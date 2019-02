Et bien non, ils mentent, le chômage en France ne baisse pas

@Paracétamol

en clair, ce qui baisse c’est le nombre d’ayant droits

quand on n’a pas encore travaillé, on ne peut pas « faire valoir ses droits » au chômage

autrement dit, le jour où plus aucun jeune ne trouvera d’emploi après ses études il n’y aura plus de travail, mais il n’y aura plus de chômeurs non plus.

il n’y aura plus que des sans-emploi, et donc sans salaires, sans pouvoir d’achat et sans capacité de consommation

il n’y aura plus rien et on pourra cultiver des topinambours