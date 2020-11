Et pendant ce temps-là, la Chine avance ses pions, tranquillement mais sûrement

Occupés qu’ils sont avec les votes américains réels ou fictifs, et avec la circulation d’un virus, réel ou fictif, les médias occidentaux n’ont pas relayé une information qui, pourtant, risque d’avoir des conséquences économiques importantes.

Un accord commercial présenté par ses concepteurs comme « le plus grand accord de libre-échange au monde » doit être signé ce week-end entre quinze pays d'Asie-Pacifique, dont la Chine et le Japon. Cet accord réduira les taxes douanières, renforcera les circuits d'approvisionnement en établissant des règles communes de traçabilité des produits et codifiera une nouvelle réglementation du commerce électronique.

Un « partenariat économique régional global » (RCEP) devrait être annoncé lors du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), organisé virtuellement par le Vietnam. Il concernera les dix états membres du groupe : Malaisie, Thaïlande, Philippines, Sultanat de Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Myanmar, Singapour, et Vietnam, et surtout les poids lourds que sont leurs « partenaires commerciaux » (ou plutôt « fournisseurs ») : Australie, Chine, Japon, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud.

Le nouveau bloc économique représentera environ un tiers du PIB et de la population mondiale et sera le premier accord de libre-échange incluant la Chine, le Japon et la Corée du Sud - les première, deuxième et quatrième économies d'Asie.

Les économies des pays concernés connaissent une croissance plus forte que celles du reste du monde, et cet accord devrait accélérer le processus.

L'Inde est le seul pays non partie prenante de cet accord à avoir été invité. Le régime Modi qui avait parié sur l’initiative antichinoise QUAD initiée par les États-Unis et prônée par le couple Trump-Pompeo avait ainsi perdu l’opportunité de participer aux préparatifs.

Le RCEP annonce l'aube d'un nouveau circuit commercial « post-Covid » dans la région du monde la plus dynamique économiquement. En s’excluant elle-même, l'Inde s’est tiré une balle dans le pied et rend service à sa pire ennemie, la Chine qui va de facto devenir le principal moteur de la croissance en Asie-Pacifique.

Le pivot américain vers l'Asie, lancé par Obama et les initiatives de « découplage » antichinoises de Trump ont donc échoué.

Or, contrairement au PTP (Partenariat TransPacifique), et à d'autres accords commerciaux dirigés par les États-Unis, le RCEP n'exige pas de ses membres qu'ils prennent des mesures pour libéraliser leurs économies et « réformer » leurs droits du travai respectifsl, leurs normes environnementales ou la propriété intellectuelle. Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a qualifié cet accord de « traité de très bas niveau » qui n'a pas la portée du PTP », alors qu’en fait, la mise en œuvre imminente du RCEP illustre la diminution de la position hégémonique des Etats-Unis.

Les pays asiatiques commerceront désormais de préférence avec d'autres pays asiatiques et tous les pays non asiatiques deviendront des « partenaires » secondaires.

Pour nous, ce mouvement du foyer de la « globalisation risque de se traduire par un simple « changement de direction », non pas au sens du cap à tenir, mais au sens de se retrouver avec un nouveau patron. Le grand phare mondial n’aura certainement pas pour objectif de détruire le mondialisme, mais plutôt d’en tirer les ficelles.