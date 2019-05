ET ALORS ???

Petite parodie de la célèbre réaction d'un chef de file politique mis en cause dans des malversations... Élection après élection, l'éternelle chanson du "on a gagné, les doigts dans l'nez !!" - je laisse la suite à votre imagination - retentit de par les rues ou les plateaux télé qui prennent un soin malin de ménager la chèvre et le choux quand il s'agit de personnes amies, alors que la 22 long rifle, que dis-je, le GECAL50 est sorti pour les candidats ne cadrant pas trop avec le consensus habituel des médias dits "main stream".

Je vais essayer de vous présenter une analyse du scrutin de Dimanche, vue par un clampin de la rue - moi - militant politique malgré tout et quelque peu observateur. Là, bien sûr, les idiots de service, généralement hostiles à la liberté d'expression, vont crier à la vantardise si ce n'est au souci de chevilles qui se dilatent... Bref, pas grave de toute façon, j'attends un article sensé et beaucoup plus éclairé de ceux qui contesteront mon point de vue.

Là, tout de suite, ça va en calmer pas mal !!

Que s'est-il passé ? Une grande nouveauté. Si, si, j'insiste !!

Depuis 1981, on n'avait jamais vu ça. Un gouvernement en place qui assois sa "légitimité" sur une opposition à la Tartuffe entre le camp du "bien" et celui du "mal". Cela me fait penser à un système anglo-saxon que l'on appelle le bipartisme.

Selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre des camps, l'autre représente systématiquement "le mal"... Au RN, l'opposant est même "le mâle" !! Bah oui, tiens, le patron du RN, in fine, c'est bien une patronne, donc... Parce que si vous pensez que ce brave Jordan va s'émanciper des griffes de la cheffe, je veux pas dire, mais les désillusions à la Philippot ne vont pas tarder.

Ce scrutin a donc été mené, à tous les moments de la campagne, qu'elle soit médiatique ou par les politiques, sur une opposition de fait entre le RN et LREM. Tous les autres partis n'étant là que pour figuration, juste histoire de montrer qu'on n'était pas outre Atlantique.

Mais la survie du groupe de l'impétrant de l'Élyzée étant à ce prix, il fallait bien insister, bien lourdement, sur la nécessité d'un "rassemblement" le plus large possible autour de sa seigneurie pour combattre l'ennemi juré (tu parles Charles !!) qu'est le Rassemblement National. Je pourrais reprendre la même phrase dans l'autre sens que cela ne changerait rien. Quid d'un programme à Bruxelles, quelles ont été les avancées brillantes à l'UE que pourrait revendiquer le groupe d'extrême droite ? Mystère et boule de gomme.

L'élection aux européennes a été réduit de fait à un référendum "pour ou contre" Macron et LREM. Et les affiches n'ont en rien démenti ce fait. Du moins, vers chez moi.

Les Gilets Jaunes eux-mêmes, alors que leurs revendications ne collaient pas pour la plupart avec la ligne économique et sociale (?) du RN, ont apporté assez massivement leur suffrage au candidat Jordan Bardella. Je suis tombé sur un micro-trottoir dans une manif où la grande majorité des GJ expliquait que voter RN était la seule solution possible pour éliminer Macron.

Ridicule. S'imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde que le résultat de Dimanche allait infléchir d'un iota la ligne politique de Jupiter le tout puissant tenait de la naïveté crasse. Même mon épouse qui ne s'intéresse pas à tout ce micmac m'a tenu le propos. Macron ? Les européennes ? Il n'en a rien à fou... !! Il ne changera pas d'un millimètre !!

Et de rire en voyant cette chère dame blonde demander au grand chef une dissolution de l'Assemblée Nationale en cas de défaite. Compte là-dessus et bois de l'eau ma chère !!

Et c'est là, sans être grand voyant extra lucide que l'on comprends que les partis de gouvernement vivent en symbiose avec leur "meilleur ennemi", un peu comme ces magnifiques orchidées accrochées sur les troncs des arbres dans les pays tropicaux.

La survie de l'un ne tient que par la présence de l'autre.

