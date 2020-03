Et les Césars de la Politique du mois de Mars 2020 sont...

Pour vous faire supporter un peu mieux ce confinement, il faut garder le moral. Quoi de mieux que les Césars Cpolitic de ce mois ? Alors évidemment, le thème général est ce foutu coronavirus et le pouvoir en place. Difficile de faire autrement vu l’ampleur et les conséquences en cours et à venir.

César de la meilleure actrice décerné à Agnès Buzyn dans l’Art du Mensonge pour nous avoir fait croire jusqu’à début mars que tout était prêt dans les hôpitaux.

César du meilleur second rôle pour Edouard Philippe qui a couvert tous ces mensonges et qui en plus, en a profité pour faire inoculer le 49.3 de sa réforme des retraites, en guise de première réunion de crise. Nous n’oublierons jamais !

César du meilleur montage / démontage de nos acquis sociaux dans Zombieland pour ce pouvoir fasciste : ça frappe, ça tronçonne dans le code du travail et la Constitution…

Puisqu’on vous dit que c’est pour notre santé ! Les cadres en télétravail, les autres au boulot ! 60h par semaine. Finis les congés payés ! Et plus vite que ça !

César du meilleur costume : le Masque dans « 28 weeks later » ! Rappelez vous, au début de l’épidémie ça ne servait à rien, la preuve Macron n’en portait pas. Et maintenant, il faut en mettre. Sacrée si bête…

César du meilleur court métrage (2 mois max !) pour le film « Des cadavres à la pelle ». L’OMS avait prévenu dès le 23 janvier. Il aura fallu attendre la fin mars – soit 2 mois plein – pour des commandes de masques. Pire, nous atteignons le pic de l’épidémie en ce 29 mars, et il commence à manquer… de tout dans les hôpitaux. Cachez ces cadavres que nous ne saurions voir…

César du meilleur espoir féminin pour Brigitte Macron. Quel talent avouons-le ! Se faire détester par la France entière en quelques phrases par média interposé ! La cougar Marie Antoinette éprouve « des difficultés » dans son palais de l’Elysée et ses 13 hectares de jardins, à vivre dans le confinement. Si vous n’avez plus de pain…contentez-vous de la brioche !

César du meilleur scénario original pour « La Stratégie de l’Echec ». « Nul en tout et bon à rien » comme disait feu Coluche. Grand Stratège ? Non plutôt grosse buse !

Conflit d’intérêts et affaires judiciaires, Catastrophe de Lubrizol, Incendie de Notre Dame de Paris, Pandémie… ils nous auront tout fait et auront tout foiré ! Cerise sur le gâteau : un déficit public qui va exploser pour réparer leurs conneries multiples et variées.

Et dire qu’il reste encore 2 ans…

Prix de l’Innovation César et Techniques (et oui ça existe !) pour la troupe Macron, Philippe, Buzyn, Véran, Castaner, N’Diaye, Pénicaud et l’insupportable Cymes ! Question baratin, ces baratineurs de première en connaissent un rayon. Dire tout et son contraire parfois dans la même journée ! Rajoutez-y un culot éhonté, et là, cela confine au génie de la connerie humaine ! Du « Vous aurez du sang sur les mains » de Véran au « On se souviendra de ceux qui n’ont pas été à la hauteur » de Macron.

Justement Manu, on pense à toi tous les jours…

César du meilleur montage pour « Contagion ». Comme le dit justement l’affiche : « 2 mois après l’alerte de l’OMS, ils n’ont rien fait. Pire ils ont menti ». Que dire de plus ?

Ah si : 2300 morts en France dont une jeune fille de 16 ans et certainement une catastrophe sanitaire encore pire dans les EHPAD (morts non comptabilisés).

« Une simple grippette » osait dire Cymes… sauf que c'est 8 à 10 000 morts, mais par an !

César du meilleur son pour « Les Corniauds ». Près de 15 jours d’atermoiements pour savoir s’il fallait se confiner ou pas. Mi-mars, Macron recommandait encore d’aller au théâtre ! 2 jours après le confinement, le peuple français était traité d’irresponsable pour son absence de rigueur dans le confinement. En parallèle, Pénicaud et Lemaire imposaient au bon peuple d’aller quand même travailler ! Comique hein ?

César spécial pour cette équipe de Psycho, Nympho et de Blaireaux à la tête d’un Etat devenu fou et incapable de gérer la moindre crise. 1 seul mandat pour le boss. Pas plus…

César du meilleur acteur pour Emmanuel Macron dans « Le Traitre ». On attend avec impatience un jugement contre un tel énergumène prêt à mentir à son propre peuple pour le pouvoir et l’argent. Et maintenant il le sacrifie ! Pour les horreurs commises dans le cadre de sa fonction présidentielle, en tant que président de la République, il s’avère intouchable.

En revanche, ses saloperies avant son mandat, la vente douteuse d’Alstom à General Electric, lorsqu’il était conseiller de François Hollande puis ministre, l’opportunité est bien réelle !

Dans la crise du coronavirus, la Justice s'occupera plutôt des sous-fifres comme Philippe et Buzyn, comme pour l'affaire du sang contaminé.

Finissons par le César du meilleur film, pour « La Grande Vadrouille ». Et oui après un tel carnage, la seule chose que devraient faire nos deux zouaves Philippe et Macron, c’est de fuir le pays !