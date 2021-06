Et les Etats-Unis inventèrent le « choc des civilisations »...

Comment, du monde de la guerre froide, qui cristallisait les tensions internationales autour de questions politiques, en est-on venu à une rhétorique généralisée de conflits religieux et prétendument civilisationnels ?

Bernard Lewis (à droite) en 2007

Juste après la crise de Suez, en 1957, un universitaire britannique, Bernard Lewis, est invité par l’université Johns-Hopkins de Washington pour participer à un colloque sur les tensions au moyen-orient. Il surprendra l'auditoire par l'exposé de sa thèse : il évacue de l'équation les problèmes politiques, économiques, le nationalisme, le socialisme, et introduit, 35 ans avant Samuel Huntington, le concept de « choc des civilisations », aujourd'hui omniprésent dans les opinions occidentales. Il introduit la vision d'un monde séparé en blocs culturellement homogènes, un grand tout qui est l'occident, qui devra affronter un grand tout arabo-musulman, de par la nature même de ces derniers, à cause d'une sorte d'incompatibilité anthropologique.



Rappelons le contexte de Suez : lorsque Nasser, leader nationaliste arabe de l'Egypte, décide la nationalisation du canal de Suez, propriété franco-britannique. Une alliance tri-partite franco-israélo-britannique organise, en 1956, une attaque militaire contre l'Egypte pour l'en empêcher. Il faut garder en mémoire qu'a cette époque, Nasser n'est pas encore un allié du bloc communiste, et que le principal soutien de l'entité sioniste est la France, qui lui fournit les armements les plus modernes, chars, avions à réaction etc. Si l'opération militaire est un succès, sa conclusion politique est un désastre pour les Français et les Britanniques. En effet, Américains comme Soviétiques menacent les Européens de représailles s'ils n'abandonnent pas leurs prétentions. C'est une humiliation qui marque définitivement leur relégation au rang de puissances secondaires, tandis que 15 ans plus tôt, ils contrôlaient de gigantesques empires.



Ceci entraînera un virage dans les relations internationales [1], qui mettra des années à se concrétiser. Israéliens et Britanniques optent pour la solution pragmatique, admettre leur inféodation aux Etats-Unis, c'est-à-dire avec les plus forts. La France cherchera une « troisième voie », incarnée par de Gaulle et sa politique de souveraineté, qui se dégradera progressivement dès son éviction en 1969, facilitée, dit-on, par la CIA...



La thèse de Lewis a de quoi surprendre en 1957, alors que l'Egypte et les nations arabes en général poursuivent la construction de leurs identités nationales, résolument modernes, laïques, socialistes... L'heure est à l'électrification, l'industrialisation, l'émancipation des femmes.

Scène de rue à Damas, années 50. Défilé des troupes féminines de l'armée syrienne, années 50 La première équipe de football féminin du moyen-orient, à Alep, années 50





La carrière de Lewis ne s'arrête pas en 1957, bien au contraire. D'universitaire spécialiste de l'empire ottoman et du moyen-orient, il deviendra de plus en présent sur la scène idéologique, s'intéressant en premier lieu au conflit israélo-palestinien. Émigré aux Etats-Unis dans les années 1970, il enseigne à Princeton et conseille les autorités en matière de sécurité. Il poursuivra le développement de ses théories de « choc des civilisations », qui prennent un tour de plus en plus globalisant et manichéen. Alain Gresh (Monde diplomatique) résumera ironiquement le postulat de Lewis : « Il semble que Lewis a découvert un gène de l’islam, gène qui expliquera ce qui “les” [les musulmans] différencie du reste de l’humanité civilisée ». L'universitaire américain Edward Saïd dira lui : « Le cœur de l’idéologie de Lewis, à propos de l’islam est que celui-ci ne changera jamais, que toute approche politique, historique ou universitaire des musulmans doit commencer et se terminer par le fait que les musulmans sont des musulmans. » [2]

Lewis sera l'idéologue central de ceux qu'on appellera les néo-conservateurs. Paul Wolfowitz, qui lui rendra hommage publiquement à Tel Aviv en 2002 :

« Bernard Lewis nous a appris à comprendre l’histoire complexe et importante du Moyen-Orient et à l’utiliser pour nous guider vers une prochaine étape afin de construire un monde meilleur pour les prochaines générations. » [2]

Le journaliste américain Jacob Weisberg dira en 2007, à propos de Lewis : « il fut sans doute l'intellectuel le plus influent derrière l'invasion de l'Irak [en 2003] » [3]

Les civilisations, selon Huntington, directement inspiré par Lewis.

