Et la finance dit à Macron d’aller à Canossa...

@goc

vu à la tele comme ils disent

la réunion de tous les habituels « décideurs » face au président, avec juste à sa gauche...De Rugi

Bref on ne change rien, on sauve les ours polaires, et on fait payer la note

aux gafa(on me dit que cela va être difficile),aux riches( on me dit qu’ils sont partis, et ne reviendront plus) aux banques( on me dit que cela augmentera le prix de ce qu’ils appellent les services, dont par exemple les pénalités sur les découverts), aux bouchers( on me dit que la viande...) aux grandes surfaces( on me dit qu’elles sont plutôt mal en point) aux chinois(bonne chance), aux saoudiens(on medit que ça va pas être possible)aux ... ben j’sais plus moi

reste plus qu’à faire un peu de dettes, les allemands comprendront non ?

et puis les générations futures peuvent bien payer, on va leur laisser un climat réglé pile poil un environnement propre, agréable, débarrassé de tous ces trucs inutiles , les bagnoles, les iphone, les ... bre f tout quoi

et ils ne diront même pas merci, petits salopards