Espion, un métier d’avenir !

Fin 2018, les eurocrates ont décidé de créer une école d'espionnage européenne. Si vous êtes jeune, costaud, déterminé, habile en codage informatique ou au tir de précision, vous pouvez poser votre candidature. Être réserviste des Paras, des Marsouins ou de la Légion vous fera gagner quelques points au concours d'entrée. On a prévu des épreuves spéciales pour les filles où elles seront jugées autant sur leurs aptitudes relationnelles que sur leurs muscles.

Le projet avance lentement du fait des rivalités entre États. Mais des lignes budgétaires auraient été inscrites pour 2020. Donc ça ne devrait plus tarder.

Des bunkers troués comme du gruyère

Il était temps de réagir ! Enfermés dans leurs bunkers, les eurotocrates et leurs courtisans se croyaient à l'abri des oreilles indiscrètes. Ces hiérarques qui disposent, dans leurs pays respectifs, de services spéciaux pour tout savoir sur tout le monde, n'imaginaient pas qu'ils étaient eux aussi écoutés, filmés, logés, suivis jusque dans leurs déplacements privés. Cette découverte humiliante les décida à créer une force spéciale de contre-espionnage européen pour commencer, Avant d'aller voir comment ça se passe chez les autres...

Les USA, la Russie, la Chine et Israël, s'intéressent à l'Europe. Moins pour les secrets d'État de Polichinelle que les technocrates planquent comme des gamins sournois cachaient autrefois une revue porno... Que pour connaître leurs faiblesses, leurs vices, leurs ambitions, leurs manies et leurs lubies. Des leviers pour les manipuler ensuite.

On estime aujourd'hui que 250 Chinois et 200 Russes opèrent en permanence à Bruxelles. Un nombre équivalent d'Américains et d'Israéliens serait actif selon un document révélé par Edward Snowden. Tous intégrés à leur ambassade, à un service consulaire, à une organisation internationale, à une ONG ou à l'une des nombreuses missions économiques auprès de l'U.E. Sans oublier quelques free lance, agents doubles, triples ou quadruples. Des VRP multi-cartes du renseignement.

On utilise aujourd'hui des « radars » calibrés sur les ondes sonores permettant, à moyenne distance, d'écouter à travers un mur « pucé » ou de capter les vibrations infinitésimales d'une fenêtre ou d'une cloison. Associés à des caméras thermiques hautement sensibles, pour connaître le nombre et les mouvements des participants. À cela s'ajoute une panoplie de troyens discrets permettant de lire ce qui passe sur un ordi sans rien déranger. Avant d'aller contaminer les correspondants de la cible.

Malgré ces avancées technologiques, les vieilles méthodes ont toujours la cote.

Ainsi dans chacun des 5 principaux bâtiments abritant les eurotocrates, on a trouvé des systèmes d'écoute datant d'avant Internet. Ces appareils obsolètes ont fini par être détectés par des contrôles un peu pointus parce qu'ils produisaient des micro-courants parasites. Après 40 ans de bons et loyaux services tout de même...

Arracher les mouchards est un petit plaisir dont il est difficile de se priver. Mais ce n'est pas très malin. Moi, à la place des James Bond belges qui ont la responsabilité de la sécurité des lieux, j'aurais fait celui qui ne se rend compte de rien et je m'en serais servi pour enfumer les curieux. C'est comme ça qu'on agit dans les grosses boîtes pour contrer l'espionnage économique. Rien de tel pour se débarrasser d'un concurrent fureteur que de l'envoyer se perdre sur une fausse piste. En connaissant les limites de l'exercice résumées aux 3 C : Contexte => Crédibilité => Crédulité

Une histoire belge ?

La police et la justice belges, taxées d'incompétence, ne furent informées qu'au compte-gouttes. Au fur et à mesure de la découvertes des micro-émetteurs. C'était un prétexte pour éviter l'effondrement du château de cartes. D'un côté il y avait des « arrangements » entre services secrets, la fin de la guerre froide ayant rebattu les cartes... Et de l'autre, l'immunité diplomatique et la volonté gouvernementale de ne pas trop remuer la vase pour conserver les institutions à Bruxelles sans que personne ne réclame un déménagement.