Lewis fut maintes fois critiqué pour son essentialisme forcené, où ni particularismes locaux, historiques ou ethniques ne semblent l’intéresser, sa vision ultra sélective de l'Histoire dans le développement de ses théories, ses simplifications outrancières et ses méthodologies douteuses. L'universitaire américain As'ad AbuKhalil (California State University) écrira : « Méthodologiquement, Lewis insiste pour qu'un acte terroriste pratiqué par un individu musulman doive être considéré comme du « terrorisme islamique », tandis que s'il est pratiqué par un Juif ou un Chrétien, cela ne peut jamais être décrit comme du terrorisme juif ou chrétien ». [6] Au fil du temps, le discours de Lewis sera de plus en plus imprégné de millénarisme apocalyptique. Dans un article du journal « The New Yorker », Ian Buruma écrit à propos des thèses de Lewis : « si un combat final entre les grandes religions est le résultat inévitable d'un affrontement millénaire, nous ferions bien de nous assurer d'être victorieux » [4]. Lewis lui-même rédigera en 2006 un curieux article dans le Wall Street Journal, autour du concept de « destruction mutuelle assurée » (dissuasion nucléaire), et note la correspondance de date d'une réponse attendue de la part de l'Iran sur le dossier nucléaire avec une fête religieuse islamique, et déclare : « ce serait un jour approprié pour la fin apocalyptique d'Israël, et si nécessaire, du monde » [5]

Lewis est décédé en 2018, aux Etats-Unis, il est enterré à Tel Aviv. Force est de constater que, si le personnage n'est pas très célèbre, ses théories ont désormais un succès remarquable, et pas seulement aux E-U et dans l'entité sioniste. On remarquera également, dans ce schéma d'affrontement apocalyptique final entre « civilisations », en fait religions, une forte ressemblance avec l'Armageddon des évangélistes américains.

Et ça n'est certainement pas un hasard. Cette doctrine typiquement américaine, et désormais massivement exportée, se base sur une lecture littérale du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Une définition sommaire se résume à ceci :

Pour ces églises évangéliques, les événements actuels au Proche-Orient s'inscrivent dans ce programme prophétique : l'instauration d’un ordre mondial satanique[...], le retour du peuple d’Israël à Jérusalem, la chute de Babylone (est-ce Bagdad ? Ou, disent certains, Téhéran ?), la grande bataille contre l’Antéchrist ("Armageddon"), des désastres naturels et au final, l’enlèvement au ciel des bons chrétiens et des juifs convertis. [7]



Jonathan Edwards (1703-1758) a été le théologien le plus déterminant dans la forme particulière de christianisme qui s'est développée aux Etats-Unis, l'évangélisme. Principal inspirateur du premier « Great Awakening » ou « grand réveil » de la ferveur religieuse dans les colonies britanniques d'Amérique. On retrouve mot pour mot sa pensée dans la rhétorique d'un G.W. Bush, dans ses élucubrations post-11 septembre. Celui-ci lancera sa grande « guerre contre le terrorisme » en illustrant abondamment son discours par des références au livre de l'Apocalypse. Jonathan Edwards est le principal théoricien de la centralité théologique de l'Armageddon, centralité qui justifie opportunément, aux yeux de nombreux États-uniens, la politique internationale du pays. Aussi bien l'alliance indéfectible avec l'entité sioniste, perçue comme nouveau royaume d'Israël, que la guerre sans merci livrée contre les populations du Moyen-Orient. Et je parle bien des populations du Moyen-Orient, et pas spécifiquement des musulmans, nous le verrons plus tard. En effet, il convient de revenir sur le discours d'Edwards, et sa description particulière des camps en présence lors de l'affrontement final.

Jonathan Edwards



Vers la fin de sa vie, il a multiplié les pamphlets contre l'islam. Vraisemblablement inspiré des écrits d'un autre théologien, le protestant suisse Johann Friedric Stapfer [8], dont la lecture -sélective- aboutira à sa condamnation définitive de l'islam. Puritain obsédé par le péché, ce n'est pas le rigorisme de la religion musulmane qu'il attaque, mais l'exact opposé. Taxés de libertins aux mœurs légères, il reprend en grande partie l'imaginaire de volupté caractéristique de la perception « mille et une nuits » de l'Orient au XVIIIe siècle. Théologiquement, il identifie le déisme unitaire de l'islam comme le pire danger contre le christianisme.



