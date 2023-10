Et maintenant, l’enfer est à Gaza...

Y a des trucs que j’arrive pas à comprendre avec mes deux neurones.

Y a 15 jours, les zinfos causaient de grosses manifestations et grèves en Israel contre une réforme de la justice et que pas d’accord de gouvernement. Bon. La vie démocratique, quoi. Sans plus. le train train quotidien...

Le samedi suivant, avec plein de militaires israèliens en perm pour leur fête religieuse, décontractés et en famille, est organisée une rave techno en plein désert à quelques kilomètres de Gaza pour revendiquer la PAIX.

Et le Hamas de Gaza attaque de façon hallucinante, imprévue, un bon millier de morts, surtout des jeunes et des paysans. Et emporte presque 200 otages, les filmant. On ne pourra pas nier que le Hamas est un agresseur, assez salaud d’ailleurs, parce que les règles de la guerre, il connait pas.

Mais si Israel répond, c’est un crime. Si il suspend la livraison d’électicité, de bouffe, de carburant et médicaments, c’est la mort à Gaza, mais ça dit surtout que Gaza ne survit que grâce à Israel.

Et il y a une semaine le Hamas se plaint qu’on ne l’avertit plus des bombardements ! Non mais pardon, ça veut dire qu’il existe un canal de communication entre eux et Israel où on leur dit :« évacue tel immeuble, on va le péter. » quelques heures avant

. Quelle élégance dans cette guerre !