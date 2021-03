Et ils veulent nous refaire le coup du vote utile !!

Je me demande combien de fois cela peut fonctionner ! Alors que dans un peu plus d’un an auront lieu les élections présidentielles (enfin normalement !), l’idée d’un deuxième tour entre le RN et la LREM est déjà diffusée partout comme acquise, avec comme corollaire habituel l’injonction pour tous les « Républicains » de faire front…. National ?

Bien entendu on va encore dire que ceux qui disent vouloir ne pas voter contre le diable RN seront ses suppôts non pas inconscients mais complices (puisqu’on les aura prévenus), et que tous ceux qui voteront Macron contre leur gré seront des héros permettant de sauver le pays, alors qu’ils seront une fois de plus que les cocus naïfs qui permettent, chaque fois et depuis des décennies, aux « moins pires » de se hisser au pouvoir ; à la force de la faiblesse des autres. Après le « moins pire » il y a eu le « un peu moins pire », puis le « un tout petit peu moins pire » avec aujourd’hui le « presque moins pire ». Au bout du chemin le fait que ce soit Le Pen ou Macron ne fera plus grande différence, on aura perdu de tous les côtés.

Il faut que cela cesse et comme il est trop tard pour remettre en question le mode de scrutin de cette présidentielle -qui arrange bien tous ceux qui se rêvent au deuxième tour face à Marine Le Pen pour l’emporter- nous allons nous à gauche devoir faire autre chose que d’habitude. OK

Et puisque les macronistes nous accusent de préférer Le Pen à Macron, prenons-les à leur propre jeu en inversant le processus : soulignons bien sûr que NON nous ne préférons pas Le Pen à Macron, mais cela n’est pas une raison pour laisser cet homme qui, lui, est prêt à faire monter Le Pen sur la deuxième marche (au risque de prendre la première) en espérant voler une deuxième fois le pouvoir par ce seul jeu de dupes. D’autant qu’il y a largement plus de points communs entre la politique conduite par Macron et celle désirée par Le Pen que tout ce à quoi aspire la vraie gauche (je précise vraie pour dire LFI, PC, NPA en gros, surtout pas PS et autres vendus à Macron)

Nous devons assumer publiquement, haut et fort, notre décision ferme et définitive que même en cas de duel/duo Le Pen/Macron nous ne voterons ni pour l’un ni pour l’autre : au choix du blanc ou de l’abstention, chacun fera comme il l’entend. Mais n’ayons pas peur de refuser ce choix qui ne nous convient pas, car en le répétant et en le criant de plus en plus fort il se peut que chacun revoit ses tactiques à l’aulne de cette nouvelle donne. Si Macron se rend compte que faire passer Le Pen au deuxième tour ne sera pas suffisant pour l’emporter il réfléchira à deux fois avant de lui faire la courte échelle. Si Le Pen s’aperçoit qu’elle ne peut pas miser sur Macron pour être au deuxième tour sans rien avoir à faire d’autre que regarder passer la campagne elle sera obligée également de se découvrir un peu plus. Cela mettra enfin chacun face à ses responsabilités.

En réalité leur seule peur n’est pas que la gauche soit « gangrenée » par les idées d’extrême-droite puisque ce sont eux qui les promeuvent depuis qu’ils sont au pouvoir, afin de donner bonne conscience à tous les bien-pensants qui se disent de gauche mais ne le sont plus et n’osent pas l’assumer. Leur seule peur c’est qu’on ne tombe pas dans leur piège à nouveau.

Il ne faut céder ni à la peur ni à la panique. Il faut cesser, pour ceux qui sont encore de gauche, de croire d’une part que l’union de la gauche n’est autre chose qu’une autre arnaque intellectuelle, car Mélenchon et Faure n’ont rien en commun. Et d’une autre qu’en votant autre chose que LFI ils feront gagner leurs idées.

Ce que je voudrais bien savoir maintenant, c’est ce qu’appelleront à voter tous les macronistes et autres « républicains » quand il s’agira de faire front contre Marine Le Pen avec Mélenchon au deuxième tour.

A bon entendeur…

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr