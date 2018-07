Et ça se Trump énormément...

@gueule de bois

je suis de votre avis grace a Trump de temps en temps apparaît au grand jour le comportement de l’empire us , empire inculte brutal prédateur peu soucieux de ses commensaux et traitant ses alliés en vassaux .

N’ayant pas le vernis culturel ni la chance d’être exotique comme obama Trump dit tout et son contraire mais tout crûment et non pas dissimulateur et sournois comme ses prédécesseurs .

Nous peuple d’Europe n’avons rien de bon a attendre de l empire us , comme disait Mitterrand qui n’a pas dis que des connerie les USA mene une guerre économique au reste du monde une guerre impitoyable une guerre a mort c’est pour cela qu’il est bon que face au USA Chine et Russe existe cela rappelle a ce monstre froids qu’il est mortel.

Aprés Trump ne nous est pas plus néfaste et bénéfique que ses prédécesseurs juste il est un brin plus brut de décoffrage un rien plus vulgaire et l’on conçoit aisément que cela décoiffe l’Autrice