Difficile de reconnaître que, lors de la construction des bâtiments, la Belgique avait confié les travaux de construction et de vérification de la sécurité à une entreprise européenne « saine » en apparence, mais noyautée par des agents du Mossad, eux mêmes sous influence de la NSA. Les USA leur ayant en quelque sorte sous-traité l'affaire en échange de quelques services inavouables.

Jusqu'à présent, l'Eurocrature ne possédait pas son propre service de renseignement. En cas de suspicion d'espionnage, elle devait solliciter l'aide des Français, des Italiens, des Allemands, des Hollandais et même des Anglais car brexit ou pas, ils coopèrent quand c'est leur intérêt. En théorie. Car dans la pratique, les services « alliés » se tirent plus souvent dans les pattes qu'ils se coordonnent.

À l'heure du tout numérique, on a mis du temps à réhabiliter l'importance du facteur humain dans le renseignement.

La plus simple et la plus ancienne des techniques d'approche fonctionne toujours : Le détournement d'amitié adapté au contexte. Ici, ce qui réussit le mieux c'est de se présenter comme journaliste europhile à un haut fonctionnaire. Établir un contact sympathique pour un reportage. Les gratte-papiers imbus de leur petit pouvoir adorent être mis en valeur. Des questions simples d'abord, des flatteries discrètes et répétées, des petits services mutuels, jamais rien d'illégal pour commencer. L'habitude d'une présence amicale, puis d'un confident créent un bon climat d'entente mutuelle. L'art de l'écoute au sens freudien est primordial.

Cela permet de pénétrer insidieusement dans la vie privée de la cible. Tout connaître de ses espoirs et de ses échecs, de ses ambitions et de ses frustrations. Manifester une grande empathie. Puis évoquer discrètement ses rancœurs dans un reportage complaisant. La cible appâtée glissera progressivement dans la fourniture d'informations. Surtout à propos de ses collègues. Du fonctionnement interne, des bisbilles et des hiérarchies parallèles qui ne figurent pas sur l'organigramme. Que des révélations spontanées. Pas de questions indiscrètes. C'est un travail de longue haleine. Rien de secret ni de compromettant en apparence. Mais des leviers efficaces qui pourront être utilisés par d'autres ensuite.

La cible est mûre quand on commence à partager des loisirs ou des sports communs. Un pot par ci. Une bouffe par là. Rien de tel qu'un court de tennis ou de squash, l'expo d'un photographe à la mode, le concert d'un artiste tendance, ou la terrasse d'un bar, pour discuter à bâtons rompus en toute confiance.

Une machine fonctionnant en mode automatique accumule, trie et livre des données brutes. Mais elle est incapable d'en estimer la valeur par rapport à un contexte donné, d'anticiper des réactions et encore moins de détecter une intox. En attendant une véritable IA, des humains en pilotage manuel derrière la machine fournissent une récolte d'infos beaucoup plus fiable.

Amis jusqu'à un certain point

En 2013 éclata le scandale Prism du nom d'un service d'écoute de la NSA qui ne se contentait pas d'espionner les eurotocrates à Bruxelles. Il écoutait aussi les représentations diplomatiques de l'Europe et de ses diverses composantes en poste à Washington et à l'ONU. Pour croiser les données. « Et défendre les intérêts de l'Amérique » a reconnu sans complexe Barack Obama.

« On est amis et alliés, mais vous faites pareil ! » Une réponse sans détour aux exigences d'une explication claire formulée par l'inénarrable Michel Barnier et le non moins cocasse Martin Schulz. J'imagine le tumulte si les propos d'Obama avaient été tenus par Trump !

