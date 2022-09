Et après nous le déluge ?

En réalité rien ne change, rien n’a jamais changé, et rien ne changera jamais : l’argent permet d’accéder au pouvoir, et le pouvoir permet de faire de l’argent. Les riches ont donc le pouvoir et ils sont prêts à tout pour le conserver. La preuve ? Persone ne les oblige à tout garder, et ils refusent pourtant volontairement -et en pleine connaissance de la situation économique- de partager

Ainsi, et même si les riches sont -logiquement- les premiers responsables du déréglement climatique, ils refusent -et refuseront toujours- d’en assumer les conséquences. Pourtant, ils savent désormais de façon certaine que la situation n’est pas tenable et qu’avec le temps ce qu’ils nomment croissance est destiné à s’effondrer, car le capitalisme n’est PAS compatible avec l’écologie. Et comme les riches ne peuvent encore se passer de la planète, il faudra bien alors se séparer du capitalisme. On voudrait se réjouir ici de ce constat partagé en espérant -Hourra !!- que comme le capitalisme n’est pas non plus compatible avec la démocratie (je l’affirme ici) on va enfin pouvoir instaurer une 6ème République en accord avec les propositions de Bernard Friot, le communisme (qui EST la seule véritable démocratie) !

Non ? Pourquoi ?

Tout simplement parce qu’en démocratie les riches perdraient leur richesse ET leur pouvoir. Logiquement. Comment imaginez-vous qu’ils puissent encore être au pouvoir si nous étions en démocratie ? Si les riches achètent des médias c’est bien pour orienter l’opinion publique, afin qu’elle vote pour des politiques qui, en échange de ce soutien, feront voter les lois qui permettront aux riches de gagner toujours plus d’argent, et de payer toujours moins d’impôts. En échange, les « meilleurs » politiques sont autorisés à intégrer le monde des riches, sans doute pour être certains qu’ils ne réclament rien. Autrement nous aurions alors évidemment -et depuis longtemps !- ouvert les 3 ou 4 chambres de compensation comme ClearStream (là où transitent TOUTES les transactions financières du monde avec les noms et les adresses) pour faire cesser tous les agissements permettant à quelques uns de nuire au plus grand nombre. N’est-ce pas ?

Non, en vrai si les riches se sont résolus à se séparer du capitalisme, c’est uniquement pour le remplacer par la dictature. Pour pouvoir freiner le déréglement climatique tout en maintenant leur niveau de vie, les riches préparent le sacrifice du reste des libertés et des droits des peuples. Comme je le disais ailleurs, nous voyons aujourd’hui les gouvernements nous faire la leçon sur les « efforts » que nous devrions consentir pour « sauver » la planète, en refusant bien sûr systématiquement de faire la moindre concession.

Le PassClimat arrivera donc en complément technologique d’un contrôle et d’une surveillance permanents, déterminés par une idéologie de droits et de devoirs, et ce jusqu’à ce qu’il faudra bien alors appeler esclavage : car quand la carotte devient l’absence de bâton, qu’est-ce d’autre en vérité ?

Maintenant, si un jour il s’avérait que la technologie leur permette d’être autonomes sans bsoin d’esclaves ou que le climat ne leur permette plus de nourrir tout le monde sans se priver, alors ils finiront sans doute par se résoudre à sacrifier, par la guerre ou par la contrainte, en tous cas par la force, tous les Humains non-nécessaires à la satisfaction de leurs désirs. Comme ils l’ont toujours fait en réalité. Et on recommencera de zéro. Un tour complet. C’est ça la révolution ?

