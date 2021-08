Et l’on nous videra aussi de notre âme

"« Jamais depuis le temps biblique ne s'était abattu sur nous fléau plus sournois, plus obscène, plus dégradant à tout prendre, que la gluante emprise bourgeoise. Classe plus sournoisement tyrannique, cupide, rapace, tartufière à bloc ! Moralisante et sauteuse ! Impassible et pleurnicharde ! De glace au malheur. Plus inassouvible ? plus morpione en privilèges ? Ça ne se peut pas ! Plus mesquine ? plus anémiante ? plus férue de richesses plus vides ? Enfin pourriture parfaite. »

Ainsi parlait… (écrivait !) le dérangeant Céline-Destouches. On ne s’en lasse pas. Du moins pour ceux qui ont encore des bolas ou des ovaires – comme on voudra – et osent encore essayer de penser par eux-mêmes. Se sortir de la puanteur doxatique qu’on nous balance à jet continu n’est pas donné à tout le monde. C’est qu’on s’y est habitué à la zizique radiophonique ou télévisuelle matinale ! Ça vous tient compagnie comme un clébard haletant qu’on va d’ailleurs consciencieusement enchaîner pour qu’il aille trimbaler son proprio dans le quartier où il ira décoqueter son étron du jour. Le clébard ou le maître, comme on voudra…

Même l’entité bourgeoise sus mentionnée par Ferdinand est toujours là. Si les aristos résiduels se sont transformé en passe-muraille – ou en organisateurs de jeux médiévaux façon Puy du Fou – l'esprit bourgeois sévit toujours et notre époque est aussi engageante qu’un ciel ante trombe. Les muselés continuent à vous mater d’un regard mauvais et suspicieux. S’rait pas un peu vous, le gueux qui refuse la génuflexion devant le dieu Covid, des fois ? La trouillasse a de beaux jours devant elle. On la sent partout… je ne vous parle même pas de la petite paranoïa rampante qui s’est emparée de la plupart des loquedus qui arpentent les hypermarchés, heureux de présenter un aussweiss pour bourrer leur caddy de merdes sous blister et truffées de conservateurs ! Faut dire qu’il a de la gueule le nouveau laissé-passer… beau comme un dessin labyrinthique qui pourrait finir dans la collection privée de B. Arnaud... Et les contrôleurs occasionnels – les sans boulots et sans dent qui ne trouvent plus de taf - s’en viennent jouer les petits kapos du Grand Commerce Global – "Vot' pass s'iou'plé ? aboie le contrôleur en CDD... le temps du pass qui ne passe pas... Après lui, ne vous inquiétez pas, le "crédit social" prendra le relais et ils seront encore nombreux ceux qui trouveront ça très bien parce que, vous comprenez, quoi merde, ils vont les plier les genoux ces rebelles du sabbah, non mais !!!

Ça manifeste dans toutes les villes, grandes et moyennes, du « territoire », comme disent les déterritorialisés pour ne pas avoir à sortir le joli mot de Pays de leur clapoir à statistiques remaniées et tordues. On ne s’emmerde plus dans ce beau monde qui rêve d’aseptisation totale. Pasteur doit avoir une série de turgescences inattendues dans sa tombe ! Mazette, qui eut pu imaginer qu’on en arriverait à faire dans le kärcher de poche sous forme de gel poisseux dont les gueux se tartinent sans limite !? Z’avez-pas le pass ? demande le médicastre emblousé de blanc du bout des lèvres qu’il/elle a de fort pincées… Heuuu… non…, répond le pas aligné qui tente de passer entre les mailles de la matrice en cours de tricotage planétaire. Et on le leur répète tout net ! Circulez ou présenter Pass… TINA ! There Is No Alternative avait lâché la dame dite de fer qui a pourtant fini comme n’importe quel tout-puissant-milliardaire-qui-rêve-d’immortalité, sous forme de cendre ou de compost pour jardin de bobo écolo. Comme quoi faut pas trop se la péter… le Réel vous revient dans la cafetière plus vite qu’un boomerang.

C’est qu’ils voudraient qu’on se fasse trouer la paillasse à répétition les hygiénistocrates ! Plus besoin de lancer des ordres de mobilisation pour expédier les jeunes débulbés à la riflette. Z’ont juste besoin de petites mains un peu partout… on embauche du vieux qui s’emmerde à la maison et du jeune futur chômeur longue durée pour assurer la revue des soumis. Le Revenu Universel est dans les cartons, là, sous la main manucurée des technocrates qui ont pris celle sur ce qu’on appelait hier encore des Etats Souverains.