La riposte de l'UE a été à la hauteur de la perfidie. L'incroyable José Manuel Barroso, a donné instruction aux services (in)compétents de la Commission de procéder à une inspection et une vérification de sécurité approfondies. Il a mandaté des inspecteurs de la police secrète belge pour examiner les bâtiments, tandis qu'un comité Théodule de plus était créé. Subdivisé en bureaux de haute réflexion stratégique. Eux même se dédoublant en groupes de travail tactiques.

Pour recueillir les secrets les plus intéressants

On pourrait croire que les délibérations politiciennes sur les orientations communes, les réserves ou les désaccords des uns et des autres, pourraient intéresser des États qui n'ont pas eu la chance d'être cooptés au banquet de l'Eurocrature. Ou que des projets de développement économique ou de recherche technologique à forte valeur ajoutée pourraient captiver des gens en charge d'intérêts industriels et financiers.

Certes ces infos ne sont pas négligeables pour d'éventuels partenaires, concurrents ou futurs contractants, soucieux d'affiner leur stratégie, de savoir jusqu'où aller trop loin dans la discussion et désireux d'ajuster leurs prétentions financières. Mais il serait bien naïf de croire qu'ils n'attendent ces données que de l'espionnage clandestin.

Des espions visibles mais insoupçonnables sont déjà dans la place, parmi la ribambelle de conseillers, d'attachés, d'experts et de fondés de pouvoirs. Bavards ou vantards. Stupides ou cupides. Ils savent tout, avant les délibérations, puisque ce sont eux qui finalisent les projets avec le concours des lobbyistes (parfois sous leur dictée) et rédigent les discours qui seront présentés en séance par des matamores européistes se donnant l'air inspiré devant les caméras.

Il faudrait chercher parmi cette foultitude de collaborateurs mais ce n'est pas facile. Les uns sont protégés par leur statut de fonctionnaires quasi-inamovibles, les autres bénéficient de contrats en béton armé, ou de renvois d'ascenseur politiques. Tous sont couverts par leurs patrons aussi pusillanimes qu'incompétents. Lesquels ont tellement besoin de leurs connaissances pour briller en séance, et en conférence de presse, qu'ils préfèrent ne pas trop creuser pour connaître les recettes de cuisine des démonstrations dont ils prendront connaissance au dernier moment.

Il n'y a pas que les tiroirs et les ordinateurs des hiérarques qui intéressent les espions.

Edward Snowden a révélé que le programme d'espionnage américain ne se focalisait pas uniquement sur les institutions et les hiérarques européistes, et les chefs d'États ou de gouvernement étrangers. Un système protéiforme aux multiples ramifications a permis également la collecte de données personnelles sur des millions de citoyens et d'entreprises. Liés de près ou de loin à l'Euro dictature. Et susceptibles de nuire, ou de devenir un jour des alliés ou des partenaires des USA.

Même si, dans un premier temps, les secrets les plus intéressants parce qu'utilisables de suite, sont ceux permettant d'exercer une pression sur les eurotocrates qui ont un semblant de pouvoir au sein des commissions et des bureaux spécialisés, et beaucoup de potentiel quand ils œuvrent ensemble au sein d'une structure stratégique.

Untel manifeste une appétence coupable pour les petits garçons ou les petites filles. Untel autre a des comptes à régler avec des adversaires politiques, ou des concurrents de son camp, attendant d'en éliminer un pour prendre sa place... Il sera prêt à s'allier avec la première personne utile sans trop s'occuper de son pedigree.

Un troisième récolte des avantages en nature dont il a la fatuité de se parer : costumes et chaussures sur mesure, voitures de sport ou yachts « prêtés », vacances exotiques sous l'appellation de voyages d'études... Un quatrième récolte des pots de vin (plutôt des tonneaux d'ailleurs) qu'il est assez bête pour dépenser ostensiblement en compagnie de call girls et de voyous flamboyants. Ou il est un joueur compulsif client assidu des tripots clandestins où il laisse des ardoises impressionnantes.