Ses considérations le conduisirent à identifier le monde islamique comme le « royaume du faux prophète », un des trois protagonistes malfaisants de l'Armageddon. Edwards identifie également le deuxième protagoniste malfaisant du combat final, l'allié du faux prophète, le royaume de « la bête ». Celui-ci est... Le catholicisme, et plus généralement les Églises chrétiennes « hérétiques ». Le troisième membre de la fausse trinité satanique, le royaume du dragon, regroupant le reste des religions non abrahamiques. [9]

L'intrication de la politique étrangère américaine avec ses conceptions religieuses est elle aussi très ancienne. La présence internationale des agents d'influence du pays remonte au XIXe siècle. A cette époque, la principale organisation missionnaire protestante « The American Board of Commissioners for Foreign Missions » (ABCFM) a déjà tissé un vaste réseau d'écoles, de dispensaires et de foyers protestants à travers le monde. Elle dispose pour la seule Syrie, en 1850, de plus de 1500 établissements, non seulement dans des zones musulmanes, mais également dans les communautés catholiques et orthodoxes. Lorsqu'en 1899, les E-U envahissent les Philippines, colonie Espagnole, un officiel justifiera l'opération en disant qu'elle vise à « apporter l'évangile aux Philippins »... Bien que ceux-ci fussent catholiques depuis plusieurs siècles. Nulle contradiction, puisque les catholiques sont de « faux chrétiens », les serviteurs du « royaume de la bête ».

Si l'anti-catholicisme s'est beaucoup atténué dans ses manifestations publiques à partir des années 1940, il n'en reste pas moins un élément central de l'idéologie des États-Unis, de la classe dominante et de ses institutions.

Caricature de la fin du XIXe, illustrant le « complot catholique » contre les Etats-Unis.



Ainsi, l'appareil idéologique contemporain des Etats-Unis marche sur deux jambes : une théorie « scientifique » et politique, apportée par B. Lewis et ses disciples universitaires, une théorie religieuse spécifiquement américaine, identitaire, consacrant le pays comme « nouvelle terre promise » et ses ressortissants comme nouveau « peuple élu », en s'accaparant le récit biblique.

Je place le lecteur qui serait enclin à adhérer à tout ou partie de la rhétorique du « choc des civilisations » devant ce dilemme : soit Lewis, et plus encore Edwards sont des « prophètes », puisque qu'ils ont tout deux formulé une théorie alors qu'elle n'avait pas encore de matérialité concrète, et la réalité a fini par les rejoindre, soit à l'inverse, ce sont eux qui ont influencé l'idéologie et la politique pour faire advenir la situation, pour fabriquer la réalité.

Article du journal « israëlien » Haaretz, paru en 2021.

Je considère qu'il est fondamental de poser la question en ces termes. Car si personne ne peut nier qu'une grande partie des tensions qu'on constate à travers le monde sont cristallisées autour de questions religieuses, admettre que c'est le résultat d'un choix, d'une politique objective, remet profondément en question l'attitude raisonnable et raisonné qu'on peut opposer à ces tensions.



En 2004, le journaliste du « New York Times Magazine » Ron Suskind, rapporte une étrange conversation qu'il a eu avec un proche du président G.W. Bush [10] :

« Nous sommes un empire désormais, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et lorsque vous étudiez cette réalité — comme vous le ferez, judicieusement — nous continuerons d'agir, créant d'autres réalités, que vous étudierez aussi, c'est ainsi que les choses se passeront. Nous sommes les acteurs de l'Histoire, et vous, vous tous, ne pourrez qu'étudier ce que nous faisons »

Dans un article de la revue du CNRS « Hermès » [11], paru en 2009 sous le titre « Choc des civilisations, choc des représentations et ruses de la raison médiatique », l'auteur dit :

après les attentats du 11 septembre 2001, les chaînes américaines, par l’intermédiaire de leurs réseaux dominants de couverture et de diffusion, se sont sur-imposés comme référents des autres grands médias occidentaux selon le schéma inapproprié, inadapté et idéologiquement fabriqué du « choc des civilisations » : le mal absolu venait du Proche et du Moyen-Orient dont il fallait se protéger et se différencier en faisant retour aux ethnotypes de l’orientalisme le plus éculé. Transposé sur le plan de la fabrication des images, cet impératif idéologique a fortement contribué à la fabrication d’un « choc des représentations ».

Je conclurai en répétant ceci : la « réalité » que vous observez dans les phénomènes mondiaux est un produit de synthèse. C'est le fruit d'une politique de long terme, dirigée par les Etats-Unis, et destinée à servir ses intérêts. La popularité de la théorie du choc des civilisations n'est que le reflet de l'hégémonie culturelle de ce pays, qui vise à éradiquer les particularismes nationaux, en particulier européens et plus spécialement encore français.



Ce sont toutes les dimensions de la culture qui sont assaillies et subverties. Le vocabulaire et la sémantique, par l'intrusion de plus en plus fréquente du globish, la nourriture, les pratiques sociales, l'explication de l'Histoire, la compréhension et la représentation du monde, la religion et la théologie, la philosophie, etc. La théorie du choc des civilisations, son découpage artificiel de zones prétendument similaires, qui nous rattache aux E-U, est la feuille de route de cette éradication de notre culture.