Et l’écoféminisme créa la femme hybride

"L'Amazonie, ma chatte, arrêtez de tout raser".

Ce seul slogan ne peut résumer l'écoféminisme, un mouvement né aux Etats-Unis en 1970. Greta Thunberg n'était pas encore de ce monde pas plus que la misandre Alice Coffin. Vous ne serez donc pas étonnés d'apprendre que les sorcières inspirent les écoféministes. Lorsque vous saurez que la "chasse aux sorcières" serait pour eux la preuve de la domination abusive du système patriarcal contre les femmes. Pour les écoféministes, l'oppression du mâle, la destruction de la nature, le réchauffement climatique et la mondialisation capitaliste, sont aussi insupportables que la pilule contraceptive.

La pilule qui était pourtant le symbole de la liberté pour la femme d'avant, est maintenant méprisée par les écoféministes qui considèrent problématique de "mettre de la chimie" dans leur corps, afin de ne pas s'opposer à la nature. Ces femmes sans doute favorables au coitus interruptus, seraient en raison des cycles, plus reliées au cosmos que les hommes.

En effet, comment ne pas remarquer l'influence de la Lune sur l'humeur de sa compagne.

Ceci dit, les machos genre Rambo pour qui l'écologie est "un truc de bonne femme", devraient se méfier d'une Delphine Batho qui envisage sérieusement une révolution écologique en vert et contre tous, armée de sa chère écotaxe. Mais qui, si les écologistes prenaient un jour le pouvoir, n'irait certainement pas jusqu'à la castration du mâle dans le but d'éradiquer la surpopulation, mais méfiance ! Car dans un pays, voire même une bonne partie du monde, lorsque les gouvernements peuvent imposer une interdiction générale de sortir ou un couvre-feu aux populations sans trop de contestations, à cause d'un virus. À tort ou à raison. Jusqu'où pourrait aller un pouvoir totalitaire vert foncé aux mains de collapsologues, sans se retrouver la tête au bout d'une pique ?

Pour info et se détendre un peu - Comment s'appelle la peur des femmes ?... la gynécophobie !

Maintenant, si l'auteur de cet article pouvait redevenir sérieux deux minutes...

C'est Françoise d’Eaubonne qui introduisit en 1974 le mot écoféminisme dans son ouvrage : "Le Féminisme ou la mort."

Ci-dessous un petit extrait d'un article de Cairn.Info pour essayer de mieux comprendre ce qu'est l'écoféminisme, composé d'ailleurs de courants différents.

"Est en cours actuellement un peu partout dans le monde une transformation des styles de vie et des pratiques politiques, à laquelle participent ces mobilisations écoféministes. La désaffection et la désillusion à l’égard des gouvernements représentatifs conduisent un nombre croissant de militant.e.s et de citoyen.ne.s à expérimenter de « nouvelles formes du politique », à se réclamer d’une « démocratie réelle » loin de l’État. En même temps se développent des formes de vie alternative, expériences collectives dans lesquelles s’inventent à la fois de nouveaux rapports sociaux et un nouveau rapport à la nature".

Pour continuer, pourquoi ne pas citer Régis Debray qui dans un essai donne une vision plutôt pessimiste sur l'évolution actuelle de la société, avec le risque d'excès de l'écologie radicale. L'écrivain parle de "Siècle vert" et également de "relève religieuse". Et le philosophe d'écrire avec une certaine ironie...

« l’ennemi principal n’est plus le patron mais la fumée d’usine ». « Au “Ah, ça ira ! Ça ira !” succède le “Ah, ça triera, ça triera” ».

En tout cas, bien malin qui peut dire à quoi ressemblera la société dans l'avenir. Une prévision optimiste serait la bienvenue même si elle est utopique.

Pour terminer, pourquoi pas méditer sur cette citation... "L'écologie est trop importante pour être confiée aux écologistes."

Mais alors à qui ?

