Est-ce que les armes de l’Otan données à l’Ukraine vont surgir dans les émeutes en France ?

Depuis la mort de Naël, 17 ans, à Nanterre mardi dernier au matin tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer, l’embrasement général de la France a lieu. Des voitures, des magasins, des banques, des commissariats, des mairies, des écoles, des bus, des tramways sont brûlés dans trois nuits d’émeutes. Des magasins, des centres commerciaux, des boutiques, sont pillés et des lynchages ont eu lieu. La prison de Fresnes a même été attaquée. Le pillage est un acte de guerre ou de banditisme de masse. La France est bien dans un état de guerre. Est-ce une guerre civile ou une guerre avec des « enclaves étrangères » en France, comme l’évoque Eric Zemmour ?

Guerre civile ? Les habitants de France, les médias, les responsables politiques, parlent de la guerre civile en France. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont d’abord commencé dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, mardi 27 juin, pour se répandre dans plusieurs villes en France qui connaissent déjà trois jours de révolte. « Les émeutes révèlent la guerre civile qui couve depuis des années. À force de renoncement et de lâcheté, Macron et son gouvernement ne maîtrisent plus rien ! Restaurons l'autorité de l'État », a tweeté Nicolas, Dupont-Aignan, président de Debout la France et député à l’Assemblée nationale. « Lors des émeutes de 2005, j'avais adjuré nos gouvernants d'envoyer l'armée chercher les kalachnikovs dans les caves des banlieues. On m'a ri au nez. Aujourd'hui, nous sommes en pré-guerre civile et nous avons un Président pétochard qui a lâché sa police », a déclaré Philippe de Villiers, ancien ministre, ancien député. Les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises avaient commencé à Clichy-sous-Bois à la suite de la mort de deux adolescents. Déjà, la menace de la présence de kalachnikovs pesait sur la paix civile en France.

Aujourd’hui, avec le conflit en Ukraine et les armes envoyées par l’Otan en Ukraine, le risque est de voir ses armes être employées en France, justement, dans les émeutes actuelles. « Cette nuit, les enclaves étrangères ont encore montré de quoi elles étaient capables : émeutes, attaques, incendies, pillages, saccage des services publics que nous finançons par milliards depuis tant d’années. Comme toujours, c’est la soumission qui excite les criminels. Celle du gouvernement et de la gauche a une immense part de responsabilité. Seule la fermeté pourra ramener l’ordre et la paix. Je réclame la mise en place de l’état d’urgence dès ce soir », a tweeté Eric Zemmour, président de Reconquête.

Observateur Continental notait, également, que le président des Républicains (LR) appelle à déclencher l’état d’urgence en France. « Pendant que Macron fait le beau à Marseille, des heurts éclatent un peu partout dans les Hauts de Seine : la guérilla civile approche ! », a aussi tweeté le député européen Gilbert Collard au début des événements.

Des armes de l’Otan pour l’Ukraine en Europe. « Des armes fournies à l'Ukraine sont déjà apparues sur le marché noir européen », a averti en avril dernier Observateur Continental citant Europol qui a déclaré que « la prolifération d'armes à feu et d'explosifs en Ukraine pourrait entraîner une augmentation du trafic illégal d'armes à feu et de munitions dans l'UE le long des itinéraires de contrebande établis et via les plateformes en ligne ». Cela concerne des AR-15, des armes modernes et celles déjà utilisées par l’armée ukrainienne, les kalachnikovs sans oublier les missiles Javelin ou Stinger.

Le Parisien a fait savoir ce 28 juin que des gérants d’auto-écoles en Seine-Saint-Denis vendaient des fusils d’assaut dans les cités. Une affaire de trafic d’armes de guerre provenant de l’Europe de l’Est a, ainsi, été mise au jour pendant ces émeutes. Le quotidien français note que « le constat fait désormais partie du quotidien des forces de sécurité en région parisienne ».

Guere civile ou guerre avec des enclaves étrangères ? De nombreux pillages ont eu lieu dans ces émeutes actuelles. Est-ce que les émeutes vont encore aller plus loin, au-delà des pillages et des incendies de voitures pour prendre la forme de la guerre civile si souvent évoquée, notamment avec l’emploi des armes de guerre envoyées en Ukraine par l’Otan ? Ou, est-ce que la France est confrontée à une guerre avec des enclaves étrangères sur son sol ?

Eric Zemmour a tweeté : « Les policiers français sont les grandes victimes de notre politique migratoire. Le pouvoir leur donne une mission impossible : assurer l’ordre dans des enclaves étrangères, mais il leur crache dessus à chaque fois que l’heure est grave ». Les pillages et les lynchages observés durant cette dernière nuit sont selon le Code pénal français des actes de guerre : « Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité ».

Pierre Duval