Un cinquième fricote avec une puissance étrangère, par idéologie, par conviction, par haine de son pays et de sa culture (travers bien français) ou par amour. On ne trouve pas les belles espionnes que dans les films. Le technocrate avachi et bedonnant habitué aux laissées pour compte faute de mieux, ne sait plus ce qui lui arrive quand une bombe anatomique lui explose au nez.

Bisounours pour commencer, Musclor après...

Officiellement l'espionnage entre amis, c'est pour piéger des terroristes. Il y a sûrement une part de vérité dans cette assertion. On a vu récemment comment les islamistes parvenaient à infiltrer les services de sécurité de l'État français. Et comment naguère les communistes avaient réussi à placer auprès de Willy Brandt, au plus haut niveau de la chancellerie, Günter Guillaume. Un maître-espion de la stasi qui, dénoncé, put encore berner pendant un an les services allemands qui ne voulaient pas admettre leur incompétence.

À une époque où en France, des communistes naturalisés de fraîche date, avaient réussi à occuper des postes-clés à la préfecture de police, au ministère de la défense et à la justice militaire... De Gaulle et Pompidou exigèrent une surabondance de preuves pour y croire !

Dans cette perspective, un regard extérieur peut être l'antidote contre la routine, l'assoupissement de la vigilance et les blessures d'ego. Surtout quand on dispose des possibilités de dizaines de millions d'écoutes canalisées par des mots clés et des lambeaux de phrases appliqués à des profils prédéterminés.

Mais ne nous leurrons pas. Nous sommes tous en guerre économique. C'est chacun pour soi, chacun contre tous les autres. Les alliances sont éphémères et la parole donnée est faite pour être trahie. Chaque pays et chaque grande entreprise veut maintenir son développement et augmenter son chiffre d'affaires. Ainsi un contrat décroché par Airbus va apporter du travail et de la marge financière à divers pays européens au détriment de Boeing. Le même contrat récupéré par Boeing qui aura offert de meilleures conditions à l'acheteur c'est plus de travail, de marges et de croissance pour les Américains.

Et c'est valable dans tous les domaines. Les tentatives de connaître les projets et les dispositions d'esprit de l'autre ont toujours servi à préparer les négociations et à les mener avec de meilleures chances de réussite. Au plan du renseignement, la guerre économique ne s'embarrasse pas plus de scrupules que celle des champs de bataille.

L'Eurocrature a décidé d'informer ses hiérarques, ses hauts et bas fonctionnaires, et ses élus qui font de la figuration à Bruxelles.

Des sessions de sensibilisation ont été organisées pour leur enseigner les bases de la prudence : ne pas parler avec n'importe qui (on dit ça aussi aux enfants) ne pas copiner avec le premier venu, ne pas cliquer sur les pièces jointes des mails... En cas de doute, demander une enquête succincte sur la personne trop curieuse qui vient d'entrer dans votre vie ou dans votre lit. Et solliciter l'aide d'informaticiens pour diagnostiquer votre ordi de temps à autre.

Fin 2018 on est passé à la vitesse supérieure. Les ministres de la Défense des 25 États membres de l’Union européenne ont décidé de créer une école d’intelligence, au sens anglais du mot. Même si la Grande-Bretagne n’est pas signataire du projet.

Vers des agents secrets européens

Il est prévu de développer des compétences en matière de cyberguerre en faisant comme le FBI et le FSB qui recyclent des hackers repentis. Mais aussi de renforcer la formation des agents de terrain et de surveillance des installations supervisant les opérations maritimes et aériennes, notamment avec l’utilisation de drones.

Cette école de la guerre de l'ombre aura aussi pour objectif de former des agents secrets européens, en coopération avec l’OTAN et les agences de renseignement des différents États membres. La création de cette école européenne d’espionnage a été rendue possible par le brexit. Parce que jusqu'alors, la Grande-Bretagne, membre du « Five Eyes » s’y opposait. Au nom de la règle de l'unanimité pour ce genre de décisions.

