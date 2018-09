Et nous la regardons brûler...

@Rosemar





La catastrophe est pour bientôt et il y a bien des signes qui ne sauraient tromper. La chaleur est telle dans mon appartement que, chaque jour, trois ou quatre bouquins, dans ma bibliothèque, s’enflamment spontanément. Hier, c’était L’éloge de la folie d’Erasme, De la docte ignorance de Nicolas de Cues, et les fragments d’Héraclite. Je passe ma vie avec un extincteur dans les mains et je ne peux plus dormir un seul instant. Si les choses continuent ainsi et si la température continue à grimper, je vais devenir fou.