A aucun moment le Rassemblement National ne sera un parti de pouvoir, car si cela devenait le cas un jour, rien de toutes ces facéties programmatiques ne serait réellement applicable en réalité. Les mesures désirées s'égrènent au fil du temps, un coup dans le zig, un coup dans le zag, suivant l'humeur du moment, mais la ligne directive globale - hormis le "problème" de l'immigration - reste très accidentée. Beaucoup de petites gens rattachent leur espoir à la traîne d'une formation dont le seul objectif réel est de préserver les acquis des nantis sans jamais accorder quelque chose de conséquent au citoyen modeste. D'ailleurs, il est simple de voir que la hausse du SMIC, le retour de l'ISF ou autre joyeuseté ne correspondent évidemment pas aux dirigeants du RN.

Pour parler des seconds couteaux...

Un petit piège à c..s cette histoire d'EELV !! Si, sur le fond, la volonté louable des citoyens de mettre l'écologie au cœur du débat est à souligner, il y a quand même une vérité qu'il faut regarder en face.

Avant ce genre de scrutin, il y a un passage obligatoire pour les candidats français, à un grand oral organisé par les vrais dirigeants du pays France, je nommerais le MEDEF !!

Et là, grande surprise, le meilleur de tous les orateurs a été sans contestation possible, non pas Loiseau, non pas Bellamy, non pas Bardella, mais Jadot "himself" !!

Ce qui laisse présager de la totale perméabilité entre le chef de file d'EELV et la présidence Macron. Je ne sais pas moi, mais mon petit doigt me dit que De Rugy devrait se méfier. Les clavettes de sécurité du siège éjectable ont été enlevées...

Bien sûr, pour la plupart des électeurs verts, cela serait peut-être interprété comme une trahison, mais comme dit le proverbe, ce n'est pas la girouette, c'est le vent qui tourne...

La France Insoumise a, je le constate, fait un score tout à fait moyen. En aparté, j'ai noté que même certains gilets jaunes ou autres sympathisants ont voté pour ce scrutin à l'extrême droite, en expliquant simplement que c'était pour barrer la route à Macron. Réaction épidermique, j'en conviens, mais qui a le mérite de redonner le sourire à ceux qui se sont inquiété du score de la présidentielle. La gauche à 20% en France, quel scandale !! Les rouges sont de retour, Chavez et Kim Jong Hun réunis au pouvoir... Je préfère en rire !!

A noter aussi qu'à l'opposé du RN (ex FN), La France Insoumise n'existait pas en tant que tel à l'élection de 2014, européennes qui avaient vu, si je ne me trompe, une victoire encore plus éclatante des nationalistes. Donc, à relativiser malgré tout. La barre des 10% aurait de toute façon pue être franchie si le duel annoncé Le Pen-Macron n'avait autant été mis en tête de gondole.

Les Républicains ont aussi pris une bonne raclée. C'est un fait. En s'annonçant "rassemblement (décidément !!) de la droite et du centre", il faut bien reconnaître que ça sentait "grave" le doublon avec LREM qui marche de Bayrou à Philippe, et quelques zestes du PS arrivistes et droitier de fait.

De façon globale, il faut quand même noter, ce que je fait, que la grande majorité des français vote à droite, il ne faut pas le nier. J'en conclurais donc, si la logique était respectée, que la situation globale du pays est tout à fait satisfaisante et l'argent coule à flot un peu partout... Les vacances approchent et ce ne sera probablement pas le prix du carburant, flirtant parfois avec les deux euros, qui causera de souci à tout le monde.

Je garde donc une note d'optimisme pour la suite des évènements, d'autant plus que Jupiter a décidé d'amplifier encore l'impact et la cadence de ses mesures libérales. Ça ne peut qu'aller mieux !!

L'impression du gars qui a sauté du 21ème étage par la fenêtre et qui dit, en passant au niveau du 2ème, "jusqu'ici tout va bien" !!

Sur cette note d'humour, je vais vous laisser reprendre mon analyse et donner votre version des faits.

Les trolls habituels seront bien sûr les bienvenus, je note à chaque fois de nouveaux noms d'oiseaux qui ont le mérite de m'amuser...

Insoumisement vôtre !!