Et la médaille d’or de noyade budgétaire ...

Il y a des conjonctions de coordination gênantes. Par exemple être un nageur (certes amateur) et avoir débuté sa vie professionnelle (jadis) dans le contrôle de gestion. Cela conduit à se poser des questions aussi impertinentes que pertinentes. Ou vice-versa.

Il y a par exemple : quel est le coût du nettoyage de la Seine rapporté au temps effectif de baignade ?

Au numérateur, 1,5 Mia. d’euros. C’est le chiffre qui circule pour l’instant. Il est sans doute à parfaire, et peut-être faudrait-il, pour être exhaustif, rajouter le coût induit par l’échec de ce nettoyage. En effet, si les investigations de Médiapart sont conformes à la vérité, chaque athlète serait en droit de déposer une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, et ceux qui ont été malades pourraient songer à une qualification d’empoisonnement. Et réclamer des dommages et intérêts à la constellation d’organisateurs publics et privés qui sont responsables d’avoir fait nager ces athlètes dans un marigot qui n’est pas que financier.

Au dénominateur, il y a le temps passé par les athlètes dans la Seine. Pour les épreuves de triathlon, pour simplifier, autant prendre le chrono dans l’eau du premier, celui du dernier, faire la moyenne et multiplier par le nombre de participant. Cela donne une moyenne de 23 minutes 22 secondes pour les hommes , 25 minutes 33 secondes pour les femmes. Avec 55 participants à chaque épreuve, ça fait 21 heures 25 minutes et 10 secondes chez les hommes, et 23 heures 25 minutes et 42 secondes chez les femmes . Pour le relai mixte, l’auteur s’est montré incapable de trouver les chronos individuels dans l’eau sur internet, ils sont trop bien cachés ! Chaque athlète doit nager 300 mètres, estimons une moyenne de 1 minute 20 secondes sortie du chapeau au 100 mètres, soit 4 minutes par nageur, 16 minutes par équipe, il y en a 15, soit 4 heures dans l’eau pour tous les relayeurs . Total pour les triathlons : 48 heures 50 minutes 53 secondes.

Passons aux épreuves de marathon dans l’eau. 10 kilomètres à nager dans la Seine . Reprenons le même méthode, établir une moyenne entre le premier et le dernier (1 heure 57 minutes 15 secondes chez les hommes et 2 heures 15 minutes 18 secondes chez les femmes) multiplions par le nombre respectifs de participants, respectivement 25 et 24, nous obtenons des temps passés dans l’eau de 48 heures 51 minutes 28 secondes chez les hommes, et 54 heures 7 minutes 24 secondes chez les femmes. Total pour le marathon aquatique : 102 heures 58 minutes et 52 secondes.

Il serait injuste de ne pas compter les performances de Mesdames Oudéa-Castéra et Hidalgo, ainsi que celles de Messieurs Estanguet et Guillaume, bien que non chronométrées. Estimons le temps passé à 5 minutes par personne, soit 20 minutes pour nos 4 VIP.

Notre dénominateur est donc de 152 heures 9 minutes 45 secondes.

Soit un coût par personne de la minute de baignade de 164 298 euros et 4 cents. Soit environ 7 3/4 Smic annuel brut par personne et minute dans l’eau.

Noix de beurre sur le Kouign-amann , il convient de ne pas oublier que 174 Millions d’euros ont été investis dans un stade nautique flambant neuf à Saint-Denis. Enfin une piscine digne de ce nom à Paris où les bassins de 50 mètres sont rares et pas du tout adaptés à de telles compétitions, se réjouissait l’amateur ! Patatras, la jauge du public à Saint-Denis est insuffisante pour accueillir des courses en ligne lors de jeux olympiques, un recyclage temporaire (et sans doute coûteux) d’un stade de rugby à la Défense a donc été organisé. Coût des bassins : 26 millions d’euros , sans compter bien sûr la location du stade. Une paille !

Trois petites conclusions :

Il serait opportun de faire toute la lumière sur ces monstrueuses gabegies, et d’en tirer toutes les conclusions, y compris judiciaires, pour tous les décideurs privés ou publics, qu’ils soient élus ou fonctionnaires.

Je me plains très régulièrement des tarifs de piscine pratiqués par la communauté d’agglomération de Vannes et de leur évolution débridée, mais je remercie M. David Robo de nous éviter, dans ce cas précis, une telle ardoise.

La médaille d’or olympique de la gabegie idéologique est incontestablement remise à la France pour cette noyade budgétaire. Cocorico !

Post-scriptum : l’auteur ne s’offusquera pas d’être tenu pour un peine-à-jouir gnagnagna à fucker par certains édiles. La bave du crapaud, la blanche colombe, tout ça …

En Bretagne, il ne faut pas parler de cerise sur le gâteau …