Ahhh les chiens galeux ! C’est qu’ils s’entêtent avec leur Nouvel Ordre Mondial, leur transhumanisme qui n’a d’humaniste que la transe dans laquelle plonge les surpiqués du 21ème siècle et leur avatar à données encodées… la vie n’est plus en rose ni même en gris, mais en QR code ! Faut c’qui faut mes amis. On est dans la modernitude ou pas. Le progrès ça se nourrit du joyau niché quelque part au cœur du corps... on l'appelle l’Âme. Un peuple déspiritualisé n’est plus qu’une masse inerte prête à crever pour sauver sa peau pleine de vide. Elle se trimbale sous forme d'une enveloppe qu’elle confie aux Dr Mabuse de la technoscience et de la fusion corps/technonumérique. L’écho dans le grand vide de son corps n’en finit plus de se répéter à l’infini et se perd dans les cieux qu’elle craint de voir lui tomber sur le rab si elle n'optempère pas aux diktats du biopouvoir foucaldien.

On se prépare aux prochains cauchemars concoctés dans les cuisines puantes de l’arrière-boutique de la société planétaire. Au menu, la suite des « variants » covidiens dont les petits noms feront le bonheur artificiel des derniers poètes de la liquidation définitive. Le plat du jour aura un goût de climat réchauffé et les réchauffistes reviendront au proscenium du grand cirque global. La serveuse sera la môme Greta qui a cessé d’étudier pour se lancer dans la comm’ de la terreur « storytellée ». Pas exclu non plus que le dessert ait un fumet afghans. Z’êtes priés d’accueillir les nouveaux « réfugiés » des montagnes afghanes au risque d’être traités de méchants blancs responsables de tous les malheurs du monde. On est dans de beaux draps, pour sûr…

Il y a belles lurettes que des esprits qui savaient réfléchir et penser avaient vu venir de loin la bête immonde. Pas celle qui inonde le froc des Cassandre professionnels de la covidisation de tous, non, celle qui nous veut « du bien », celle qui s’approprie notre corps après avoir liquidé l’esprit et l’âme. Dernier territoire de la conquête du profit maximal, le corps humain est réifié jusqu’à la dernier cellule « spikisée ». Votre système immunitaire est une machinerie imparfaite. Le « grand penseur » Laurent Alexandre, qui attend impatiemment qu’on lui livre un conteneur plein d’azote liquide pour s’y plonger en attendant un futur radieux, vous le répète… vous êtes inutiles. Le grassouillet Hollande, le VRP de la Vespa nocturne, nous affirmait qu'on était déjà des sans ratiches, le Macron est passé maître dans l’art de diviser. La division a cela de génial c’est qu’elle permet de couper n’importe quelle miette en quatre pour jouer les généreux répartiteur ensuite. Le tyranillon élyséen y va ses ses allocutions préparées par ses communicants venus d'en-deça de l'intelligence. L’agence amer loque Mackinsey lui murmure à l’oreille tout ce qu’il doit dire et faire. « Je ne pourrai sans doute pas me représenter en 2022 parce que je vais devoir prendre des décisions impopulaires » disait le petit Narcisse à un journaleux qui espérait un scoop et une petite promotion par la même occasion. Ben oui... on a vu et surtout entendu... et le freluquet ira jusqu'au bout... y s'en fout, son trip, son kif, son crédo, son obsession, son ambition prochaine c'est d'être le Calife de la Nouvelle Europe ! En 2022, on nous servira une cooptée par les professionnels de la démocratie de pochette surprise. Elle piaffe déjà dans les écuries du NOM... le grand cirque va se poursuivre... installez-vous devant vos écrans en tout genre, ça va être du Hollywood puissance dix ! Vous ne regretterez ni d'être né ni d'avoir de la progéniture pleine d'espoir d'une vie meilleure.

On nous vole notre âme les amis ! Au s’cours, à l’aide au viol !! Non content de nous ramoner le tarin, d’exiger un CulR code pour vivre sous contrôle permanent, on nous siphonne par l’intérieur jusqu’aux tréfonds pour nous aspirer ce qui nous restait d'humanité. Ceux qui rêvaient de se débarrasser de toutes les entraves vont avoir une petite jouissance… la digitalisation intégrale est en passe (pass !) d’évacuer l’humanité tout entière du grouillement humains. Une enveloppe pleine de programmes algorithmés, pour sûr ça fait kiffer ! Les chacals ont l’avenir qui s’ouvre devant leur yeux ophidiens… À la rentrée, comme disent les animateurs du cauchemar sur écran, ça va barder… v’lan ! quelques LBD dans le poire des gilets jaunes mêlés aux gueux anti pass… quelques bonnes grosses bouffées de GIEC histoire de resserrer les sphincters trop relâchés… quelques actes terroristes bien torchés et ciblés et la machine à tuer les défenses immunitaires de l’esprit fera sa grande rentrée triomphale.

Mes amis, je vous laisse méditer à nos lendemains réchauffés, explosifs, hurlants, bouillonnants… la rebellitude estivale pourrait bien glisser dans le chaos (constructif ! assurent-ils) que certains appellent de tous leurs vœux depuis un bon moment… Ahhhh petit Zemmour, quand tu nous la contes ta guerre civile qui vient, on s'en lasse pas... !

En attendant, je m’en vais prendre soin de mon âme, je la sais éternelle, elle...