La Five Eyes Intelligence Alliance rassemble outre le Royaume désuni, les USA, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande... Des gens qui ont une culture commune d'usage de la force contre leurs ennemis, sans états d'âme. Ils ont toujours refusé de laisser entrer le loup dans la bergerie. En l'occurrence la France jugée peu fiable avec sa culture collabo et ses dirigeants lunatiques. Un pays qui a peur de son ombre, cède aux chantages, pratique les retournements d'alliances, et est investi par les islamistes comme il était naguère noyauté par les communistes.

Chaque pays de l'Eurocrature s’est vu déléguer des spécialités

L'école européenne des espions sera-t-elle plus performante que les 17 projets de coopération structurée permanente (PESCO) dont elle découle et qui, jusqu'à présent n'ont pas produit grand chose en raison de l'opposition de Merkel à tout ce qui de près ou de loin, ressemblerait à une défense européenne ?

Aux dernières nouvelles l'Allemagne s'occuperait de la conception de drones de surveillance sur terre et sur mer à vocation de sauvetage et d'anti-criminalité... La France et la Suède géreraient le projet BLOS (Beyond Line of Sight) afin de créer une nouvelle génération de missiles de croisière. L’Italie travaillerait sur un système automatisé anti-drones, et anti micro-drones. L’Estonie managerait un système de navigation cybersécurisé pour faciliter la planification des itinéraires et des missions. Et la Tchéquie dirigerait un programme de développement des options de riposte en cas de cyberguerre.

Mais certains aspects de ce projet posent déjà problème.

Ainsi la Grèce serait en charge de diriger l'école d'espionnage avec l’aide de Chypre, et assurerait également la formation des pilotes et équipages d’hélicoptères en conditions critiques. Or ces deux pays entretiennent des liens étroits avec la Russie. Tout en étant en froid depuis des lustres avec les Turcs, nouveaux amis des Russes.

En outre, on n'envisage pas de couper le cordon ombilical avec l'OTAN qui pourrait jouer un rôle de super consultant ! Sans se mêler des affaires européennes ? Quand la réaction pour le moins complaisante de cette organisation à l'égard de la Turquie, suscite déjà de nombreuses questions. Comment peut-on rester alliés d'une dictature adoptant une attitude ambiguë envers le terrorisme islamique, et exerçant des chantages sur les pays européens menacés de submersion par des tsunamis d'immigrés ?

L’école commune du renseignement de l’UE devrait offrir un enseignement et une formation aux disciplines du renseignement et dans d’autres domaines spécifiques à ses élèves. L'intention semble bonne. Mais comment va-t-on recruter ces futurs espions ? Pas parmi les damoiseaux effarouchés de l'ENA et les freluquets de la finance, j'imagine. Même comme analystes, je ne leur ferais pas confiance.

Il ne faudra pas oublier : avant de recruter un espion, on étudie son pedigree et celui des personnes évoluant dans son environnement. Si vous avez une copine Nord Coréenne ou Iranienne, ça peut constituer un handicap. Idem si votre frère est un skinhead ou un proxénète ou fréquente assidûment une mosquée salafiste. À l'inverse ce peut être un avantage si vous prouvez que vous pouvez le retourner.

Et une fois qu'on aura réussi à remplir un amphi de baroudeurs 100% clean, dans quel sens va-t-on améliorer leurs performances ? Tir instinctif, snipers, explosifs, parachutisme, nageurs de combat, neutralisation silencieuse de l'ennemi... Mais aussi psychologie criminelle, infiltration des groupes terroristes, simulations d'assauts ? Dans des centres en dur ou sur ordis ? Ou pour ceux que l'action brutale rebute : hacking, veille digitale, langues étrangères, décryptage, stéganographie, brouillage ?

Difficile d'en savoir plus. Puisque c'est top secret. Mais j'investigue !

Moins de 35 ans, bac + 4, sportif, traversez la rue et devenez espion :

https://start.lesechos.fr/emploi-stages/reseau-carriere/les-services-secrets-recrutent-voici-les-profils-recherches-13241.php

Ou espion spécialisé en intelligence économique :

https://www.eeie.fr/

Les agents secrets belges