, la France n’avait attiré à ce point l’attention des peuples.

Mais deux conquêtes essentielles demeurent : le suffrage universel (masculin sauf pour les militaires, les Français habitant à l'étranger et le clergé. Pour voter, il faut avoir au moins 21 ans et résider depuis six mois au même endroit), et l’abolition de l’esclavage (Mal acceptée par les Français qui la considèrent comme « importée dans les fourgons de l'étranger », elle rencontre l'opposition des ports atlantiques qui espèrent reprendre le fructueux négoce, interrompu, depuis 1793).

De ces deux évènements, la conquête définitive, jamais remise en question, fut bien l’abolition de l’esclavage.

L’esclavage des Noirs ! Chers lecteurs citons ce que fut la contusion qui a abîmé l’humanité à tout jamais pensait-on jadis. On ne refera pas l’histoire ici. Ce collège anciennement inattaquable était dans les coutumes coloniales et d’aucun se livrait à l’accointance du NEGRE. Les gens sont hostiles à toute négation de la liberté ; et si le mérite des intellectuels et autres conférenciers est de véhiculer par l’écrit ou la parole l’idée de l’émancipation, on peut dire qu’elle demeure dans l’opinion. Et on peut bien concevoir que tel sont les faits : chaque fois que la France a l’occasion de faire entendre sa voix, il a imposé l’abolition de l’esclavage.

Au 21ème siècle encore !

Novembre 2017 ! Instant qu’il convient de rappeler. Beaucoup d’entre nous (noirs – blancs) nous nous sommes souvent apitoyés sur le sort des Noirs. Mais nombre d’entre nous, dans les écrits les plus acérés, tous, bornés à des engagements formels remettions à une date incertaine, l’émancipation de l’Afrique vis-à-vis de l’occident. Ces sentiments doivent être révolus chers lecteurs. Nous devons pleinement prendre conscience, que le sort de l’AFRIQUE ne dépendra que de l’AFRIQUE elle-même et non de quiconque d’autre. Il demeure beaucoup de noirs et de blancs bien-pensants, qui effectivement ne souhaitent que le bien être de l’Afrique, en fondant différentes structures ou organismes, d’associations qu’ils nomment parfois « Amis de l’Afrique », nous leur en sommes reconnaissant mais l’AFRIQUE et les Africains doivent se résoudre à entrer en lutte, contre quiconque voudra nous voir soumis.

Le destin de l’Afrique ne doit en aucun cas se jouer ailleurs qu’en Afrique, après le reportage insoutenable diffusé le 15/11/2017 sur France 2, faisant état de jatte de migrants en Libye, il est temps de dire NON... Plus jamais ça mais de façon irrémédiable. Arrêtons aussi de voir l’occident comme le bouc-émissaire à tous nos ennuis, faisons notre propre autocritique, et trouvons ensemble les solutions pour que nos semblables ne soient pas contraints de choisir entre la mort en mer ou être réduits à l’état d’esclaves une fois débarqués à terre. Ce fut odieux de voir ces images. Chefs d’états Africains, quand allez-vous enfin tenter d’infléchir ce phénomène qui semble indissoluble ??? N’êtes-vous pas des êtres humains vous aussi ???Comment peut-on être imperceptible, détaché, inexorable devant une telle situation ???

Ces gens ne devraient pas tout abjurer sous prétexte d’une hypothétique expectative meilleure, alors que cela est potentiellement accessible là où ils sont. Vous êtes élus pour cela, vous avez au moins la responsabilité, la charge, et le devoir de faire espérer, et croire à toutes ces populations que leurs vies peuvent être meilleures, à défaut d’être agreste. Ne voyez-vous pas ???

On vous en voudra jamais de vous mettre au service de vos concitoyens, et du continent, on vous en voudra jamais de veiller à la sécurité de votre population, de faire en sorte que celle-ci puisse accéder aux soins les plus élémentaires, organiser une stratégie de santé, envoyer les enfants à l’école, de mettre en place un plan pour les transports, routes, infrastructures, logements etc…

Rendez leurs fiertés aux Africains et par amplification à vous-mêmes. Répudier l’inéluctable, valoriser nos atouts et nous savons qu’ils foisonnent, donner un sens, une destinée à la vie des vôtres.

Le changement de civilisation qui s’opère doit être un vecteur encourageant pour tous les Africains, la démographie est en votre faveur, beaucoup de signes montrent que les solutions existent, mettez en œuvre les politiques nécessaires afin d’atteindre ces objectifs qui ne sont pas acariâtres.

Aucun des challenges qui s’amoncellent ne doit vous rebuter. L’espoir des Africains doit fonder votre responsabilité. C’est à cet espoir, qu’ils vous incombent d’honorer et, seulement à celui-là.