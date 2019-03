Esprits progressistes : en résistance !

Ma belle et pauvre Italie ! Entre quelles mains es-tu ? Tu as réussi à m'apprivoiser voici vingt-cinq ans. Je t'aime au point d'avoir étudié à l'Université pour devenir "italianiste", d'avoir fait de l'italien une langue courante, d'écrire des livres qui t'englobent. Ta beauté est époustouflante, ton patrimoine artistique le plus riche au monde.

Et je tombe, aujourd'hui, sur une information repoussante : du 29 au 31 mars prochains se tiendra à Vérone le "World Congress of families", un rassemblement nauséabond qui, sous le couvert déjà douteux de vouloir "défendre"la famille traditionnelle, fera la promotion de la haine de l'homosexuel, du divorcé, de qui soutient le droit à l'avortement. La rencontre est portée par le ministre de la famille Fontana, il semble que les ministres Salvini, Bussetti, le sénateur Pillon, la leader politique Melloni pourraient y intervenir, selon des articles sur Internet. La Commune, la province de vérone, la Région de Vénétie donnent leur soutien.

Ce meeting va à l'encontre des valeurs de la Constitution. Notons que le WCF est un lobby chrétien américain conservateur. Il est : contre les droits des personnes homosexuelles ou transsexuelles, l'adoption d'enfants par ces personnes, favorable à la criminilisation des homosexuels, contre l'avortement considéré par lui comme un crime, les mères porteuses, le divorce, demandeur d'une culture familiale basée sur la religion (chrétienne) vue comme fondement d'une vie de famille.

Meme au Moyen Age, on évitait de tenie de tels propos. En plus du "back to the past" sidérant, on constate un irrespect total pour qui a décidé de ne pas avoir d'enfant, une marginalisation de qui ne peut avoir d'enfant, une prise de possession du corps de la femme, ... Cette réalité, toutefois, n'est pas l'objet de cet article. La question, cette fois, est : comment des autorités peuvent-elles promouvoir un événement aussi dégradant ? Comme l'affirme Francesca Chiavacci, la présidente de l'Arci national, en concomitance avec des organisations tels Arcigay, Agedo, Certi diritti, Mario Mieli, Famiglie Arcobaleno, All out, Non Una di meno, après avoir mis sur pied une contre-manifestation, le gouvernement ne peut soutenir en aucune façon ce congrès, qui alimentera uniquement la haine et la discrimination. Le palais Chigi a pris des distances. Il a communqué que la présence annoncée du ministre Fontana relève d'une initiative personnelle.

Un comité, adepte du congrès, revendique : défendons nos enfants ! En effet, défendons nos enfants et défendons-nous d'une telle rétrogression, celle qui ne peut qu'augmenter la déliquescence et la dégénérescence de nos sociétés !

Françoise Beck