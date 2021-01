Et pendant ce temps-là, le cancer prospère...

La Covid est partout. Mais n'oublions pas l'ennemi public n°1 qui nous tue depuis au moins 4000 ans : Le Cancer. Découvrez 7 infos navrantes sur ce prédateur.

1- Le cancer existe depuis aussi longtemps que nous. La première référence écrite au sujet du cancer apparaît dans un papyrus de 15 pieds de long, préparé à l'époque par un médecin égyptien il y a de ça 4000 ans. Il y dénombre alors toutes les maladies connues et leurs traitements. Le cas n°45 fait référence à des « gonflements de la poitrine, gros, étalés et durs ». Quant au traitement : « Il n'y en a pas. »

2- Plus de gens mourront du cancer au cours des deux prochaines années qu'il n'y aura au de morts au combat dans toutes les guerres que les États-Unis n'ont jamais combattues. 1 Américain sur 2 et 1 Américaine sur 3 recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie.

3- En 1970, près de 40 000 femmes ont subi des mastectomies radicales (dans lesquelles non seulement le sein est enlevé, mais aussi le muscle thoracique et parfois les ganglions lymphatiques). À l'époque, la biopsie et la mastectomie étaient effectuées à quelques minutes d'intervalle durant la même chirurgie. Pour savoir alors si vous alliez vous réveiller avec votre sein intact, ou non, il fallait regarder l'horloge, selon Susan Love. « Si l'intervention allait au delà des 3 heures, c'était un cancer, une heure, il s'agissait d'une tumeur bénigne. »

4- Le premier gène cancérigène (oncogène), a été découvert chez un... poulet. Dans les années 1970, Michael Bishop et Harold Varmus étudiaient pourquoi un certain virus, connu sous le nom de Sarcome de Rous, semblait provoquer un cancer chez l'oiseau. Leur découverte, qui leur a valu un Nobel en 1989, était que le gène oncogénique provenait en fait de l’hôte (le poulet) et non du virus. En d'autres termes, cela signifiait que les gènes capables de provoquer le cancer sont présents dans le génome animal et utilisés par les virus pour leur propre survie/dissémination. Découverte qui a ouvert la voie à la découverte du premier oncogène humain.

5- 9 médicaments expérimentaux contre le cancer sur 10 échouent.

6- En termes de ressources et de financement de la recherche, nous sommes environ 25% en deçà de ce qu'il en était il y a dix ans, selon le directeur de l'Institut national de la santé.

7- 40% des cancers n'ont pas de cause connue. Le coupable le plus probable serait une erreur de copie accidentelle dans des cellules qui se divisent chaque jour. Les 60% restants sont dus : aux radiations (soleil, émission par les pierres…), infections, pollutions (amiante), sédentarité (obésité) ou tabagisme. Le plus dramatique, c’est qu’on estime que si la société mettait en œuvre tout ce que nous savons aujourd’hui au sujet de la prévention, tel que l'arrêt de fumer, le port d'un écran solaire et autre, les décès par cancer pourraient être réduits de 50%.